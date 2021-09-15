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Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей

Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей (19 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дети   идеи   интересно   креатив   люди   подборка   
586
19

Люди со всего мира поделились фотографиями интересных объектов и вещей, установленных для детей в общественных местах. Все они делают мир малышей удобнее и интереснее.

Когда в семье появляется ребёнок, пространство дома тут же начинает подстраиваться под маленького человечка, чтобы ему было проще, интереснее, а главное безопаснее в нём находиться. Но мир малышей не ограничивается квартирой, и поэтому когда они выходят на улицу, очень важно, чтобы общественные места и заведения тоже позаботились о комфорте маленьких граждан. И как же хорошо, что, гуляя, можно отыскать большое множество приспособлений, созданных с большой заботой о детях!

Кресло у парикмахера для маленьких деток выполнено в виде машины, чтобы они не боялись стричься

×

Унитаз имеет два ободка, как для взрослых, так и для детей

В этой уборной есть ступенька, чтобы дети могли достать до умывальника

В нашей школе у входа в класс есть перекладины, где дети могут оставить свои скейтборды на время уроков

У моего нового дантиста есть уголок с сухим бассейном для детей

Рядом с моим домом есть площадка для детей, имитированная под настоящую проезжую часть

Здесь есть круговое движение, улицы с односторонним движением, пешеходные переходы и все соответствующие дорожные знаки, чтобы дети могли изучать правила дорожного движения.

На детской площадке установили крутую горку со светодиодами

Теперь можно проводить время за играми даже в тёмное время суток.

В двери в общественный туалет встроена ещё одна дверь поменьше специально для детей

На нашей мойке есть аппарат для детей, который стреляет в машины мылом

Если честно, я тоже не могу пройти мимо него.

В нашей пекарне есть окошко для детей, чтобы они могли наблюдать за тем, как пекари готовят пончики

У этой уличной поилки есть аж три отделения

Самый высокий для взрослых, средний — для детей и самый низкий — для животных.

В садике моей дочери на ступеньках есть перила и для родителей, и для их детей

В этом магазине есть бесплатные фрукты для детей, чтобы они могли перекусить, пока взрослые заняты покупками

В норвежском городе Берген есть качели для детей на автобусной остановке

Раковина для детей в уборной ресторана

С таким краном дети точно не забудут помыть руки.

Маленькие продуктовые корзинки специально для детей у прилавка со сладостями

Родителей едва ли радует такая клиентоориентированность…

В этом парке есть автоматические качели специально для деток на инвалидном кресле

Во французском супермаркете есть маленькие продуктовые тележки специально для детей

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Метки: в мире   дети   идеи   интересно   креатив   люди   подборка   
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Злодей 2 часа назад
Половина сделано не столько для детей, сколько для повышения продажи товаров (всякие тележки в магазинах и прочее)
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Шизопряников Час назад
Рядом с унитазом стоит кошачий туалет. Вот это уровень заботы в общественном пространстве!
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Олег Час назад
А где пивные бары для детей? Детские бордели? Не дорабатывают толерасты
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