Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards

Для того, чтобы быть крутым фотографом, не обязательно иметь профессиональную камеру. Компания Apple объявила победителей ежегодного международного конкурса iPhone Photography Awards, который собирает фото на "яблочные" смартфоны со всего мира. В этом году в премии поучаствовали тысячи работ от фотографов из 140 стран. Одна из финалисток - москвичка Татьяна Мерзлякова с фотографией северного сияния в Мурманской области. Взглянем на красоту!

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Баку, Азербайджан. Фотограф Yanar Dag 0 Источник:

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Мекнес, Марокко. Фотограф Enhua Ni 0 Источник:

"Магия Северного сияния", Татьяна Мерзлякова, Россия. Фото сделано в селе Териберка в Мурманской области 0 Источник:

Озеро Санкт-Мориц в Швейцарии. Фотограф Matteo Lava 0 Источник:

Трансильванские пастухи в городе Тыргу-Муреш, Румыния. Фотограф Istvan Kerekes 0 Источник:

Киндердейк, деревня в Нидерландах. Фотограф Claire Droppert 0 Источник:

Озеро Кукунор, Китай 0 Источник:

Лос Фелис, Калифорния. Фотограф Jeff Rayner 0 Источник:

Фотограф Quim Fabregas, Сенегал 0 Источник:

Фотограф Erin Brooks 0 Источник:

Мечеть аль-Харам в Мекке, Саудовская Аравия. Фотограф Talib Almarri 0 Источник:

Рабочие на крыше высотного здания на Манхэттене, Liz Huang 0 Источник:

Фотограф Christian Horgan, Сидней, Австралия 0 Источник:

Закат в Англтоне, Техас. Фотограф Danette Spriggs 0 Источник:

Пластиковые стаканчики, фотограф Glenn Homann, Австралия 0 Источник:

Фотограф Theresa Lee, Австралия 0 Источник:

Фотограф Laila Bakker, Нидерланды 0 Источник:

Река Парана в Аргентине. Фотограф Lizhi Wang 0 Источник:

Фотограф Elizabeth Burns, Нью-Мексико, США 0 Источник:

Пейзаж горы Группа делла Карега, Италия. Фотограф Gabriele Rodriquez 0 Источник:

Округ Лоян, Китай. Фотограф Zerry Song 0 Источник:

Тадж-Махал, Индия. Фотограф Tao He 0 Источник:

Фотограф Iakovos Draculis, Греция 0 Источник:

Шанхай, Китай. Фотограф Yuexiang Wang 0 Источник:

Фотограф Jialin Liu, Китай 0 Источник:

Фотограф Shuo Li, Китай 0 Источник:

Фотограф Valerie Helbich-Poschacher, Шри-Ланка 0 Источник:

Фотограф Christian Horgan, Австралия 0 Источник:

Вершины Хаффакер Хилс, США. Фотограф Matthew Lahtinen 0 Источник:

Пустыня Негев, Израиль. Фотограф Einat Shteckler 0 Источник: