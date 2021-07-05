"В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась намазом на детской площадке

«Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке. В нашей стране это не приветствуется», – написала москвичка. "В процессе диалога от «под завязку намоленного» услышала об «алкоголиках русских» и прочей подобной оценке русских.

Досталось и лично мне…»алкашка и сумасшедшая.» В его адрес в процессе общения я не позволила уничижительной оценки его личности, была терпелива и уважительна. О какой толерантности и уважении можно рассуждать в ответ на такое поведение почитателей Аллаха, прибывших в столицу из Башкортостана?" - изумляется москвичка.