Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей

Люди со всего мира поделились фотографиями интересных объектов и вещей, установленных для детей в общественных местах. Все они делают мир малышей удобнее и интереснее.
Когда в семье появляется ребёнок, пространство дома тут же начинает подстраиваться под маленького человечка, чтобы ему было проще, интереснее, а главное безопаснее в нём находиться. Но мир малышей не ограничивается квартирой, и поэтому когда они выходят на улицу, очень важно, чтобы общественные места и заведения тоже позаботились о комфорте маленьких граждан. И как же хорошо, что, гуляя, можно отыскать большое множество приспособлений, созданных с большой заботой о детях!
Кресло у парикмахера для маленьких деток выполнено в виде машины, чтобы они не боялись стричься
Унитаз имеет два ободка, как для взрослых, так и для детей
В этой уборной есть ступенька, чтобы дети могли достать до умывальника
В нашей школе у входа в класс есть перекладины, где дети могут оставить свои скейтборды на время уроков
У моего нового дантиста есть уголок с сухим бассейном для детей
Рядом с моим домом есть площадка для детей, имитированная под настоящую проезжую часть
Здесь есть круговое движение, улицы с односторонним движением, пешеходные переходы и все соответствующие дорожные знаки, чтобы дети могли изучать правила дорожного движения.
На детской площадке установили крутую горку со светодиодами
Теперь можно проводить время за играми даже в тёмное время суток.
В двери в общественный туалет встроена ещё одна дверь поменьше специально для детей
На нашей мойке есть аппарат для детей, который стреляет в машины мылом
Если честно, я тоже не могу пройти мимо него.
В нашей пекарне есть окошко для детей, чтобы они могли наблюдать за тем, как пекари готовят пончики
У этой уличной поилки есть аж три отделения
Самый высокий для взрослых, средний — для детей и самый низкий — для животных.
В садике моей дочери на ступеньках есть перила и для родителей, и для их детей
В этом магазине есть бесплатные фрукты для детей, чтобы они могли перекусить, пока взрослые заняты покупками
В норвежском городе Берген есть качели для детей на автобусной остановке
Раковина для детей в уборной ресторана
С таким краном дети точно не забудут помыть руки.
Маленькие продуктовые корзинки специально для детей у прилавка со сладостями
Родителей едва ли радует такая клиентоориентированность…
В этом парке есть автоматические качели специально для деток на инвалидном кресле
Во французском супермаркете есть маленькие продуктовые тележки специально для детей
Источник:
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