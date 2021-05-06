В Госдуму внесли законопроект, который запрещает отрицать решающую роль СССР в Великой отечественной войне. Этот запрет затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете.
На сайте нижней палаты парламента сообщается, что в Госдуму был внесён законопроект, который запрещает отрицать и принижать роль СССР в Великой отечественной войне.
"Запрет публичного отояедествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы", - говорится в документе.
"В последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания, отождествляющие цели, решения и действия во время Великой Отечественной войны руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии", - отметили авторы законопректа.
Авторы законопроекта отметили, что документ был подготовлен по поручению Владимира Путина. О санкциях за его нарушение пока не сообщается.
"Наша принципиальная позиция - поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе, не дать заработать политического капитала на охаивании наших предков, сохранив при этом пространство для исторических изысканий, научных дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц", - подытожили депутаты в документе, опубликованном на сайте.
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Причем распространить на весь мир.
Чтобы любой "бандеровец", прибалт, поляк и прочая либеральная шваль знали: где нибудь обгадил наше прошлое - сядешь в России
Не считая кучи льгот по ЖКХ и прочему.
Этот тезис антисоветская пропаганда еще в Перестройку в полный рост использовала.
Когда всякие трибалты ущербы от "советской оккупации" подсчитывали.
Да и до Перестройки тоже не брезговала.