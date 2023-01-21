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28 подводных снимков, которые захватывают дух

28 подводных снимков, которые захватывают дух

Автор:
21 января 2023 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   океан   подборка   подводные обитатели   подводные фотографии   природа   фото   фотографы   
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Фотоконкурс Ocean Art Underwater объявил результаты недавнего конкурса среди подводных снимков. Он собирает фотографов с разных точек планеты, которые делают потрясающие и захватывающие дух кадры под водой, позволяя нам посмотреть на то, что обычно не видно с поверхности. Посмотрим на финалистов этого года, и их крутые работы!
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* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Фотографии   дикая природа   дикие животные   океан   подборка   подводные обитатели   подводные фотографии   природа   фото   фотографы   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff Час назад
Точно именно эта медуза признана иноагентом??))
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