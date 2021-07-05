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"В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась намазом на детской площадке

"В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась намазом на детской площадке (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 09:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   молитва   мусульмане   намаз   реакция соцсетей   фейсбук   
1337
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Правоверный мусульманин должен возносить молитвы пророку по нескольку раз в день в строго установленное время. Многие соблюдают эти правила неукоснительно, и истинных адептов веры не останавливает отсутствие рядом мечети или более-менее уединеного места.

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Метки: Москва   видео   молитва   мусульмане   намаз   реакция соцсетей   фейсбук   
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33k
Alex Час назад
Достали эти правоверные...
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34k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Бл*яяя бабе реально делать нехрен?! Молится и молится. Богу все равно где человек молится, главное он это делает.
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4k
tamin 15 минут назад
Охренеть. Чурка а ещё и права качает? Да он охренел. Барышня, в следующий раз перцовый болончик в рожу и мужу звонок
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66k
Пётровыч 19 минут назад
Пусть идёт в мечеть на коленях стоять. А то получится как в Стокгольмском общественном туалете и фонтане, где мусульмане ноги мою и пальцы от говна отмывают.
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22k
Батончик с маком 21 минуту назад
Залез бы на дерево и там намазывался. Обезьяны и всякие шимпандзе должны жить в аулах или на деревьях. Недоэволюционировали они до цивилизации
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21k
Alexader Zhiriakov 21 минуту назад
Детская площадка и называется детской, а не намазной.
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11k
Серёга@ 24 минуты назад
Я родился из Баку. И жил там некоторое время.
Намаз совершают в мечети, или дома. На показ не выставляют.
А такое, видел только у нас. Дальнобои, прямо на трассе молились.
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Зоибали эти черножопые сектанты!
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3k
Макс Полчаса назад
А ноги перед намазом он где помыл? В луже на улице? Варианта 2: либо ему срочно приспичило показать всем, какой он верующий (эти даже на середине пешеходки на трассе лбом будут бить, им насрать на всех), либо очередная тиктокерская "шутка".
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−79
Dmitry Dmitry Полчаса назад
Россия многонациональная страна. Завалили хлебала, поставили мне юбилейных минусов до 100 и пошли на работу.
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4k
bumtester 50 минут назад
Абсолютно не против намаза.
Живу в Татарстане - тут каждый второй - мусульманин. Многие совершают намаз. Но так чтобы кто то желал это на улице - ну вот ни разу не видел.
Почему нельзя это делать у себя в квартире? Почему детская площадка?
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4k
Арт 54 минуты назад
Да это нормально, но не на детской площадке же. Дети такие подходят поиграть, а там мужик здоровый раком стоя головой к полу, еще и "напевать" что-то про чай может.
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830
Алксандр Шевченко 57 минут назад
Вы не понимаете, религия важнее чем школы и больницы, власть считает что нам поможет только чудо божье. Потому школы и больницы планомерно закрывают, а религию продвигают.
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−34
клава помидориха Час назад
россия - родина для ислама
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