16 фотографий высоких людей, которые показывают, как нелегко им приходится в этом мире

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Высокие люди довольно часто сталкиваются с различными неудобства, осложняющими им жизнь. Вот несколько примеров, которые наглядно показывают, как нелегко приходится высоким людям в этом мире.
Хорошо быть высоким: смотришь на всех сверху, на концертах никто вид не заслоняет, красота! Но не всё так просто, и у высоких людей есть свои боли, с которыми они сталкиваются постоянно. Некуда девать ноги в транспорте, сложно поместиться в зеркале, а принять душ — целое испытание.
Новая квартира тесновата
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Мой рост 190,5 см, и я выше дверного косяка
Не могу дождаться момента, чтобы насладиться душем
Туалет в этом магазине мороженого не подходит для высоких
Извечная проблема с отсутствием места для ног в транспорте
Хочу прокатиться, но не хочу, чтобы меня обезглавили
Этот парень явно не доберётся до аттракционов.
Как фотографироваться с друзьями, которые ниже
Зеркальная проблема
Не все машины для высоких
В кабинке не удастся спрятаться
В подвале у друзей. Это не то, чего я ожидал
Не люблю заднее сиденье седанов
Это душ для муравьёв
В ванной моего двоюродного брата. Он ненамного ниже меня, не знаю, почему он решил сделать её такой маленькой
Бритьё на коленях
Эти маленькие ванные
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Ага... при этом фотографируется на каблуках. Сколько там? 5-10 сантиметров каблук?
Вот остальным пассажирам мимо ходить не очень удобно.