Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется

В те давние времена рыцари были смелыми людьми. Но от них при этом ужасно воняло, и не только от пота, которым они заливались на жаре в своих кольчужных костюмах. Увы, уборные были для них редкой роскошью. А оказавшись там, вы, возможно, пожалели бы, что не зашли за кусты. По сути, это было общественное пространство с рядом ям, на которых можно было сидеть. Ваши отходы летели прямо в яму. Изучение замков показывает, что иногда в ее качестве использовался замковый ров. Неудивительно, что вокруг замка постоянно стояла вонь.

Королевские уборные, конечно, обеспечивали монархам уединение и роскошь. Во всяком случае, по меркам средневековья. Но, разумеется, кто-то должен был брать на себя неприятную работу - и поэтому при дворе существовала должность «жениха королевского табурета». Он отвечал за переносные стульчаки короля. Они всегда должны были быть под рукой и чистыми - "жених" отвечал за это головой.

Другие знатные лица тоже могли иметь туалетные привилегии. Так, на фото выше - писсуар, обустроенный в комнате начальника замковой стражи. Тоже личный туалет, можно позавидовать!