16 татуировок поверх шрамов, с помощью которых люди превратили свои изъяны в изюминку

Есть люди, которые используют татуировки не только для того, чтобы показать свою индивидуальность, но и как способ скрыть несовершенства. Перед вами подборка оригинальных татуировок, сделанных поверх шрамов и ожогов.
Люди, которым нравятся татуировки, привыкли считать их отличным украшением. Но иногда нательные рисунки могут нести и куда более значимую функцию — они служат отличной маскировкой шрамов, которых зачастую так стесняются их обладатели. Скрыть изъян на теле человека с помощью татуировки — не самая простая задача для мастера, но некоторые специалисты так прокачали свои навыки в этом деле, что могут не только спрятать шрам за крутым рисунком, но и очень забавно его обыграть!
Незолотая рыбка
На месте шрама выросли цветочки
Принимай это с улыбкой
Вот так здорово можно обыграть шрам
Теперь можно не комплексовать
И шрам спрятали, и сделали классную татуировку
Вынеси как можно больше пользы из того, что у тебя есть
Надпись: «Тащи меня наверх, Скотти».
Шрам сам подкинул идею для татуировки
Птичка на ветке
Этот ангел смотрится тут намного лучше
С каждым годом татуировки всё более уверенно входят в разряд нормального и общепринятого самовыражения человека. И то, что нательные рисунки могут нести ещё и полезную функцию, делает их только круче.
Татуировка перекрыла старый детский ожог
Шрам не обязательно прятать, его можно и обыграть
Теперь шрама совсем не видно
Татуировка не перекрыла шрам, но стала его отличным дополнением
Добавили больше нежности
Главное, подойти к делу с юмором
Источник:
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