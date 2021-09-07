Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы

В 1870 году Кеннан вернулся в Санкт-Петербург, и на этот раз отправился в Дагестан, став первым американцем, исследовавшим эти регионы. Он путешествовал по Северному Кавказу, делая снимки его жителей, и вернулся в Америку в 1871 году. Хотя Кеннан выпустил множество значимых работ о путешествиях по России и местных народах, из-за его трудов российское правительство было настроено к нему враждебно. Когда Кеннан снова попытался вернуться в Россию в 1901 году, его арестовали и выслали из страны.