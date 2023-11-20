В Подмосковье приезжие решили совершить намаз в торговом центре и чуть не нарвались на мордобой

В Мытищах пара ребят устроила молебен в местном ТЦ и на них обратил внимание один из посетителей. Сначала он включил камеру и сообщил, что «здесь нельзя так делать», а позже к молящимся подошла охрана центра.

Ответ был довольно агрессивным: молодые люди стали разговаривать на повышенных тонах. Дошло до того, что один из охранников вышел из себя и предложил своему самому разгорячённому оппоненту «выйти и поговорить».

Но до драки не дошло - парни повозмущались и ушли.