Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно

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До эпохи айфонов мы делали снимки на фотоаппараты или камеры телефонов - и у многих сохранились фото, на которые они не могут смотреть без стыда сейчас. Главное - с юмором относиться к прошлому, что и сделали герои этой подборки. Они поделились "позорными" фото начала 2000-х, про которые они хотели бы забыть и никому не показывать.
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Парень решил воссоздать свое "позорное" школьное фото. Он специально отыскал того же фотографа для этого (справа - оригинал)
"Семейное путешествие в 2004-м. Мы с братом - те самые подростки, которых все это задолбало"
"Мой выпускной в 2006 году. Девушка, которую я пригласил, выглядит великолепно, а я зачем-то напялил этот дурацкий костюм"
"Средняя школа. Да, я появлялся вот так в школе, а потом гулял так за библиотекой с корешами"
"В 14 лет я прифотошопил Бритни Спирс на фотографию вместо моего папы. А я неплохо владел редактором!"
"В 13 лет у меня был "период Эминема". Я делала драматичные фото с этой расческой, висящей у меня в комнате"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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