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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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19.
Первая мировая война на западном фронте очень быстро перешла в позиционную стадию. Началась, так называемая, окопная война, когда каждая сторона конфликта вгрызалась в землю всеми силами, укрепляла оборону и о каких-либо движениях вперед речь уже не шла. Именно окопная война породила своих героев - траншейных разведчиков.
20.
В рейд отправлялись добровольцы, которые прекрасно понимали как мало у них шансов на возвращение. Но опытные "спецназовцы" хорошо отработали свои действия - они мазали открытые участки тела и амуницию жженой пробкой, превращаясь в невидимок в темноте.
21.
Прокрадывались через полосу ничейной земли в немецкие окопы и начинали планомерно вырезать вражеских солдат. Обычно использовались ножи и дубинки - тихо и бесшумно уничтожались враги, затем блиндажи и землянки забрасывались гранатами и на волне панике диверсанты уходили обратно.
Естественно, многие группы гибли. Но все же своей деятельностью окопные разведчики добились того, что по ночам немецкие солдаты с ужасом ждали появления из темноты черных фигур с окровавленными ножами и дубинками...
Естественно, многие группы гибли. Но все же своей деятельностью окопные разведчики добились того, что по ночам немецкие солдаты с ужасом ждали появления из темноты черных фигур с окровавленными ножами и дубинками...
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