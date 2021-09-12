Викинги и гигиена: удивительные факты

Многие фильмы заставляют нас поверить в то, что викинги всегда были покрыты грязью, но это далеко от истины. По крайней мере, один раз в день они мыли лицо и волосы. Арабский путешественник Ибн Фадлан рассказывал, что раз в день слуги приносили знатным викингам воду для умывания в тазу. Викинги мыли руки и волосы, а затем окунали расческу в воду перед тем, как расчесать волосы. Регулярное причесывание тоже было в порядке вещей. Большинство викингов носили личную расческу в деревянном футляре, который защищал зубья. Их гребни были сделаны из дерева, кости или рогов. Владелец расчески часто украшал изделие, придавая ему индивидуальные черты.