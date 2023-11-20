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В Подмосковье приезжие решили совершить намаз в торговом центре и чуть не нарвались на мордобой

В Подмосковье приезжие решили совершить намаз в торговом центре и чуть не нарвались на мордобой

Автор:
20 ноября 2023 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   молитва   мытищи   намаз   охранник   
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Одному из них даже предложили выйти на улицу, чтобы «поговорить».

В Мытищах пара ребят устроила молебен в местном ТЦ и на них обратил внимание один из посетителей. Сначала он включил камеру и сообщил, что «здесь нельзя так делать», а позже к молящимся подошла охрана центра.

Ответ был довольно агрессивным: молодые люди стали разговаривать на повышенных тонах. Дошло до того, что один из охранников вышел из себя и предложил своему самому разгорячённому оппоненту «выйти и поговорить».

Но до драки не дошло - парни повозмущались и ушли.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   молитва   мытищи   намаз   охранник   
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20  комментариев
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14k
gavrosh Час назад
Эти показушники к религии ни какого отношения не имеют.
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
сцука,мелкие,а борзые!чемодан-вокзал-кишлак!
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8k
mbr 36 минут назад
Провокаторы в чистом виде.
Цель очевидна -- вызывать негатив в отношении мусульман.
Плюс оскорбление Ислама.
Так что должны пойти по статье "оскорбление чувств верующих"
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242
Пчёл mbr 7 минут назад
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25k
Slawa49 49 минут назад
а чего у муслимов к аллаху обращатся в шапке можно??? да и во время намаза я как слышал ничего не должно отвлекать, от всего отрешится должен и пока не завершит не отвлекаться!!!!! самое смешное в том что наприменр на канале " Абракадабра" постоянно вижу как мусульмане подкармливают нищих стариков и просто голодных без денег!! и довольно таки дружелюбные люди, но стоит этим малолетним чурбанам оказаться в Москве сплошные сгустки агрессии, которых просто нужно отстреливать!
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5k
Serj81 49 минут назад
Ослоепы не ведают что творят
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362
mik6059 53 минуты назад
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 N 125-ФЗ чётко регламентирует места проведения обрядов, а именно Статья 16. Религиозные обряды и церемонии. А посему этих баранов пинками надо гнать в ближайшую мечеть. Желательно на исторической родине. Даже можно туда отвезти. В столыпинском вагоне
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19k
Shtoppi 56 минут назад
ё_аные черножопые мрази. совсем уже берега потеряли ушлепки. по большому счету, такие выкрутасы с оправлением культа в общественном месте и последующее наглое поведение, можно расценивать как целенаправленную провокацию.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Я извиняюсь, а перекреститься на улице можно? Или тоже нельзя? Ведь каждое крестное знамение, как известно, сопровождается читаемой про себя молитвой: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа."
Я плохо в таких правонарушениях разбираюсь. Это - другое?
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13k
кот базилий Час назад
Скоро "баран рэзать будут" в ТЦ. Это же полудикие люди.
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12k
Rus77 Час назад
Где нельзя молиться мусульманам.
Семь мест, где Пророк запретил совершать намаз

2. посреди дороги;
Аль-Мубаракфури также пишет об этом: «Здесь имеется в виду сама дорога. Совершать намаз на ней нежелательно из-за того, что человек, совершающий намаз посреди дороги, будет отвлекаться на прохожих, а сам человек, совершающий намаз посреди дороги, будет мешать прохожим».
Источник: https://wow-guides.ru/articles/gde-nelzya-molitsya-musulmanam.htmlhttps://wow-guides.ru/articles/gde-nelzya-molitsya-musulmanam.html
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3k
xbrat Час назад
Из контактного зоопарка сбежали походу...
Набожные какие, чуть что зразу науй зауй ээээ!!! Всех эбал... Милота прям))))
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62k
pynh 2 часа назад
оскорбление чувств будет или это другое?
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August

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