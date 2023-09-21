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20 необычных масок и украшений художницы

20 необычных масок и украшений художницы

Автор:
21 сентября 2023 08:15
Метки: искусство   люди   маска   необычно   подборка   художница   
838
21

Художница Анастасия Пилепчук занимается созданием необычных масок и украшений, а вдохновение черпает у природы и из мировой культурой. Её работы напоминают аксессуары фантастических существ.

Анастасия Пилепчук — берлинская художница с бурятскими корнями. Для работы Анастасия использует различные материалы: от обычных — бисер, бусы, стразы, до неожиданных — полароидная бумага, ягоды, природные материалы, CD-диски. Художница имеет опыт работы с модными брендами. Например, последняя работа в подборке появилась в Vogue, где у неё взяли интервью. Что это за творчество, которое привлекает столько внимания, смотрите ниже.

Невоспитанная маска показывает язык

×
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Маска из лепестков

На самом деле это маска из кусочков полароидной бумаги.

Рукалицо

В мыльных пузырях

Песочные часы

Нередко работы Анастасии — необыкновенные примеры декора, которые представляют собой обыкновенные механизмы. Например, маска, состоящая из мелких песочных часов.

Изгибы металла

Мне нравится переосмыслять материалы и формы, находя им новое применение, позволяя им самовыражаться через импровизацию, которая является неотъемлемой частью творческого процесса.

Инопланетная Дева Мария

Ни одна стрекоза не пострадала

Снежно-цветочный образ

Индустриальный демон

Безликая

Москитная сетка — надёжная защита на природе.

Коралловая нимфа

Ведьмин глаз

Арбузная симетрия

Когда даже папа не смог доесть арбуз, и пришлось подойти к делу творчески.

Полёт мечты

Я всё вижу

А у меня лапки

Когда ну очень сильно любишь черешню

Диадема из масок

Осколки отражений

Источник:

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Метки: искусство   люди   маска   необычно   подборка   художница   
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Зачем?
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9k
Уретра Брежнева Полчаса назад
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15k
L.Nemo 45 минут назад
Ей ужастики снимать надо. ППЦ.
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16k
ss 50 минут назад
Это что же такое у неё в башке творится?
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Как по мне, эта "художница" обычная ебобошка.
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Себастьян Перейра

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