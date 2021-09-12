Викинги и гигиена: удивительные факты

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В фильмах и телесериалах викинги древности предстают перед нами грязными великанами со спутанными волосами. Но реальность, оказывается, была куда более удивительной: по части гигиены северные воины могли дать фору многим своим современникам и даже кое-кому из наших.
Многие фильмы заставляют нас поверить в то, что викинги всегда были покрыты грязью, но это далеко от истины. По крайней мере, один раз в день они мыли лицо и волосы. Арабский путешественник Ибн Фадлан рассказывал, что раз в день слуги приносили знатным викингам воду для умывания в тазу. Викинги мыли руки и волосы, а затем окунали расческу в воду перед тем, как расчесать волосы. Регулярное причесывание тоже было в порядке вещей. Большинство викингов носили личную расческу в деревянном футляре, который защищал зубья. Их гребни были сделаны из дерева, кости или рогов. Владелец расчески часто украшал изделие, придавая ему индивидуальные черты.
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Растущее количество исторических артефактов показывает, что викинги также ухаживали за своими ушами, и ногтями Археологами были найдены инструменты, напоминающие современные пилки для ногтей, палочки для чистки ушей и другие предметы гигиены. Инструменты чаще всего изготавливались викингами из костей и рогов животных.
После смерти викингов хоронили с личными вещами, которые имели для них значение. В основном, это было оружие и предметы, оставленные близкими на вечную память. Но существуют также свидетельства наличия в захоронениях бритв, пинцетов, гребней и других предметов личной гигиены. Таким образом, викинги не только держали при себе инструменты для ухода за собой при жизни, но и считали, что и после их смерти они будут не менее важны для них.
У викингов были общественные туалеты, расположенные вдали от их домов, обычно в местах с интенсивным движением людей. При этом некоторые викинги имели туалеты в собственных домах.
Так, в руинах Стонга исследователи нашли уборную со встроенными траншеями, по которым человеческие отходы уносились из здания. Викинги с более высоким статусом в обществе могли позволить себе дома с относительно современными системами удаления отходов.
Так, в руинах Стонга исследователи нашли уборную со встроенными траншеями, по которым человеческие отходы уносились из здания. Викинги с более высоким статусом в обществе могли позволить себе дома с относительно современными системами удаления отходов.
Унизить викинга, нанеся вред их внешнему виду, было незаконно. Законы ранней Исландии показывают, насколько серьезно викинги относились к своему внешнему виду. Там, в частности, говорится: «Если мужчина срезает волосы с чьей-то головы или пачкает кого-то, чтобы опозорить его, или рвет, или срезает с него одежду… и за все, что человек делает, чтобы опозорить кого-то еще, наказание в любом случае - объявление вне закона и изгнание из общества».
Хотя викинги обычно внимательно следили за гигиеной, был один аспект, где они ею демонстративно пренебрегали. Зимой они жили в закрытых помещениях со своим домашним скотом. Дома, в которых жили викинги, были деревянными, с соломенной или дерновой крышей, и в них не было окон. Отсутствие циркуляции воздуха в домах часто приводило к распространению паразитов и болезней на владельцев животных. К сожалению, держать скотину в доме было необходимо для того, чтобы животные не замерзли насмерть в холодные зимние месяцы.
Суббота была у викингов банным днем. В этот день целые общины викингов отправлялись купаться в близлежащие озера и ручьи. Хотя в наши дни купание раз в неделю может показаться недостаточным, в то время это было почти неслыханно. Викинги были одними из самых чистых цивилизаций того времени.
По словам исследователей, у викингов, как правило, были отличные зубы, им был практически неведом кариес. Однако это не было результатом регулярной чистки зубов. Просто их диета не была полна рафинированным сахаром, и это предохраняло их зубы от гниения. Есть, однако одно заметное различие между зубами викингов и современными людьми: с годами их зубы сильно стирались из-за диеты с высоким содержанием грубых продуктов.
Викингов заботили не только волосы на голове. Волосы на лице у них были еще более аккуратными. Те большие и тщательно ухоженные бороды, которые вы видите в фильмах и телешоу, - не преувеличение.
Размер бороды у мужчины показывал его зрелость и мужественность. Ухоженная борода была символом статуса. Это объясняет, почему викинги носили с собой подобие бритвы и постоянно работали над внешним видом своей бороды.
Размер бороды у мужчины показывал его зрелость и мужественность. Ухоженная борода была символом статуса. Это объясняет, почему викинги носили с собой подобие бритвы и постоянно работали над внешним видом своей бороды.
Когда умирал любимый человек, викинги выбрасывали все свои предметы ухода за собой и переставали мыться и приводить себя в порядок, оплакивая потерю. Этот ритуал нечистоты был описан в смерти Бальдра в поэме Völuspá: «Он не мыл руки и не причесывал волосы, пока проклятие Бальдра не было унесено на костер». Но как только они переставали оплакивать утрату, они возвращались к обычным гигиеническим процедурам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А т.к. помирали они с завидной регулярностью, то и получается что и не мылись вовсе.
Да и сама идея регулярного мытья у народа севера, выглядит весьма глуповато