Среди китайцев есть последователи мусульманства. Правда, их не так много относительно общего количества жителей страны (около 2%). Отношение в мусульманам в Китае лояльным не назовёшь, и уж тем более никакие вольности в виде прилюдного совершения намаза тут не приняты.

Турист из Узбекистана, должно быть, об этих тонкостях не знал. Пришло время молитвы - расстелил коврик и сел прямо на улице. Тут же к молящемуся подошёл полицейский, который вежливо и доходчиво объяснил, что молиться прилюдно можно лишь на партию Си.