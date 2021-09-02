Солдат избил патрульных в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске солдат-срочник вместо увольнительной показал патрульным свое кунг-фу. Ловко размахивая ногами, недоношенный ребенок войны едва не выбил дух из обоих представителей комендатуры.





Инцидент произошел днем 1 сентября в центре города на улице Тихоокеанской. Патрульные остановили солдата для проверки документов, но опьяняющий воздух самоволки вкупе с алкоголем, заставили военнослужащего пуститься во все тяжкие - разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку.





«Возможно, комендатура решила задержать парня, но тот решил, что оснований для этого недостаточно, поэтому оказал активное сопротивление. Он пинал мужчин в пах, сбивал с голов фуражки и выбивал документы», - рассказал очевидец.