FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12017 постов • 2608 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
26 ужасных татуировок, которые могли сделать только геймеры

26 ужасных татуировок, которые могли сделать только геймеры (26 фото)

Автор:
03 апреля 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: геймеры   люди   подборка   прикол   тату   татуировка   фото   
847
26
Геймеры привыкли принимать плохие решения, так что это ни для кого не является неожиданностью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: геймеры   люди   подборка   прикол   тату   татуировка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да какие они там геймеры, они просто дебилы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
milenBG Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
693
Oort 58 минут назад
Это намного круче, чем другой деблизм в виде иероглифов или зае.бавших черепов, зомби, и прочей пое.бени.
За это мне бы не было стыдно в 90 лет ) А финишхим во всю спину - ваще красавец. ))
Я родился при Брежневе и соображаю, о чём говорю. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Час назад
Такое впечатление что эти татуировки геймерам набивали другие геймеры. Ни одной приличной, по которой можно сказать, что она выполнена профессионалом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Игорь Час назад
"26 ужасных татуировок"
А бывают другие татуировки? Они бывают или ужасные или имбецильные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Игорь Час назад
Бывают прикольные, красивые и качественно сделанные. Но в данной подборке таких нет ни одной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) 20 бунтарей, которые идут против системы 20 бунтарей, которые идут против системы А ведь можно выделяться интеллектом А ведь можно выделяться интеллектом У этих людей явные проблемы с памятью У этих людей явные проблемы с памятью 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны 20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми Магическая фотосессия, демонстрирующая невероятную связь между животными и людьми
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1199660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое
1
169
Сильные кадры из лихих 90-х, которые окунут вас в прошлое
Халтурщики от бога
1
126
Халтурщики от бога
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
0
0
Правда, что TrollFace придумал какой-то маньяк-педофил? Откуда вообще пошёл этот мем?
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
0
57
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#СССР#дтп#картинки#кино#автомобили#питомцы#прикольные#актеры
#фото#подборка#прикол#интересное#сша#приколы#комментарии#факты#Фотографии.#сарказм.
#история#люди#Россия#интересно#аварии#авто аварии#новости#автомир#собака#страна

На что жалуетесь?

Вернуться