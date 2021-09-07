Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы

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Джордж Кеннан - американский дипломат, историк и политолог, который много лет интересовался историей и культурой России. Он писал книги и ряд знаменитых работ, в том числе известную "Длинную телеграмму" из Москвы государственному секретарю США, где призвал правительство штатов выступить против советской экспансии в Восточной Европе. Кроме того, Кеннан много путешествовал по России. Взглянем на его снимки, сделанные в 1870-1890 годы.
Джордж Кеннан (1845-1924) родился в Норуолке, штат Огайо. В 1864 году он устроился на работу в Русско-Американскую телеграфную компанию, и отправился исследовать маршрут предполагаемой телеграфной линии через Сибирь и Берингов пролив. Он провел два года в Сибири, а затем вернулся в Огайо через Санкт-Петербург. Вскоре Кеннан стал известен своими статьями и книгами о путешествиях - он заинтересовался российской культурой и историей. Он также описал многие коренные народы Сибири, которые до сих пор важны для исследователей.
Чеченские мужчины на свадьбе
В 1870 году Кеннан вернулся в Санкт-Петербург, и на этот раз отправился в Дагестан, став первым американцем, исследовавшим эти регионы. Он путешествовал по Северному Кавказу, делая снимки его жителей, и вернулся в Америку в 1871 году. Хотя Кеннан выпустил множество значимых работ о путешествиях по России и местных народах, из-за его трудов российское правительство было настроено к нему враждебно. Когда Кеннан снова попытался вернуться в Россию в 1901 году, его арестовали и выслали из страны.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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