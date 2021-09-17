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16 фотографий высоких людей, которые показывают, как нелегко им приходится в этом мире

16 фотографий высоких людей, которые показывают, как нелегко им приходится в этом мире (17 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   люди   неудобство   подборка   проблема   рост   
601
17

Высокие люди довольно часто сталкиваются с различными неудобства, осложняющими им жизнь. Вот несколько примеров, которые наглядно показывают, как нелегко приходится высоким людям в этом мире.

Хорошо быть высоким: смотришь на всех сверху, на концертах никто вид не заслоняет, красота! Но не всё так просто, и у высоких людей есть свои боли, с которыми они сталкиваются постоянно. Некуда девать ноги в транспорте, сложно поместиться в зеркале, а принять душ — целое испытание.

Новая квартира тесновата

×

Мой рост 190,5 см, и я выше дверного косяка

Не могу дождаться момента, чтобы насладиться душем

Туалет в этом магазине мороженого не подходит для высоких

Извечная проблема с отсутствием места для ног в транспорте

Хочу прокатиться, но не хочу, чтобы меня обезглавили

Этот парень явно не доберётся до аттракционов.

Как фотографироваться с друзьями, которые ниже

Зеркальная проблема

Не все машины для высоких

В кабинке не удастся спрятаться

В подвале у друзей. Это не то, чего я ожидал

Не люблю заднее сиденье седанов

Это душ для муравьёв

В ванной моего двоюродного брата. Он ненамного ниже меня, не знаю, почему он решил сделать её такой маленькой

Бритьё на коленях

Эти маленькие ванные

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Метки: в мире   люди   неудобство   подборка   проблема   рост   
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6  комментариев
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31k
Григорий Час назад
По опыту, при 190см большинство указанных проблем не так ярко выражены)
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11k
Nikita 23 минуты назад
Мой рост 190,5 см, и я выше дверного косяка

Ага... при этом фотографируется на каблуках. Сколько там? 5-10 сантиметров каблук?
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6k
Nikolay Час назад
Забыли еще одну важную проблему - длина кроватей в отелях, особенно в Азии. Спать на кровати общей длинной 175 см, когда твой рост около 200, то еще удовольствие. Раньше было еще одно удовольствие - плацкарт, но на нем я уже давно не ездил
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