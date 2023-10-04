В соцсетях завирусились два ролика. Один из них снят в Китае, другой - в Лондоне. Казалось бы, причём тут мусульмане, однако есть нюанс.
Среди китайцев есть последователи мусульманства. Правда, их не так много относительно общего количества жителей страны (около 2%). Отношение в мусульманам в Китае лояльным не назовёшь, и уж тем более никакие вольности в виде прилюдного совершения намаза тут не приняты.
Турист из Узбекистана, должно быть, об этих тонкостях не знал. Пришло время молитвы - расстелил коврик и сел прямо на улице. Тут же к молящемуся подошёл полицейский, который вежливо и доходчиво объяснил, что молиться прилюдно можно лишь на партию Си.
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А второе видео снято в Лондоне, прямо на Тауэрском мосте.
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Если раньше большинство мусульман в Британии были приезжими из других стран (Пакистан, Индия, Бангладеш и Арабские эмираты), сейчас уже можно говорить о коренных англичанах-мусульманах. Бывшие мигранты осели, остепенились, обзавелись семьями и детьми. По прогнозам экспертов, количество правоверных в Британии (особенно - в Лондоне) будет лишь расти.
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Должен молиться согласно своей веры 5 раз на дню, рассчитывай свое время и делай там где это делать можно. И в данном случае китайцы молодцы, нечего делать то, что в данном социуме не приемлемо.
Для более точного понимания ситуации: это не совершение намаза, а призыв к намазу.
Причем, перформанс происходит впервые и официально согласован с властями.
А вот китайцы подготовленные - их столько, что обогнать сложно, да и не дадут
Особенно сами мусульмане:
"Многие мусульмане считают, что такая показная молитва никак не говорит о том, что человек - истинный правоверный, потому что творить намаз, мешая другим, ну никак не является добродетелью."
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