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Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы

Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы (44 фото)

Автор:
07 сентября 2021 15:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   исторические фото   история   люди   прошлое   старые фото   фото   фотограф   
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Джордж Кеннан - американский дипломат, историк и политолог, который много лет интересовался историей и культурой России. Он писал книги и ряд знаменитых работ, в том числе известную "Длинную телеграмму" из Москвы государственному секретарю США, где призвал правительство штатов выступить против советской экспансии в Восточной Европе. Кроме того, Кеннан много путешествовал по России. Взглянем на его снимки, сделанные в 1870-1890 годы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   исторические фото   история   люди   прошлое   старые фото   фото   фотограф   
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