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Викинги и гигиена: удивительные факты

Викинги и гигиена: удивительные факты (11 фото)

Автор:
12 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: викинги   гигиена   интересно   история   неожиданно   познавательно   прошлое   факты   
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В фильмах и телесериалах викинги древности предстают перед нами грязными великанами со спутанными волосами. Но реальность, оказывается, была куда более удивительной: по части гигиены северные воины могли дать фору многим своим современникам и даже кое-кому из наших.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: викинги   гигиена   интересно   история   неожиданно   познавательно   прошлое   факты   
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KOSTELLO Полчаса назад
"Когда умирал любимый человек, викинги выбрасывали все свои предметы ухода за собой и переставали мыться и приводить себя в порядок, оплакивая потерю."

А т.к. помирали они с завидной регулярностью, то и получается что и не мылись вовсе.
Да и сама идея регулярного мытья у народа севера, выглядит весьма глуповато
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