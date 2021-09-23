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В Санкт-Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб

В Санкт-Петербурге задержали африканцев, обманувших итальянский футбольный клуб (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 18:57
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   мошенники   мошенничество   обман   
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Четверо выходцев из Африки реализовали практически киношную аферу. Им удалось обмануть европейский футбольный клуб и получить крупную сумму за трансфер профессионального футболиста. К моменту задержания мошенники успели потратить часть денег.
По своим каналам темнокожие жители Санкт- Петербурга узнали о готовящемся трансфере датского футболиста в итальянский клуб "Сампдория". Они подделали паспорт, открыли счет в банке и отправили его номер в клуб. Неподозревающие о таком коварстве итальянцы перечислили на счет 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера.

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Метки: 360подмосковье   видео   мошенники   мошенничество   обман   
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4  комментария
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2k
Гур Полчаса назад
А говорят все негры тупые, ан нет....
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Перст Указующий 36 минут назад
быстро вычислили. не то, что некоторых
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163
Arti 43 минуты назад
итальянцы в россии прям ))
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4k
Двестиграмм Час назад
Ало, вас беспокоит сотрудник службы безопасности банка
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Mr.Adamson

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