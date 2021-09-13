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Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется

Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется (6 фото)

Автор:
13 сентября 2021 17:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: жизнь и быт   замки   интересно   история   познавательно   прошлое   средневековье   факты   
861
6
Девочки, которые мечтают быть принцессами и жить в замке, делают это, конечно, зря. Средневековый замок был не лучшим местом для жизни. Да что там, он был по сегодняшним меркам просто отвратителен! Давайте узнаем, почему, - только нос прикройте чем-нибудь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь и быт   замки   интересно   история   познавательно   прошлое   средневековье   факты   
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8  комментариев
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16k
Maks Es 55 минут назад
Прямо набор клише:
1. Подвалы в замке использовались не как тюрьмы и не как пыточные - это бред. Холодильников не было, а покормить ораву вассалов, обслуги и охраны зимой было довольно затруднительно. Потому припасы, от вина и картошки до лука и солонины, складировали в самых холодных и темных местах замка - в его подземельях. А пленников содержали в башнях - их куда проще построить, чем пять специальную подземную тюрьму, тем более, что из башни хрен сбежишь через подкоп.
2. По поводу уборных. Уборные выводились на внешние стены, чтобы экскременты падали в ров. Это правда. Однако, во рвах не было тоячеф воды. Во-первых, в замке обязательно должен был быть свой источник с проточной водой, остатки который и отводились в ров. Во-вторых, стоячая вода плохо для камня, из которого сложены стены: он начинает буквально гнить изнутри, а в зимнюю стужу его рвет лёд. Потому воды всегда была проточной, или ров был сухой, наполняемый водой лишь сезонно или во время осады (пример - крепость Памплоны).
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6k
BenderRodriguez 5 минут назад
Практически весь текст - одно сплошное враньё.
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2k
a_komolow 8 минут назад
Про "чистоплотность " Средневековой гейропы давно известно!
Так что это не новость!
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9k
Sasa 45 минут назад
Блин! А как люди то размножались тогда!?
Или приспичит и не такое захочется!?
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59k
Опиум для народа 46 минут назад
-"Современным людям не понять, как хозяин замка мог веселиться и развлекаться, зная, что творится в его подвале."-
-это бабам не понять. Лично я бы веселился и развлекался более комфортно, если какому-нито моему врагу в это время загоняли подноготные или примеряли испанский сапог.)
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