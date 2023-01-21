28 подводных снимков, которые захватывают дух

Фотоконкурс Ocean Art Underwater объявил результаты недавнего конкурса среди подводных снимков. Он собирает фотографов с разных точек планеты, которые делают потрясающие и захватывающие дух кадры под водой, позволяя нам посмотреть на то, что обычно не видно с поверхности. Посмотрим на финалистов этого года, и их крутые работы!

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Лягушка и знак "мир". Фотограф Enrico Somogyi 0 Источник:

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Нападение осьминога на креветку. Фотограф - Dennis Corpuz 0 Источник:

Отражение крабика. Фотограф Kuo-Wei Kao 0 Источник:

Мама-осьминог и её будущие малыши в икринках. Фотограф Kat Zhou 0 Источник:

Медуза*-кассиопея, фотограф Alessandro Buzzichelli 0 Источник:

"Утонувший в пластике". Фото сделано на острове Роатан в Гондурасе. Фотограф Caroline Power 0 Источник:

Натуральная пещера Cenote Dos Pisos в Юкатане, Мексика. Фотограф Martin Broen 0 Источник:

Глубоководный моллюск Wunderpus photogenicus. Фотограф Regie Casia 0 Источник:

"Грустный улов". Морских коньков часто вылавливают, чтобы якобы применять в медицинских целях, из-за чего они под угрозой исчезновения. Но никаких научных доказательств их пользы в медицине нет.. Фотограф Lawrence Alex Wu 0 Источник:

Голожаберный моллюск Tambja morosa у берегов Бали. Фотограф Алексей Пермяков 0 Источник:

Девушка под водой. На фото - фридайвер и четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко. Фотограф Sarah Teveldal 0 Источник:

"Акулье трио". Фотограф Renee Capozzola 0 Источник:

Актинии и рыбки-клоуны у берегов Филиппин. Фотограф Sheryl Wright 0 Источник:

Рыба Phyllopteryx taeniolatus с икринками. Фотограф PT Hirschfield 0 Источник:

Китовая акула притаилась на дне. Фотограф Brooke Pyke 0 Источник:

Креветка выглядывает из асцидии. Фотограф Eunhee Cho 0 Источник:

Коралловая "икра". Фотограф Chris Gug 0 Источник:

Каймановая черепаха обедает. Фотограф Bryant Turffs 0 Источник:

Акулий портрет. Фотограф Gabriella Luongo 0 Источник:

Девушка-скейтбордист под водой. Фотограф Julian Nedev 0 Источник:

Необычный моллюск Melibe leonina на водоросли. Фотограф Veronika Nagy 0 Источник:

Любопытная группа дельфинов подплыла к дайверам. Фотограф Felix Beck 0 Источник:

Полосатая зубатка охраняет будущих детей. Фотограф Galice Hoarau 0 Источник:

Саламандра. Фотограф Yannick Gouguenheim 0 Источник:

Эта необычная рыба относится к брахионихтиевым - семейству лучепёрых рыб. Они находятся под угрозой исчезновения, и их осталось менее 3 тысяч на планете. Фотограф Nicolas Remy 0 Источник:

Таитийская бородавчатая рыба-клоун у берегов Флориды, США. Фотограф Matthew Sullivan 0 Источник:

Летучая рыба у берегов Флориды, США. Фотограф Josh Raia 0 Источник:

"Идёт охота". Фотограф Daniel Nicholson 0 Источник: