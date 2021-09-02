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Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске

Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 11:39
Сообщество : Военное
Метки: Патруль   Самоволка   видео   драка   солдат   южно-сахалинск   
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Говорят, свободолюбивому срочнику светит уголовная статья за нападение на представителей власти.

В Южно-Сахалинске солдат-срочник вместо увольнительной показал патрульным свое кунг-фу. Ловко размахивая ногами, недоношенный ребенок войны едва не выбил дух из обоих представителей комендатуры.


Инцидент произошел днем 1 сентября в центре города на улице Тихоокеанской. Патрульные остановили солдата для проверки документов, но опьяняющий воздух самоволки вкупе с алкоголем, заставили военнослужащего пуститься во все тяжкие - разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку.


«Возможно, комендатура решила задержать парня, но тот решил, что оснований для этого недостаточно, поэтому оказал активное сопротивление. Он пинал мужчин в пах, сбивал с голов фуражки и выбивал документы», - рассказал очевидец.

Свидетели происшествия рассказали, что до того, как включить режим берсерка, солдат был избит "военными полицейскими". По их словам, его повалили на землю, скрутили руки и отобрали документы. Но эта информация появилась в сообществе "Комитета солдатских матерей России". Официальных комментариев от Минобороны пока нет.

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Метки: Патруль   Самоволка   видео   драка   солдат   южно-сахалинск   
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21k
Inter Час назад
это залет, попахивает "дизелем"
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2k
Свет в темноте 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Serg2001 8 минут назад
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515
Alex 13 минут назад
Дизель 100%
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8k
Клёст 19 минут назад
Надо было отпустить и карамелек в карман насыпать?
Не выполняет законные требования - применяется сила.
У военного патруля полномочия по пресечению те же что и у полицейских.
,,Солдатские матери,, так же защищали бы пьяного дебошира, которого задерживали бы у них во дворе?
Ффу!
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15k
Пумба 22 минуты назад
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2k
OLDer Полчаса назад
На сегодняшний день в России остались лишь два действующих дисциплинарных батальона: в/ч 12801 в поселке Мулино Нижегородской области; в/ч 44311 в Чите
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3k
Иван 39 минут назад
Сразу видно боевые офицеры.
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12k
Вася 48 минут назад
комментатор оторвался однако
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34k
Alex 53 минуты назад
Посидит теперь на дизеле, подумает.
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8k
insaider Час назад
В дисбате он станет знатоком устава и королём строевой подготовки.
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2k
Anatoly Shestakov Час назад
Если бы его избили, уложили на асфальт и скрутили, то он никого избить не смог бы.
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785
Alex Час назад
ну тут солдат явно не прав
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Вижу как пи@дят патруль ставлю + , дать шакалам люлей бесценно , тем более первые руки распустили может и отлелается 10 сутками всего. Я все вспоминаю начиталась полка, когда увидел на гражданке я к нему , он от меня и бегом бегом.

Ссылка youtu.be
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35k
Франц Лефорт Час назад
Вполне себе на дисбат намахал. Хотя не знаю, есть сейчас дисбаты или нет , но на "губе" точно посидит.
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1k
sandman Час назад
"Солдат избил военных комендантов"? Однако военный комендант в городе один, а это, похоже, военный патруль
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924
ekolog67 Час назад
Суки! опять этот ВК!!!
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38k
dima423 Час назад
спецназ йоптыть))
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