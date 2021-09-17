Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно

До эпохи айфонов мы делали снимки на фотоаппараты или камеры телефонов - и у многих сохранились фото, на которые они не могут смотреть без стыда сейчас. Главное - с юмором относиться к прошлому, что и сделали герои этой подборки. Они поделились "позорными" фото начала 2000-х, про которые они хотели бы забыть и никому не показывать.

0

"Это просто наше семейное фото. А кажется, что мы украли чужого ребенка!" 0 Источник:

×

"В 10 я выглядел как 30-летняя лесбиянка" 0 Источник:

Парень решил воссоздать свое "позорное" школьное фото. Он специально отыскал того же фотографа для этого (справа - оригинал) 0 Источник:

"Семейное путешествие в 2004-м. Мы с братом - те самые подростки, которых все это задолбало" 0 Источник:

"2004 год. Я пытался сделать оригинальное фото для MySpace, пока никого не было дома.." 0 Источник:

"Этот жилет я, между прочим, сама сшила дома!" 0 Источник:

"А это я в 2009 году в образе эмобоя: "Бойся меня, дорогая, потому что я смерть" 0 Источник:

"Мой выпускной в 2006 году. Девушка, которую я пригласил, выглядит великолепно, а я зачем-то напялил этот дурацкий костюм" 0 Источник:

"Мне было суждено иметь непростое детство..." 0 Источник:

"В семье меня называли головастиком.." 0 Источник:

"Средняя школа. Да, я появлялся вот так в школе, а потом гулял так за библиотекой с корешами" 0 Источник:

"Мое фото в выпускном альбоме в 2002 году. То, что у меня на голове, типа было модно" 0 Источник:

"В 14 лет я прифотошопил Бритни Спирс на фотографию вместо моего папы. А я неплохо владел редактором!" 0 Источник:

"2005 год. Черт меня дернул сделать эти дреды" 0 Источник:

"В 13 лет я выглядела как 40-летняя женщина" 0 Источник:

Тут все понятно без слов 0 Источник:

Ох, эти времена экспериментов 0 Источник:

"А это я в 16 лет, и я похожа на мальчика" 0 Источник:

"В 13 лет у меня был "период Эминема". Я делала драматичные фото с этой расческой, висящей у меня в комнате" 0 Источник:

В каждой семье найдется тот самый бунтарь 0 Источник:

"А вот за какое фото стыдно мне" 0 Источник: