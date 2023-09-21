20 необычных масок и украшений художницы

Анастасия Пилепчук — берлинская художница с бурятскими корнями. Для работы Анастасия использует различные материалы: от обычных — бисер, бусы, стразы, до неожиданных — полароидная бумага, ягоды, природные материалы, CD-диски. Художница имеет опыт работы с модными брендами. Например, последняя работа в подборке появилась в Vogue, где у неё взяли интервью. Что это за творчество, которое привлекает столько внимания, смотрите ниже.

Невоспитанная маска показывает язык