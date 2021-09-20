16 татуировок поверх шрамов, с помощью которых люди превратили свои изъяны в изюминку

Люди, которым нравятся татуировки, привыкли считать их отличным украшением. Но иногда нательные рисунки могут нести и куда более значимую функцию — они служат отличной маскировкой шрамов, которых зачастую так стесняются их обладатели. Скрыть изъян на теле человека с помощью татуировки — не самая простая задача для мастера, но некоторые специалисты так прокачали свои навыки в этом деле, что могут не только спрятать шрам за крутым рисунком, но и очень забавно его обыграть!

Незолотая рыбка