В Санкт-Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб

По своим каналам темнокожие жители Санкт- Петербурга узнали о готовящемся трансфере датского футболиста в итальянский клуб "Сампдория". Они подделали паспорт, открыли счет в банке и отправили его номер в клуб. Неподозревающие о таком коварстве итальянцы перечислили на счет 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера.