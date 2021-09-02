Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске

Говорят, свободолюбивому срочнику светит уголовная статья за нападение на представителей власти.
В Южно-Сахалинске солдат-срочник вместо увольнительной показал патрульным свое кунг-фу. Ловко размахивая ногами, недоношенный ребенок войны едва не выбил дух из обоих представителей комендатуры.
Инцидент произошел днем 1 сентября в центре города на улице Тихоокеанской. Патрульные остановили солдата для проверки документов, но опьяняющий воздух самоволки вкупе с алкоголем, заставили военнослужащего пуститься во все тяжкие - разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку.
«Возможно, комендатура решила задержать парня, но тот решил, что оснований для этого недостаточно, поэтому оказал активное сопротивление. Он пинал мужчин в пах, сбивал с голов фуражки и выбивал документы», - рассказал очевидец.
Много мата (18+)
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Свидетели происшествия рассказали, что до того, как включить режим берсерка, солдат был избит "военными полицейскими". По их словам, его повалили на землю, скрутили руки и отобрали документы. Но эта информация появилась в сообществе "Комитета солдатских матерей России". Официальных комментариев от Минобороны пока нет.
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Не выполняет законные требования - применяется сила.
У военного патруля полномочия по пресечению те же что и у полицейских.
,,Солдатские матери,, так же защищали бы пьяного дебошира, которого задерживали бы у них во дворе?
Ффу!
Я Вас читаю и понимаю, что старше Вас лишь н пару лет, а по слогу и орфографии, ощущение, что со школьником говорю.
Я служил два года. Но вот как-то не забил на образование, на воспитание. А уж про "шакалов" забыл как только вышел за ворота части. Но некоторые застревают в определенном возрасте, строя из себя авторитетов))))