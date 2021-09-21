Российским дачникам запретили разводить кур

Верховный суд подтвердил запрет на содержание мелкой сельскохозяйственной живности на дачных участках и землях для садоводства. Поводом для разбирательства стал конфликт жительницы Волгограда. Её оштрафовали за курятник на 10 тысяч рублей. Женщина была не согласна с таким решением и дошла до Верховного суда.
Однако, даже в Верховном суде жительница Волгограда не удалось доказать свою правоту. Началось всё с того, что инспекторы обнаружили на садовом участке гражданки курятник и оштрафовали ее на 10 тысяч рублей за административное правонарушение. Женщина прошла все судебные инстанции, но свою правоту так и не доказала.
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонов в разговоре с «Российская газета» пояснила, что за разведение сельхозживности на садовом участке штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. По закону, садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем можно размещать дачные дома, жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Разводить животных можно, если участок относится к личному подсобному хозяйству.
Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.
"Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ", - поясняет юрист.
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Представляю какой "аромат" шёл от её курятника, раз соседи не выдержали.
Ничего страшного, есть решение.
И еще много различных сочетаний. В общем адвокатам- золотое дно.
Да, могут пованивать. Я держу немного, и дворик под крышей, но всё равно в сырую погоду может на 3-5 метров пованивать. И шумят - кукарекают. Частенько хочется с утра собственноручно шею петуху свернуть ;-). Да, и мыши-крысы тоже действительно вокруг курятника больше тусят. И всё это может доставлять неудобства соседям. Тем более у нас тут, например, действительно по большей части соседи сугубо отдыхают на своих участках.
Вот только замечательно, это урегулировали. А как насчёт других вопросов?
Шум, вонь? Мой петух по крайней мере на ночь затыкается. А вот соседская тупая псина может лаять (и лает) круглые сутки. И воняет вокруг её загона тоже на те же 5 метров. И крысы также тусят, и тусили до того, как я завёл кур.
А компостеры, не говоря уж о выгребных ямых, зачастую воняют ещё хуже и сильнее.
Так что тогда уж надо последовательно все вопросы решать, раз уж так хочется озаботится качественным отдыхом граждан на их садовых участках, проблема отнюдь не только в курах.
На самом деле надо понимать, что по большинству вопросов всё дело лишь в добрососедских отношениях. Органы только кое-как начали кап.постройки на участках выявлять незарегистрированные. Все остальные проблемы сугубо из-за соседских склок и заяв. Ну а тут надо понимать, что это оружие обоюдоострое. В законодательстве ограничений уже прописано столько, что дое@аться можно до любого. И насчёт запахов, и шумов, и инсоляции, и противопожарных норм. Так что лучший вариант - жить дружно.
А, да. По своему опыту содержания кур и перепелов, я могу сказать, что если мне сильно приспичит, то я хер положу на все запреты, и буду замечательно содержать их в закрытых помещениях, никаких проблем. Один фиг куры в морозы месяцами сидят закрытые, а перепела в принципе всегда в помещениях. И никто их не будет ни слышать, ни видеть, ни унюхивать. Тогда найти могут только с ордером на обыск.
Верховный суд только подтвердил, что Статья 8.8 КоАП РФ полностью соответствует законодательству РФ.
хочешь разводить кур-сделай это согласно законодательству.или это дгугое?
В Германии тоже есть дачи и немцы просто обожают на них отдыхать.
1. То есть крупную можно?
2. А в чём отличие "сельскохозяйственной живности" от домашних питомцев?
2. После продажи домашнего животного не факт,что его не съедят.
Ну и в чём разница?