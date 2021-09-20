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16 татуировок поверх шрамов, с помощью которых люди превратили свои изъяны в изюминку

16 татуировок поверх шрамов, с помощью которых люди превратили свои изъяны в изюминку (17 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: искусство   креатив   люди   ожог   подборка   татуировка   шрам   
284
17

Есть люди, которые используют татуировки не только для того, чтобы показать свою индивидуальность, но и как способ скрыть несовершенства. Перед вами подборка оригинальных татуировок, сделанных поверх шрамов и ожогов.

Люди, которым нравятся татуировки, привыкли считать их отличным украшением. Но иногда нательные рисунки могут нести и куда более значимую функцию — они служат отличной маскировкой шрамов, которых зачастую так стесняются их обладатели. Скрыть изъян на теле человека с помощью татуировки — не самая простая задача для мастера, но некоторые специалисты так прокачали свои навыки в этом деле, что могут не только спрятать шрам за крутым рисунком, но и очень забавно его обыграть!

Незолотая рыбка

×

На месте шрама выросли цветочки

Принимай это с улыбкой

Вот так здорово можно обыграть шрам

Теперь можно не комплексовать

И шрам спрятали, и сделали классную татуировку

Вынеси как можно больше пользы из того, что у тебя есть

Надпись: «Тащи меня наверх, Скотти».

Шрам сам подкинул идею для татуировки

Птичка на ветке

Этот ангел смотрится тут намного лучше

С каждым годом татуировки всё более уверенно входят в разряд нормального и общепринятого самовыражения человека. И то, что нательные рисунки могут нести ещё и полезную функцию, делает их только круче.

Татуировка перекрыла старый детский ожог

Шрам не обязательно прятать, его можно и обыграть

Теперь шрама совсем не видно

Татуировка не перекрыла шрам, но стала его отличным дополнением

Добавили больше нежности

Главное, подойти к делу с юмором

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Метки: искусство   креатив   люди   ожог   подборка   татуировка   шрам   
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котегRUS 59 минут назад
что можно придумать, если у меня шрам во всё пузо ?((
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Hallo FreeSpace 44 минуты назад
Крутые идеи
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