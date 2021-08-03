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Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards

Объявлены лучшие фото по версии iPhone Photography Awards (32 фото)

Автор:
03 августа 2021 15:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   мир   подборка   фото   фото на телефон   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Для того, чтобы быть крутым фотографом, не обязательно иметь профессиональную камеру. Компания Apple объявила победителей ежегодного международного конкурса iPhone Photography Awards, который собирает фото на "яблочные" смартфоны со всего мира. В этом году в премии поучаствовали тысячи работ от фотографов из 140 стран. Одна из финалисток - москвичка Татьяна Мерзлякова с фотографией северного сияния в Мурманской области. Взглянем на красоту!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   мир   подборка   фото   фото на телефон   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Hallo FreeSpace Час назад
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Татьяна Юсова 52 минуты назад
Ничего я не понимаю в искусстве фотографии!
Есть действительно завораживающие работы, достойные призовых мест.
Но красоту фотографий с мятыми пластиковыми стаканчиками, мечетью аль-Харам в Мекке и румынскими пастухами, я не поняла.
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