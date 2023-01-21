28 подводных снимков, которые захватывают дух

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Фотоконкурс Ocean Art Underwater объявил результаты недавнего конкурса среди подводных снимков. Он собирает фотографов с разных точек планеты, которые делают потрясающие и захватывающие дух кадры под водой, позволяя нам посмотреть на то, что обычно не видно с поверхности. Посмотрим на финалистов этого года, и их крутые работы!
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"Утонувший в пластике". Фото сделано на острове Роатан в Гондурасе. Фотограф Caroline Power
"Грустный улов". Морских коньков часто вылавливают, чтобы якобы применять в медицинских целях, из-за чего они под угрозой исчезновения. Но никаких научных доказательств их пользы в медицине нет.. Фотограф Lawrence Alex Wu
Девушка под водой. На фото - фридайвер и четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко. Фотограф Sarah Teveldal
Эта необычная рыба относится к брахионихтиевым - семейству лучепёрых рыб. Они находятся под угрозой исчезновения, и их осталось менее 3 тысяч на планете. Фотограф Nicolas Remy
* Медуза признана судом России иноагентом
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