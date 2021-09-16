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18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам (19 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   люди   подборка   прошлое   раритет   
564
19

Пользователи сети показали вещи из прошлого, которым в прямом смысле нет сноса. Вещи оказались сделаны настолько качественно, что наверняка переживут нынешних владельцев.

Есть вещи, которые постоянно ломаются и требуют замены, а есть те, что создаются не иначе как на века. Поэтому в некоторых домах до сих пор живут швейные машинки, кухонные плиты, вафельницы, миксеры из прошлого века. И мало того, что они работают прекрасно, так ещё и наверняка переживут своих владельцев и доблестно послужат их потомкам.

Служит этому дому с 1964 года, и все функции до сих пор работают

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Я купил этот мастихин более 30 лет назад и создал с его помощью бесчисленное количество картин

Моя ударная установка Ludwig 1968 года

Весы моей прабабушки

Мини-холодильник Coleman Snow-Lite Low Boy из 60-х годов

Подарен мне бабушкой и дедушкой, которые купили его в комиссионном магазине почти 20 лет назад. По-прежнему сохраняет лёд почти неделю!

Чайник Pyrex, возраст неизвестен, но не менее 75 лет. До сих пор используется каждый день

С гордостью купил эти радио-часы 50 лет назад, потому что они были самыми тяжёлыми

Хороший выбор, до сих пор работают отлично. Фирма Audition, сделаны в Гонконге.

Gillette 1958 года. Всё ещё используется почти ежедневно

Мой 50-летний миксер Hobart N50, краска восстановлена

Сделаны в 1962 году. Первоначальный владелец, вероятно, носил их большую часть жизни, и я планирую носить их до конца своих дней

Я купил калькулятор в 1988 году, и он до сих пор отлично работает

Бабушкин старый блендер всё еще крепок спустя 40 лет

Кассетному проигрывателю 35 лет, он до сих пор работает и используется

Тостер 1950-х годов, который используется ежедневно

Ботинки Lundhags Park, служившие мне и моему отцу более 40 лет, готовы к новой осени и зиме

Вафельница 1920-х годов до сих пор работает безупречно

Прадедушка оставил мне немного, но я использую эти рыболовные весы каждый раз, когда ловлю рыбу, в течение 20 лет

Моя жена унаследовала эту швейную машинку Singer от бабушки. До сих пор прекрасно работает

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Метки: в мире   вещи   интересно   люди   подборка   прошлое   раритет   
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dacent Полчаса назад
Да, если вещами не пользоваться, они служат долго.
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Серёга@ 39 минут назад
Зато я купил кухонный комбайн, и через две недели, начала протекать колба миксера. Выкинул, потому как замена манжеты, немного больще половины цены нового комбайна.
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