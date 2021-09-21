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Российским дачникам запретили разводить кур

Российским дачникам запретили разводить кур (2 фото)

Автор:
21 сентября 2021 13:59
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   дача   дачники   закон   интересное   куры   фото   
2598
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Верховный суд подтвердил запрет на содержание мелкой сельскохозяйственной живности на дачных участках и землях для садоводства. Поводом для разбирательства стал конфликт жительницы Волгограда. Её оштрафовали за курятник на 10 тысяч рублей. Женщина была не согласна с таким решением и дошла до Верховного суда.

Однако, даже в Верховном суде жительница Волгограда не удалось доказать свою правоту. Началось всё с того, что инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, но свою правоту так и не доказала.


Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонов в разговоре с «Российская газета» пояснила, что за разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.

"Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ", - поясняет юрист.

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Метки: ynews   дача   дачники   закон   интересное   куры   фото   
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38k
Сергей 2 часа назад
Надо было вовремя курятник чистить от говна, и не нарвалась бы на штраф и запрет.
Представляю какой "аромат" шёл от её курятника, раз соседи не выдержали.
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4k
Moonshiner 4 минуты назад
не увидел я ни чего про дачи, только про садоводчество.
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8k
MUZSER 12 минут назад
Очередной взброс говна на вентилятор от автора на букву Р
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8k
Barachek_Obachek 15 минут назад
Мне например соседские собаки мешают больше чем курицы. Начинают тявкать и ночью и рано утром из-за каждого шороха. Зимой ещё ничего - окна закрыты, но летом просто беда
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Шурман Barachek_Obachek 2 минуты назад
Наша умерла а вот раньше стояла в 6 утра под дверьми и ждала пока я ее выпущу в сад , она тявкнет а вся деревня откликается
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Шурман Полчаса назад
Жаль что на моего соседа это не распространяется , летом его петух реально доводит , хочешь поспать а эта скотина подходит именно нашему забору и орет в все горло , хотел попасть по нему яблоком и промахнулся а петух проорался и начал яблоко клевать :)
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Шурман dima423 7 минут назад
Отношения с соседями не хочу портить .
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Шурман Макар 7 минут назад
Угу :) этот гад каждое утро за чем то приходит , есть ведь еще соседи по забору , нет он именно к нам идет .
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1k
閃光 37 минут назад
У штрафа наверняка есть предистория и инспекторы не просто так заявились. Видимо по-хорошему тётка не понимала.
Ничего страшного, есть решение.

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2k
Григорий Бабкин 49 минут назад
Класс! Надо было давить на то, что это домашние животные. Как собачки или котики.
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19k
иванов дмитрий Час назад
Как быть с СНТ которые находятся на землях сельхознзначения ?
И еще много различных сочетаний. В общем адвокатам- золотое дно.
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1k
Maxim Час назад
С одной стороны, можно понять смысл законодательного запрета живности в СНТ. Т.к. сам кур держу :-).
Да, могут пованивать. Я держу немного, и дворик под крышей, но всё равно в сырую погоду может на 3-5 метров пованивать. И шумят - кукарекают. Частенько хочется с утра собственноручно шею петуху свернуть ;-). Да, и мыши-крысы тоже действительно вокруг курятника больше тусят. И всё это может доставлять неудобства соседям. Тем более у нас тут, например, действительно по большей части соседи сугубо отдыхают на своих участках.
Вот только замечательно, это урегулировали. А как насчёт других вопросов?
Шум, вонь? Мой петух по крайней мере на ночь затыкается. А вот соседская тупая псина может лаять (и лает) круглые сутки. И воняет вокруг её загона тоже на те же 5 метров. И крысы также тусят, и тусили до того, как я завёл кур.
А компостеры, не говоря уж о выгребных ямых, зачастую воняют ещё хуже и сильнее.
Так что тогда уж надо последовательно все вопросы решать, раз уж так хочется озаботится качественным отдыхом граждан на их садовых участках, проблема отнюдь не только в курах.
На самом деле надо понимать, что по большинству вопросов всё дело лишь в добрососедских отношениях. Органы только кое-как начали кап.постройки на участках выявлять незарегистрированные. Все остальные проблемы сугубо из-за соседских склок и заяв. Ну а тут надо понимать, что это оружие обоюдоострое. В законодательстве ограничений уже прописано столько, что дое@аться можно до любого. И насчёт запахов, и шумов, и инсоляции, и противопожарных норм. Так что лучший вариант - жить дружно.
А, да. По своему опыту содержания кур и перепелов, я могу сказать, что если мне сильно приспичит, то я хер положу на все запреты, и буду замечательно содержать их в закрытых помещениях, никаких проблем. Один фиг куры в морозы месяцами сидят закрытые, а перепела в принципе всегда в помещениях. И никто их не будет ни слышать, ни видеть, ни унюхивать. Тогда найти могут только с ордером на обыск.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Куры в ах@уе,что их перестали разводить
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991
Виталий Час назад
Это куры но они себя идентифицируют как пчёлы. По этому всё законно.
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Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Говоришь проверяющим,что это не куры,а лохи и разводишь дальше.
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14k
vikklu 2 часа назад
Ну и правильно. Не хрен курятникам вонять под окнами соседей.
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kotkot 2 часа назад
А нельзя запретить тем кто придумывает наши законы, размножаться?
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859
zenon 2 часа назад
Всем ясно, что пчёлы птица домашняя она от улья далеко не улетит. А на кур, особенно петухов полагаться нельзя. Они всё время ищут информацию, а ночью вместо насеста, они летят на берег турецкий и передают информацию. Кроме того они неправильно голосуют, можно сказать не за тех. Кролики - те ещё шпионские штучки. Роют подкопы и занимаются шпионажем в пользу тому, кому выгодно. Вообще запретить всё держать и запретить воробьям, воронам, всем рукокрылым летать без прав и плату за пересечение границ участков.
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17k
sanchesS80 2 часа назад
В принципе всё разумно. Если курей много и хозяин не особо чистит курятник, то там запахи такие стоят что трындец. Соседи не обязаны это всё нюхать.
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
Ну а на самом деле, на дачах курятнику не место... купи дом в деревне и разводи хоть динозавров!
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26k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Российским дачникам запретили разводить кур, гусей, уток, кроликов, свиней, коз, коров, овец и баранов ещё с 2001 года, когда был принят Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Верховный суд только подтвердил, что Статья 8.8 КоАП РФ полностью соответствует законодательству РФ.
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41k
Соломей 2 часа назад
попробовала бы она на даче в Германии развести кур, вот там бы штраф был, это всем штрафам штраф.у них на дачах,даже ночевать там нельзя.правила есть правила.
хочешь разводить кур-сделай это согласно законодательству.или это дгугое?
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324
Gast Соломей 2 часа назад
есть дачи , где ты обязан разводить кроликов
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278
Владимир Г. Соломей 2 часа назад
Очередная отрыжка из цикла "Одна бабка со слов родственника из Германии рассказала"
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1k
Лёха 2 часа назад
"запрет на содержание мелкой сельскохозяйственной живности"
1. То есть крупную можно?
2. А в чём отличие "сельскохозяйственной живности" от домашних питомцев?
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А что куры думают по этому поводу?
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