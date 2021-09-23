В Санкт-Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб

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Четверо выходцев из Африки реализовали практически киношную аферу. Им удалось обмануть европейский футбольный клуб и получить крупную сумму за трансфер профессионального футболиста. К моменту задержания мошенники успели потратить часть денег.
По своим каналам темнокожие жители Санкт- Петербурга узнали о готовящемся трансфере датского футболиста в итальянский клуб "Сампдория". Они подделали паспорт, открыли счет в банке и отправили его номер в клуб. Неподозревающие о таком коварстве итальянцы перечислили на счет 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера.
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