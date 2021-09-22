В Госдуме решили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак

Ни для кого не секрет, что некоторые матери заводят детей лишь ради денег и пособий. В Госдуме депутаты придумали как отслеживать, на что именно тратятся пособия и сделать так, чтобы деньги доставались детям, а не их родителям.
Авторами этой инициативы стали депутаты от "Единой России" в Заксобрании Курганской области. Дмитрий Фролов предложил создать особый электронный счёт, на который буду перечисляться детские пособия. Деньги можно тратить только с этого счёта и только на детей. В добавок депутаты предложили создать список товаров и услуг, на которые запрещается тратить пособия. В первую очередь в перечень предлагается включить алкоголь и табачную продукцию. Об этом сообщает газета "Известия".
"Формирование у ребёнка в семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни является одним из направлений в области формирования культуры здоровья. Полагаем, что внесение соответствующих изменений будет способствовать реализации вышеназванных положений", — отмечают авторы инициативы.
Депутат "Единой России" Адальби Шхагошев поддержал эту инициативу: "Это целевые деньги, которые выделяются на ребёнка. Нельзя допустить, чтобы их могли использовать не по назначению".
Но в КПРФ выступили против этой инициативы, заявив, что родители сами должны решать, на что тратить деньги.
А как вы считаете?
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Я про то, что тех кто пьёт это не остановит