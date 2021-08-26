Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз

В 2017 году в приступе ревности супруг Маргариты Грачёвой вывез её в лес и отрубил топором кисти рук, приговаривая при этом, что она больше не сможет гладить детей. После этого мужчина отвёз жену в больницу и сдался полиции. Медики пытались спасти руки женщины, но смогли оставить лишь одну кисть. Вторую Маргарите заменили протезом.