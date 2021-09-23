"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ

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Жительницу Москвы покоробила наглость двух мужчин, разложивших молитвенные коврики прямо в торговом центре.
Правила правоверных мусульман довольно строго регламентируют время молитвы. При этом, место, в котором находится в тот момент человек, не столь важно. Некоторые верующие так буквально подходят к совершению намаза, что готовы его творить где угодно - хоть на детской площадке, хоть в торговом центре.
Москвичка, увидев, как группа мусульман стала молиться прямо в торговом центре, позвала охрану. Рассерженная посетительница ТЦ заявила, что "здесь не мечеть!" За мусульман вступился прохожий, который попытался подискутировать с недовольной девушкой, заявив, что "они имеют право" на молитву. Впрочем, осложнять отношения с охраной никому не хотелось, и попытавшиеся совершить намаз уверили, что больше ничего подобного делать не станут.
В соцсетях позицию посетительницы ТЦ поддержали. В конце концов, ТЦ- не место для молитвы. Хотя нашлись и те, кто возмутился нетерпимостью жительницы Москвы.
Кстати, многие мусульмане считают, что такая показная молитва никак не говорит о том, что человек - истинный правоверный, потому что творить намаз, мешая другим, ну никак не является добродетелью.
А что на этот счет думаете вы, уважаемые фишкяне?
А что на этот счет думаете вы, уважаемые фишкяне?
Я правильно понял, если моя религия включает в себя ежедневную порку карликаниггератрансгендерарадфемгея плеткой,то я могу делать это где угодно в положенный час ?— 1 Player (@Integrotheone) September 23, 2021
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правильно поступила. религия - дело личное и не должна мешать другим.
А то, что некоторые пишут, что она сделала это ради съемки и лайков - вполне, но возможно и для подстраховки. Все-таки видео это хорошее доказательство в случае чего.
Посмотрев видео я заметил следующие порицаемые действия (макрух) во время совершения намаза участниками видео:
- порицаемо совершать намаз в помещении, где есть изображение одушевленного создания (спереди, справа, слева) Торговый центр - большое помещение и по любому там есть такие изображения.
Если воспринимать ТЦ как совокупность помещений просто под одной крышей, то всё равно:
- порицаемо совершать намаз на дороге, в бане (ванной комнате), в грязных местах, на могилах, рядом с нечистотами, в чужих владениях без разрешения хозяина. По факту плоучается, что проход в ТЦ та же дорога, причём не особо чистая. И рядом туалеты.
И если эти две причины связаны с местом, то вот это личное упущение:
- порицаемо мужчинам из-за лени или небрежности не одевать головной убор.
Мир вам всем. )))
Торговый центр - нет проблем! Автостоянка. Нашел укромное место в уголке, между припаркованной машиной и стеной, разложил коврик и молись. И все отвернутся, потому, что молитва - дело интимное. Между человеком и богом - ни прсредники ни зрители молящемуся не нужны.
Талмуд ещё обязательно.
то-то мигранты едут в Европу а не в Среднюю Азию и северную Африку...
и билять, никто на Кавказ не стремится почему то... как думаешь,почему?
Может, таки, правоверные?
А муслимы на видео, судя по акценту-не из ближнего зарубежья, могли и не знать что в маасквичей это может огорчить.