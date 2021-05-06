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Депутаты собрались запретить приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне

Депутаты собрались запретить приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне (3 фото)

Автор:
06 мая 2021 12:18
Сообщество : Жить в России
Метки: ВОВ   Германия   госдума   закон   интересное   победа в 1945   роль СССР   фото   
661
3

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает отрицать решающую роль СССР в Великой отечественной войне. Этот запрет затронет выступления, а также публикации в СМИ и интернете.

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Метки: ВОВ   Германия   госдума   закон   интересное   победа в 1945   роль СССР   фото   
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14  комментариев
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12k
albedo 2 часа назад
Правильное решение.
Причем распространить на весь мир.
Чтобы любой "бандеровец", прибалт, поляк и прочая либеральная шваль знали: где нибудь обгадил наше прошлое - сядешь в России
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1k
Дмитрий Круглов 11 минут назад
А вот интересно, попадает ли под действие этого закона интервью В.Астафьева в 1989 году в газете "Правда" о том, что Ленинград следовало слить врагу без боя?
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−135
nur sultan 18 минут назад
[мат]. Почему не запретите воровать Путину и чиновникам, без закона сажать в тюрьмю, делать плохие дороги и машины, насиловать детей и женщин? Да много что надо запретить. Далась вам эта война. Уже скоро век будет, как она началась
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55k
Почитатель стекломоя 54 минуты назад
Едроссы не дремлют: сначала уголовная ответственность за оскорбление ветеранов, теперь запрет отрицать решающую роль СССР в победе над нацизмом. Бьются за ветеранов, как львы, только пенсию почему-то не поднимают
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855
Атомный Крот Час назад
Какое там "в последнее время".

Этот тезис антисоветская пропаганда еще в Перестройку в полный рост использовала.

Когда всякие трибалты ущербы от "советской оккупации" подсчитывали.

Да и до Перестройки тоже не брезговала.
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32k
Alex 2 часа назад
Давно пора. Что бы всякому говну рот закрыть.
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Заголовок составлен так, что хочется задать автору знаменитый сталинский вопрос.
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41k
Максим Т. 2 часа назад
Давно пора!
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