В Подмосковье приезжие решили совершить намаз в торговом центре и чуть не нарвались на мордобой

Одному из них даже предложили выйти на улицу, чтобы «поговорить».
В Мытищах пара ребят устроила молебен в местном ТЦ и на них обратил внимание один из посетителей. Сначала он включил камеру и сообщил, что «здесь нельзя так делать», а позже к молящимся подошла охрана центра.
Ответ был довольно агрессивным: молодые люди стали разговаривать на повышенных тонах. Дошло до того, что один из охранников вышел из себя и предложил своему самому разгорячённому оппоненту «выйти и поговорить».
Но до драки не дошло - парни повозмущались и ушли.
Источник:
Источник:
- В Подмосковье обнаружили убитыми сына и тёщу Стаса Намина
- Песня помогла найти грибников, заблудившихся в Подмосковье
- Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции
- «Для нормального мужика - это нормальный поступок»: пенсионера из Щелкова, задержавшего грабителя телефона у школьника, позвали в Госдуму
- В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени
Цель очевидна -- вызывать негатив в отношении мусульман.
Плюс оскорбление Ислама.
Так что должны пойти по статье "оскорбление чувств верующих"
Я плохо в таких правонарушениях разбираюсь. Это - другое?
У меня вот, например, что эти на коврике жопой кверху, что бабищи, остервенело крестящиеся на любую церковь, вызывают одинаковые чувства.
Чувства-то чувствами, но везде должен главенствовать закон. Поэтому, коль не предусмотрена ответственность ни УК РФ ни в КоАП РФ за коленопреклонение на коврике, то всё остальное - чистейшей воды фантазии и самоуправство, как бы неприятно или приятно это было.
А так будет полный хаос - кто-то за шорты предъявляет, кто-то за намаз в "пятак" отвешивает, кто-то за зелёные волосы скальп снимает, кто-то за шнурки неподходящего цвета требует ответить. Веселье!
Я вот тоже за то чтобы во главе всего стоял закон и перед законом все были равны, а всякое во что они верят между собой в специально отведенных под отправление культа местах практиковали, ну или при всех на виду, если это празднично, красиво и по делу.
Семь мест, где Пророк запретил совершать намаз
2. посреди дороги;
Аль-Мубаракфури также пишет об этом: «Здесь имеется в виду сама дорога. Совершать намаз на ней нежелательно из-за того, что человек, совершающий намаз посреди дороги, будет отвлекаться на прохожих, а сам человек, совершающий намаз посреди дороги, будет мешать прохожим».
Источник: https://wow-guides.ru/articles/gde-nelzya-molitsya-musulmanam.htmlhttps://wow-guides.ru/articles/gde-nelzya-molitsya-musulmanam.html
Набожные какие, чуть что зразу науй зауй ээээ!!! Всех эбал... Милота прям))))