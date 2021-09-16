18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

Пользователи сети показали вещи из прошлого, которым в прямом смысле нет сноса. Вещи оказались сделаны настолько качественно, что наверняка переживут нынешних владельцев.
Есть вещи, которые постоянно ломаются и требуют замены, а есть те, что создаются не иначе как на века. Поэтому в некоторых домах до сих пор живут швейные машинки, кухонные плиты, вафельницы, миксеры из прошлого века. И мало того, что они работают прекрасно, так ещё и наверняка переживут своих владельцев и доблестно послужат их потомкам.
Служит этому дому с 1964 года, и все функции до сих пор работают
Я купил этот мастихин более 30 лет назад и создал с его помощью бесчисленное количество картин
Моя ударная установка Ludwig 1968 года
Весы моей прабабушки
Мини-холодильник Coleman Snow-Lite Low Boy из 60-х годов
Подарен мне бабушкой и дедушкой, которые купили его в комиссионном магазине почти 20 лет назад. По-прежнему сохраняет лёд почти неделю!
Чайник Pyrex, возраст неизвестен, но не менее 75 лет. До сих пор используется каждый день
С гордостью купил эти радио-часы 50 лет назад, потому что они были самыми тяжёлыми
Хороший выбор, до сих пор работают отлично. Фирма Audition, сделаны в Гонконге.
Gillette 1958 года. Всё ещё используется почти ежедневно
Мой 50-летний миксер Hobart N50, краска восстановлена
Сделаны в 1962 году. Первоначальный владелец, вероятно, носил их большую часть жизни, и я планирую носить их до конца своих дней
Я купил калькулятор в 1988 году, и он до сих пор отлично работает
Бабушкин старый блендер всё еще крепок спустя 40 лет
Кассетному проигрывателю 35 лет, он до сих пор работает и используется
Тостер 1950-х годов, который используется ежедневно
Ботинки Lundhags Park, служившие мне и моему отцу более 40 лет, готовы к новой осени и зиме
Вафельница 1920-х годов до сих пор работает безупречно
Прадедушка оставил мне немного, но я использую эти рыболовные весы каждый раз, когда ловлю рыбу, в течение 20 лет
Моя жена унаследовала эту швейную машинку Singer от бабушки. До сих пор прекрасно работает
Источник:
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