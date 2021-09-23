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"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ

"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ (6 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 12:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   молитва   мусульманство   намаз   торговый центр   
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Жительницу Москвы покоробила наглость двух мужчин, разложивших молитвенные коврики прямо в торговом центре.

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Метки: Москва   видео   молитва   мусульманство   намаз   торговый центр   
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48
Александр Чирков 46 минут назад
Это экстремизм. Торговый центр не мечеть. Они создают неудобство другим посетителям. Должно быть уважение к другим.
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9k
☾ Атеист ☽ 2 минуты назад
ну.. сначала намаз, потом "ай не хады в шортах", потом еще че..
правильно поступила. религия - дело личное и не должна мешать другим.
А то, что некоторые пишут, что она сделала это ради съемки и лайков - вполне, но возможно и для подстраховки. Все-таки видео это хорошее доказательство в случае чего.
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3k
Вова 4 минуты назад
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147
Andiks 5 минут назад
Молельные комнаты решат эту проблему. Посмотрите, парни не шли на конфликт. А на вопросах Веры любят оттоптаться именно те, кто лишь на Пасху куличи посвятить ходят. Ни "Отче наш", ни "Символ Веры" не знают, но оскорбиться - в первых рядах.
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260
阿鋒 6 минут назад
У них ХАРИзмы очень правоверные прям :) как у тех, что с мема.. ну про осла :)
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5k
Echo 8 минут назад
Вот что бывает после голосового объявления в ТЦ : Здесь сала нет
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18k
Maxim Zorich 12 минут назад
Уточнения для особо верующих и правозащитников.
Посмотрев видео я заметил следующие порицаемые действия (макрух) во время совершения намаза участниками видео:
- порицаемо совершать намаз в помещении, где есть изображение одушевленного создания (спереди, справа, слева) Торговый центр - большое помещение и по любому там есть такие изображения.
Если воспринимать ТЦ как совокупность помещений просто под одной крышей, то всё равно:
- порицаемо совершать намаз на дороге, в бане (ванной комнате), в грязных местах, на могилах, рядом с нечистотами, в чужих владениях без разрешения хозяина. По факту плоучается, что проход в ТЦ та же дорога, причём не особо чистая. И рядом туалеты.
И если эти две причины связаны с местом, то вот это личное упущение:
- порицаемо мужчинам из-за лени или небрежности не одевать головной убор.

Мир вам всем. )))
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1k
Mikhail K 15 минут назад
Это показуха, назло или хайп. У нас в Ср.Азии все бегут в мечети, либо я видел как на стоянке авто где-то в глубине, либо есть спец комнаты для намаза. Но............НИКОГДА там где приспичило. Если человек на работе, то он может отложить намаз, а не выгонять людей с автобуса.
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7k
JeanLuk 17 минут назад
Хочешь молиться где угодно - го к себе в аул
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3k
Горожанин 22 минуты назад
Вопрос. Если услышать на улице на общественной территории "Харе Кришна Харе Рама" - сразу в морду давать или полицию вызывать? Или это другое?
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24k
Vazari 23 минуты назад
Согласно букве закона, девушка права. Только прекрасно понятно, что делала она это ради видеозаписи и хайпа. Можно было просто подойти и сказать, что в этой стране этого делать нельзя. Я не прав?
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Она права.
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39k
dima423 Полчаса назад
мда, улыбнуло - "православные мусульмане"))
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4k
livaneth Полчаса назад
Я в Израиле живу. У нас 20% населения - религиозные суниты. Далеко не всем и не всегда удается оказаться в мечети во время намаза. И ничего - находят место.
Торговый центр - нет проблем! Автостоянка. Нашел укромное место в уголке, между припаркованной машиной и стеной, разложил коврик и молись. И все отвернутся, потому, что молитва - дело интимное. Между человеком и богом - ни прсредники ни зрители молящемуся не нужны.
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111
Liberman livaneth 17 минут назад
в Израиле - мусульмане - бесправные животные, в сравнении с Евреями. просто бесправные. не тебе ли это не знать? оттого и молитесь по норам.
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147
Andiks livaneth 12 минут назад
Мир дому вашему. У нас в Великобритании так же. Заметьте, как и в видео, ищут укромное место. Мне как Православному христианину стыдно за женщину, которая устроила скандал. Во многом с мусульманами не согласен, но Веру уважать надо. Атеистам и гностикам - ваши чувства тоже уважают. От страны сильно зависит, но тут уж ваш выбор.
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35k
Alex Полчаса назад
В принципе против всяких религий, но эта одна из самых мерзких. Людей реально тупых баранов превращает
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303
SilentBob Vazari 23 минуты назад
Обоснуешь? Прочти библию, потом коран. Сравни.

Талмуд ещё обязательно.
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111
Liberman Vazari 12 минут назад
да че спорить? посмотри как живут белые и как мусульмане, посмотри на технологии.
то-то мигранты едут в Европу а не в Среднюю Азию и северную Африку...
и билять, никто на Кавказ не стремится почему то... как думаешь,почему?
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859
MC Полчаса назад
Это только цветочки. Ягодки уже на подходе! Сейчас в РФ наступает переломный момент и если ничего не делать, то в скором времени придется присоединятся всем к намазу повсеместно. Я не драматизирую, это реально очень опасная ситуация. Как ее решить? Думаю решения можно найти.
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2k
Ivan Полчаса назад
Православные мусульмане с пейсами молились Будде, напевая "Харе Кришна, Харе рама" кланяясь тотемному столбу с изображением Зевса.

Может, таки, правоверные?
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87
ЛИЦЕМЕ́Р Ivan Полчаса назад
Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках.Написано православные,значит православные
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303
SilentBob Ivan 20 минут назад
если с пейсами, то "Хаг'е Кг'ишна, Хаг'е Г'ама"
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303
SilentBob 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Moon24 Полчаса назад
Обнаглели сволочи . Это провокация . Почему нам внушают чтона чужой земле не надо нарушать обычаи , дресс код местный уважать а эти охамевшие идиоты ведут себя хамски и вызывающе ? Какие нах россияне это ? Это понаехавший сброж
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28k
Антон Полчаса назад
Обычное административное нарушение, поданное, как сенсация. Цель, как всегда одна - спекуляция на национальной теме для маскировки внутренних местных проблем.
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9k
Lev Asriev 36 минут назад
Согласно Российским законам, совершать намаз в общественных местах действительно нельзя. Полагаю, что во многих странах тоже действует подобная норма. Но, лично видел во многих европейских странах, в аэропортах, ТЦ, библиотеках- места, отведенные для совершения намаза.
А муслимы на видео, судя по акценту-не из ближнего зарубежья, могли и не знать что в маасквичей это может огорчить.
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1k
Александр Алехин 36 минут назад
Мы не идем в мечеть чтобы как то поразвлечься, они не идут в общественные места чтобы помолиться. Все просто.
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