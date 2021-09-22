В Госдуме решили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

Авторами этой инициативы стали депутаты от "Единой России" в Заксобрании Курганской области. Дмитрий Фролов предложил создать особый электронный счёт, на который буду перечисляться детские пособия. Деньги можно тратить только с этого счёта и только на детей. В добавок депутаты предложили создать список товаров и услуг, на которые запрещается тратить пособия. В первую очередь в перечень предлагается включить алкоголь и табачную продукцию. Об этом сообщает газета "Известия".

"Формирование у ребёнка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений", — отмечают авторы инициативы.

Депутат "Единой России" Адальби Шхагошев поддержал эту инициативу: "Это целевые деньги, которые выделяются на ребёнка. Нельзя допустить, чтобы их могли использовать не по назначению".

Но в КПРФ выступили против этой инициативы, заявив, что родители сами должны решать, на что тратить деньги.

А как вы считаете?