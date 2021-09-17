16 фотографий высоких людей, которые показывают, как нелегко им приходится в этом мире

Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет

Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного

Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей

18 старых вещей, которые отлично сохранились и до сих пор служат своим владельцам

Такие соседи по комнате — это кара небес

Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам