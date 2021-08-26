Оставшаяся без рук из-за бывшего мужа Маргарита Грачёва стала мамой в третий раз

В 2017 году в приступе ревности супруг Маргариты Грачёвой вывез её в лес и отрубил топором кисти рук, приговаривая при этом, что она больше не сможет гладить детей. После этого мужчина отвёз жену в больницу и сдался полиции. Медики пытались спасти руки женщины, но смогли оставить лишь одну кисть. Вторую Маргарите заменили протезом.
Несмотря на тяжёлые травмы, Маргарита не пала духом. Она продолжала воспитывать двоих детей и стала популярна в Instagram. На страницу женщины подписано 129 тысяч человек. Два года назад она встретила любимого мужчину, вышла замуж и забеременела.
Теперь у Маргариты трое детей. Радостную новость Маргарита сообщила в своём Instagram.
Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10:10! 3700 г, 53 см, - написала Маргарита
Фотография получилась очень символичной - ножки новорождённого, которые придерживает протез.
В комментариях к записи подписчики поздравили Маргариту с рождением малыша и пожелали здоровья!
Ура ура ура!!!! Как же я счастлива за тебя
Поздравляю вас, теперь у вас есть три богатыря🤩
Добро пожаловать в мир, новый Человек! Поздравляю! Теперь Вы мама трех богатырей! Здоровья Вам и сыночку!
Источник:
- Родители оказались недовольны итогами дистанционного обучения
- Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу
- Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей
Понравилось26
Будем надеяться, всё у неё будет теперь хорошо. А того мудака который живому человеку руки решил отрубить - либо из тюрьмы не выпустят, либо покалечат там так, что он до конца жизни на инвалидке будет ездить и слюни ронять в салфетку, неразборчиво мыча и справляя нужду под себя.