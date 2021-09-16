18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

Есть вещи, которые постоянно ломаются и требуют замены, а есть те, что создаются не иначе как на века. Поэтому в некоторых домах до сих пор живут швейные машинки, кухонные плиты, вафельницы, миксеры из прошлого века. И мало того, что они работают прекрасно, так ещё и наверняка переживут своих владельцев и доблестно послужат их потомкам.

Служит этому дому с 1964 года, и все функции до сих пор работают