Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards

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Для того, чтобы быть крутым фотографом, не обязательно иметь профессиональную камеру. Компания Apple объявила победителей ежегодного международного конкурса iPhone Photography Awards, который собирает фото на "яблочные" смартфоны со всего мира. В этом году в премии поучаствовали тысячи работ от фотографов из 140 стран. Одна из финалисток - москвичка Татьяна Мерзлякова с фотографией северного сияния в Мурманской области. Взглянем на красоту!
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"Магия Северного сияния", Татьяна Мерзлякова, Россия. Фото сделано в селе Териберка в Мурманской области
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Есть действительно завораживающие работы, достойные призовых мест.
Но красоту фотографий с мятыми пластиковыми стаканчиками, мечетью аль-Харам в Мекке и румынскими пастухами, я не поняла.