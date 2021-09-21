21.

Прокрадывались через полосу ничейной земли в немецкие окопы и начинали планомерно вырезать вражеских солдат. Обычно использовались ножи и дубинки - тихо и бесшумно уничтожались враги, затем блиндажи и землянки забрасывались гранатами и на волне панике диверсанты уходили обратно.

Естественно, многие группы гибли. Но все же своей деятельностью окопные разведчики добились того, что по ночам немецкие солдаты с ужасом ждали появления из темноты черных фигур с окровавленными ножами и дубинками...