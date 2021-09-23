"Здесь тебе не мечеть!": девушка вызвала охрану, увидев, как мусульманин совершает намаз в ТЦ

Москвичка, увидев, как группа мусульман стала молиться прямо в торговом центре, позвала охрану. Рассерженная посетительница ТЦ заявила, что "здесь не мечеть!" За мусульман вступился прохожий, который попытался подискутировать с недовольной девушкой, заявив, что "они имеют право" на молитву. Впрочем, осложнять отношения с охраной никому не хотелось, и попытавшиеся совершить намаз уверили, что больше ничего подобного делать не станут.