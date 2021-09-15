Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей

Когда в семье появляется ребёнок, пространство дома тут же начинает подстраиваться под маленького человечка, чтобы ему было проще, интереснее, а главное безопаснее в нём находиться. Но мир малышей не ограничивается квартирой, и поэтому когда они выходят на улицу, очень важно, чтобы общественные места и заведения тоже позаботились о комфорте маленьких граждан. И как же хорошо, что, гуляя, можно отыскать большое множество приспособлений, созданных с большой заботой о детях!

Кресло у парикмахера для маленьких деток выполнено в виде машины, чтобы они не боялись стричься