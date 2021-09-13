Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется

861
6
Девочки, которые мечтают быть принцессами и жить в замке, делают это, конечно, зря. Средневековый замок был не лучшим местом для жизни. Да что там, он был по сегодняшним меркам просто отвратителен! Давайте узнаем, почему, - только нос прикройте чем-нибудь.
Ваш замок мог быть очень уютен, - но о его подвалах этого точно сказать было нельзя. А между тем, без темницы в подземелье не обходился ни один из феодальных замков - иначе феодал не смог бы наказывать ослушников и расправляться с врагами. Подземелья замков известны своей невероятной негостеприимностью. Пока гости развлекались наверху, тем, кто оказался внизу, совсем не было весело.
Пытки были обычным делом для несчастных. Отсутствие света, воздуха, общества других людей и нормальной еды тоже были делом обычным. Ну, а если замок был невелик, и тюрьма тоже была миниатюрная, узник мог попасть в так называемый ублиет - каменный мешок. Это камера-колодец в размер человека, где можно было только стоять - а вот сесть или, тем более, лечь было проблематично. Современным людям не понять, как хозяин замка мог веселиться и развлекаться, зная, что творится в его подвале.
Пытки были обычным делом для несчастных. Отсутствие света, воздуха, общества других людей и нормальной еды тоже были делом обычным. Ну, а если замок был невелик, и тюрьма тоже была миниатюрная, узник мог попасть в так называемый ублиет - каменный мешок. Это камера-колодец в размер человека, где можно было только стоять - а вот сесть или, тем более, лечь было проблематично. Современным людям не понять, как хозяин замка мог веселиться и развлекаться, зная, что творится в его подвале.
×
В средние века ощущение свежести было почти инопланетным понятием. Жестокая иерархия гарантировала, что от короля и его близких пахло лучше, чем от большинства. Тем не менее, замок и его обитатели жили, буквально утопая в грязи. Подметание пола было грандиозным мероприятием. Грязь на полу была самой настоящей, мало уступала уличной. Для сна у вас, вероятно, была соломенная кровать, на которой можно было расслабиться и отдохнуть от барахтанья в грязи. Проблема заключалась в том, что солома привлекала паразитов.
Теперь перейдем к еде. Вы моете руки перед едой? В замке вы были бы лишены такой возможность, ведь чистая вода была редкостью. Люди не мыли руки после посещения туалета, работы с животными. А ванна и вовсе была королевской привилегией и могла случаться раз в полгода или даже реже. Это была лишь одна из многих причин, по которым болезни тогда свирепствовали.
Теперь перейдем к еде. Вы моете руки перед едой? В замке вы были бы лишены такой возможность, ведь чистая вода была редкостью. Люди не мыли руки после посещения туалета, работы с животными. А ванна и вовсе была королевской привилегией и могла случаться раз в полгода или даже реже. Это была лишь одна из многих причин, по которым болезни тогда свирепствовали.
В те давние времена рыцари были смелыми людьми. Но от них при этом ужасно воняло, и не только от пота, которым они заливались на жаре в своих кольчужных костюмах. Увы, уборные были для них редкой роскошью. А оказавшись там, вы, возможно, пожалели бы, что не зашли за кусты. По сути, это было общественное пространство с рядом ям, на которых можно было сидеть. Ваши отходы летели прямо в яму. Изучение замков показывает, что иногда в ее качестве использовался замковый ров. Неудивительно, что вокруг замка постоянно стояла вонь.
Королевские уборные, конечно, обеспечивали монархам уединение и роскошь. Во всяком случае, по меркам средневековья. Но, разумеется, кто-то должен был брать на себя неприятную работу - и поэтому при дворе существовала должность «жениха королевского табурета». Он отвечал за переносные стульчаки короля. Они всегда должны были быть под рукой и чистыми - "жених" отвечал за это головой.
Другие знатные лица тоже могли иметь туалетные привилегии. Так, на фото выше - писсуар, обустроенный в комнате начальника замковой стражи. Тоже личный туалет, можно позавидовать!
Королевские уборные, конечно, обеспечивали монархам уединение и роскошь. Во всяком случае, по меркам средневековья. Но, разумеется, кто-то должен был брать на себя неприятную работу - и поэтому при дворе существовала должность «жениха королевского табурета». Он отвечал за переносные стульчаки короля. Они всегда должны были быть под рукой и чистыми - "жених" отвечал за это головой.
Другие знатные лица тоже могли иметь туалетные привилегии. Так, на фото выше - писсуар, обустроенный в комнате начальника замковой стражи. Тоже личный туалет, можно позавидовать!
В средневековье крысы гарантированно обитали в любом человеческом жилье, но в замках их было больше, чем в хижинах. Замки были золотой жилой для грызунов - при отсутствии гигиены и изобилии пищи они обитали там во множестве. Так что приятные хвостатые соседи, переносящие чуму, были рядом с обитателями замков в любом помещении.
Нужна срочная медицинская помощь в средневековом замке? Не повезло. Медицинские знания в те дни основывались на древних текстах. Главным ориентиром были учения греческого врача Галена. Он верил в четыре жидкости как ключевые для здоровья человеческого тела. Одну из них, кровь, средневековые врачи обильно выпускали из тел пациентов в качестве средства от любой хвори. Впрочем, найти врача было сложной задачей - роль костоправа обычно исполнял местный цирюльник, или парикмахер. Он «вырывал зубы, вставлял сломанные кости и выполнял простые ампутации». Для того, чтобы обеззаразить инструменты, врачи использовали мочу, так что в случае больного в доме содержимое ночных ваз берегли для доктора. Ну что, вы все еще хотите побывать в романтическом средневековом замке?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам
- Жуткие звонки в 911
- Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью
- 20+ людей, которые попросили тату-мастера перекрыть их шрамы - и получилось круто
18
Понравилось18
Новости партнёров
1. Подвалы в замке использовались не как тюрьмы и не как пыточные - это бред. Холодильников не было, а покормить ораву вассалов, обслуги и охраны зимой было довольно затруднительно. Потому припасы, от вина и картошки до лука и солонины, складировали в самых холодных и темных местах замка - в его подземельях. А пленников содержали в башнях - их куда проще построить, чем пять специальную подземную тюрьму, тем более, что из башни хрен сбежишь через подкоп.
2. По поводу уборных. Уборные выводились на внешние стены, чтобы экскременты падали в ров. Это правда. Однако, во рвах не было тоячеф воды. Во-первых, в замке обязательно должен был быть свой источник с проточной водой, остатки который и отводились в ров. Во-вторых, стоячая вода плохо для камня, из которого сложены стены: он начинает буквально гнить изнутри, а в зимнюю стужу его рвет лёд. Потому воды всегда была проточной, или ров был сухой, наполняемый водой лишь сезонно или во время осады (пример - крепость Памплоны).
Так что это не новость!
-это бабам не понять. Лично я бы веселился и развлекался более комфортно, если какому-нито моему врагу в это время загоняли подноготные или примеряли испанский сапог.)