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Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно

Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно (23 фото)

Автор:
17 сентября 2021 20:59
Сообщество : Жизнь
Метки: 2000-е   жизнь   люди   подборка   поколение   прошлое   фото   фотографии   
4290
23
До эпохи айфонов мы делали снимки на фотоаппараты или камеры телефонов - и у многих сохранились фото, на которые они не могут смотреть без стыда сейчас. Главное - с юмором относиться к прошлому, что и сделали герои этой подборки. Они поделились "позорными" фото начала 2000-х, про которые они хотели бы забыть и никому не показывать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2000-е   жизнь   люди   подборка   поколение   прошлое   фото   фотографии   
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20  комментариев
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6k
klop 3 часа назад
В следующий раз автор пиши заголовок правильно. "Как пиндосы выглядели в начале 2000" если бы так написал я бы не зашёл и не поставил диз.
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16k
Пумба 8 минут назад
Таки да...
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6k
Мистер Фикс Полчаса назад
Вот за какое фото должно быть стыдно

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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Чет вспомнил знакомого из той поры.. прикиньте грит, выхожу я такой, в кожаном плаще и стрингах. Имелись в виду Гридерсы, но это уже было не важно. В анналы истории он вошел именно так.
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4k
Шлагбаумэн 3 часа назад
Справа он в трёхлетнем возрасте, а слева в восемнадцать?
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1k
sedoisever 3 часа назад
Я не сказал бы, что тут откровенно "позорные" фото. Не позорнее некоторых нынешних "утиных" селфи.
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−7
Dobraya Feichka 3 часа назад
И Бритни еще не пациент психоневрологической клиники, а кумир молодежи)
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58k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
ага как ща помню себя в длинном плаще в 2001 , Кино наложило свой отпечаток вот только на Цоя я вообще не похож и плащ был дурацким и я тупым . ничего не изменилось :)
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128
Misanthrop75 Александр Ломовицкий 55 минут назад
Это заметно.
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3
Otrokovica 3 часа назад
Помню, как раз в начале нулевых фотошоп пришел в ширнармассы. Кто к кому только себя ни прифотошопливал.
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