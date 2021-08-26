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Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз

Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз (3 фото)

Автор:
26 августа 2021 12:30
Сообщество : Истории
Метки: ynews   Маргарита Грчёва   дети   интересное   милота   рождение   фото   
2601
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В 2017 году в приступе ревности супруг Маргариты Грачёвой вывез её в лес и отрубил топором кисти рук, приговаривая при этом, что она больше не сможет гладить детей. После этого мужчина отвёз жену в больницу и сдался полиции. Медики пытались спасти руки женщины, но смогли оставить лишь одну кисть. Вторую Маргарите заменили протезом.

Несмотря на тяжёлые травмы, Маргарита не пала духом. Она продолжала воспитывать двоих детей и стала популярна в Instagram. На страницу женщины подписано 129 тысяч человек. Два года назад она встретила любимого мужчину, вышла замуж и забеременела.

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Теперь у Маргариты трое детей. Радостную новость Маргарита сообщила в своём Instagram.

Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10! 3700 г, 53 см, - написала Маргарита

Фотография получилась очень символичной - ножки новорождённого, которые придерживает протез.

В комментариях к записи подписчики поздравили Маргариту с рождением малыша и пожелали здоровья!

Ура ура ура!!!! Как же я счастлива за тебя

Поздравляю вас, теперь у вас есть три богатыря🤩

Добро пожаловать в мир, новый Человек! Поздравляю! Теперь Вы мама трех богатырей! Здоровья Вам и сыночку!


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Метки: ynews   Маргарита Грчёва   дети   интересное   милота   рождение   фото   
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22  комментария
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706
Электрик 2 часа назад
Что творилось в башке у её первого мужа - если он сделал это???
Не, ревность ревностью - но отрубить руки.... Это, простите, уже писдец какой-то, а не ревность.
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−8
azazmu 7 минут назад
судя по всему у этой женщины есть страсть к публичности, что часто и приводит к тому, что женщина является шлюхой. Мужика понять можно в смысле причины, но он всё таки дурак калечить человека. Хотя видимо так сильна была обида - он ей всё, а она ему рога
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35k
Example 6.2.6 19 минут назад
Хорошо, что у неё всё хорошо. Надеюсь в этот раз она смотрела за кого замуж идёт. А то у женщин настоящая проблема, из-за желания чтоб "как у всех" выскочить замуж за первого кто позовёт, а потом оказывается что он не принц на белом коне, да и вообще стрёмный какой-то, и вообще у него баня подтекает серьёзно.
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1k
Владимир 20 минут назад
Во время службы помню пришлось сажать почти 80-ти летнего деда, убившего свою женку ровесницу. Жили мирно, но соседи говорили, что бабка деду мозг несколько выносила. Дед, в чем душа-то держалась, взял топор и саданул. Дети, а сами уже под 60 , в полицию пришли и их к батьке пустил... Поговорить дал без своего присутствия, но как тут можно понять ситуацию, сложившуюся у этой семьи
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295
MC 37 минут назад
Это, что же такого нужно было сотворить, чтобы муж руки отрубил!!!
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
И что тут чудесного? Ей же не звизду ампутировали.
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6k
Серега 55 минут назад
Не знаю, я вот не понимаю почему её сделали таким прям идолом. Скоро будет статья как она в туалет сходила. Ну родила и норм - присутствие протеза вместо кисти никак же не зависит на зачатие/вынашивание/рождение ребенка.
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216
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
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