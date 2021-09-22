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В Госдуме решили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

В Госдуме решили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак (1 фото)

Автор:
22 сентября 2021 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Маргиналы   госдума   дети   закон   интересное   пособия   фото   
755
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Ни для кого не секрет, что некоторые матери заводят детей лишь ради денег и пособий. В Госдуме депутаты придумали как отслеживать, на что именно тратятся пособия и сделать так, чтобы деньги доставались детям, а не их родителям.

Авторами этой инициативы стали депутаты от "Единой России" в Заксобрании Курганской области. Дмитрий Фролов предложил создать особый электронный счёт, на который буду перечисляться детские пособия. Деньги можно тратить только с этого счёта и только на детей. В добавок депутаты предложили создать список товаров и услуг, на которые запрещается тратить пособия. В первую очередь в перечень предлагается включить алкоголь и табачную продукцию. Об этом сообщает газета "Известия".

"Формирование у ребёнка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений", — отмечают авторы инициативы.

Депутат "Единой России" Адальби Шхагошев поддержал эту инициативу: "Это целевые деньги, которые выделяются на ребёнка. Нельзя допустить, чтобы их могли использовать не по назначению".

Но в КПРФ выступили против этой инициативы, заявив, что родители сами должны решать, на что тратить деньги.


А как вы считаете?


Источник:

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Метки: ynews   Маргиналы   госдума   дети   закон   интересное   пособия   фото   
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26  комментариев
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1k
Linusya Час назад
очень интересно, а как определять будут на пиво и сигареты пошли деньги из зарплаты или из пособия? метить купюры будут ?
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2k
Сергей 9 минут назад
Накупят барахла отнесут на рынок, заработанное на пропой.походу депутаты вносят инициативы по примеру пиндосов.а чё!у них есть дебильные законы,почему у нас им не быть.
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27k
lem02 14 минут назад
Предлагаю вынашивать детей поручить так же депутатам. "Едим Россию" носят пять месяцев, остальные фракции - пропорционально представительству в думе.
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Очередной бред
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13k
Колька Валеркин сын 54 минуты назад
А вообще идея очень хорошая, но реализация будет гавно, ставлю 1ккк баксов, все пойдет через жопу.
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22k
Андрей Час назад
Мысль хорошая, остаётся вопрос реализации.
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591
Миша Час назад
Культуре здоровья очень помогут дымы из труб, которые украшают фотку. Стоит по всей стране запретить, не только в Госдуме. Заголовок вброса впечатляет.
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39k
dima423 Час назад
как они заепали со своими ограничениями...я уже сдуру вбухал мат капитал в квартиру которую брал для инвестирования...теперь продать ее изза этого не могу спокойно чтобы другую купить. Повисла мертвым грузом
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1k
-(0)_(0)- Час назад
Рыба говорят, гниет с головы!
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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149
⛔ Александр ⛔ -(0)_(0)- 55 минут назад
Бывают и такие персонажи.

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850
zenon Час назад
Это запросто может увидеть любой человек. Если деньги дают левой рукой - это детские, если правой рукой, то не детские. Есть трудный вопрос - куда относить презервативы? За чьи деньги справедливо их покупать, за верхние, или нижние и если наоборот?
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