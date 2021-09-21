Российским дачникам запретили разводить кур

Однако, даже в Верховном суде жительница Волгограда не удалось доказать свою правоту. Началось всё с того, что инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, но свою правоту так и не доказала.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонов в разговоре с «Российская газета» пояснила, что за разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству.