20 необычных масок и украшений художницы

Художница Анастасия Пилепчук занимается созданием необычных масок и украшений, а вдохновение черпает у природы и из мировой культурой. Её работы напоминают аксессуары фантастических существ.
Анастасия Пилепчук — берлинская художница с бурятскими корнями. Для работы Анастасия использует различные материалы: от обычных — бисер, бусы, стразы, до неожиданных — полароидная бумага, ягоды, природные материалы, CD-диски. Художница имеет опыт работы с модными брендами. Например, последняя работа в подборке появилась в Vogue, где у неё взяли интервью. Что это за творчество, которое привлекает столько внимания, смотрите ниже.
Невоспитанная маска показывает язык
Маска из лепестков
На самом деле это маска из кусочков полароидной бумаги.
Рукалицо
В мыльных пузырях
Песочные часы
Нередко работы Анастасии — необыкновенные примеры декора, которые представляют собой обыкновенные механизмы. Например, маска, состоящая из мелких песочных часов.
Изгибы металла
Мне нравится переосмыслять материалы и формы, находя им новое применение, позволяя им самовыражаться через импровизацию, которая является неотъемлемой частью творческого процесса.
Инопланетная Дева Мария
Ни одна стрекоза не пострадала
Снежно-цветочный образ
Индустриальный демон
Безликая
Москитная сетка — надёжная защита на природе.
Коралловая нимфа
Ведьмин глаз
Арбузная симетрия
Когда даже папа не смог доесть арбуз, и пришлось подойти к делу творчески.
Полёт мечты
Я всё вижу
А у меня лапки
Когда ну очень сильно любишь черешню
Диадема из масок
Осколки отражений
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