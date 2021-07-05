"В нашей стране это не приветствуется": москвичка возмутилась намазом на детской площадке

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Правоверный мусульманин должен возносить молитвы пророку по нескольку раз в день в строго установленное время. Многие соблюдают эти правила неукоснительно, и истинных адептов веры не останавливает отсутствие рядом мечети или более-менее уединеного места.
В сообществе в Facebook «Хамовники – исторический район Москвы» появилось видео с мусульманином, который совершает намаз прямо на детской площадке столицы. Женщина, снявшая ролик, была искренне удивлена и возмущена происходящим.
«Попросила любезнейшего не совершать религиозные обряды на детской площадке. В нашей стране это не приветствуется», – написала москвичка. "В процессе диалога от «под завязку намоленного» услышала об «алкоголиках русских» и прочей подобной оценке русских.
Досталось и лично мне…»алкашка и сумасшедшая.» В его адрес в процессе общения я не позволила уничижительной оценки его личности, была терпелива и уважительна. О какой толерантности и уважении можно рассуждать в ответ на такое поведение почитателей Аллаха, прибывших в столицу из Башкортостана?" - изумляется москвичка.
Досталось и лично мне…»алкашка и сумасшедшая.» В его адрес в процессе общения я не позволила уничижительной оценки его личности, была терпелива и уважительна. О какой толерантности и уважении можно рассуждать в ответ на такое поведение почитателей Аллаха, прибывших в столицу из Башкортостана?" - изумляется москвичка.
После того, как мужчина закончил обряд, он свернул коврик и вместе со своим приятелем погрузился в авто и уехал. О том, что они из Башкортостана, гости столицы упоминали в разговоре.
Реакция соцсетей
В комментариях под видео мнения пользователей разделились. Одни пытались усовестить москвичку, говоря о том, что никаких противоправных действий мужчина не совершал, а значит, женщина была неправа. "Лучше, чем ваши сидят и курят", - писали сторонники мусульманской религии. А кто -то и вовсе показал нормы федерального закона, согласно которому религиозные обряды в России должны проводиться в местах, специально для этого предназначенных, а также в жилых помещениях.
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Намаз совершают в мечети, или дома. На показ не выставляют.
А такое, видел только у нас. Дальнобои, прямо на трассе молились.
Живу в Татарстане - тут каждый второй - мусульманин. Многие совершают намаз. Но так чтобы кто то желал это на улице - ну вот ни разу не видел.
Почему нельзя это делать у себя в квартире? Почему детская площадка?
А тут кавказоиды метят территорию. Лезгинками, намазами, стрельбой из машин и прочим.
Как всю территорию пометят, так и выделят коренному населению резервации.
Это если им позволить метить наши территории, как тот кастрат без яиц, который блеял о том, что не надо носороженьке метить детскую территорию.