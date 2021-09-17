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15 случаев, когда люди стали свидетелями забавных совпадений

15 случаев, когда люди стали свидетелями забавных совпадений (16 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   инересно   люди   подборка   прикол   совпадения   
953
16

Жизнь — это череда случайностей разной степени интересности. Порой возле нас случаются настолько удивительные вещи, что начинаешь задумываться: «А не дала ли матрица сбой?»

В жизни каждого из нас случались совпадения. Некоторые из них бывают настолько забавными, что их по праву можно отнести к маленьким чудесам, которые не могут не поднять настроение на весь оставшийся день. Такие случайности происходят не так часто, поэтому неудивительно, что многие из нас хотели бы запечатлеть эти моменты, чтобы сохранить их себе на память.

Моему соседу, с которым я только что познакомился, доставили точно такую же тумбу под телевизор, что и мне, в тот же день

×

Моя мама встретила на улице женщину, у которой такая же татуировка, на том же месте, что и у неё

С разницей в два дня на одном и том же месте увидел машины с такими номерами

Мой вес оказался точно таким же, что указан на упаковке от весов

Моя свеча подтаяла и приняла ту же форму, что и подсвечник

Время и счётчик сожжённых калорий показали одинаковое число

Я получала одинаковые предсказания два дня подряд

Все большие свершения начинаются с малого.

В этом туалете такой же пол, как в фильме «Сияние»

От этого немного жутковато…

Мои аирподсы оказались с таким же принтом, что и упаковка салфеток

У меня такая же ложка, что и на упаковке хлопьев

Мы с сыном получили одинаковые царапины в один и тот же день

У меня сломались очки, и я купил такие же. Затем они сломались точно так же

2 оленя решили сходить в туалет прямо за моим окном. Вот это совпадение

Мои кот и собака приняли одинаковые позы на этом снимке

Моя бабушка не замечает, что уже 4 года подряд шлёт мне одинаковые открытки

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Метки: в мире   инересно   люди   подборка   прикол   совпадения   
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7  комментариев
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13
Шурман 2 часа назад
Как я сразу не догадался что соседу телевизор доставили такой же как и мне :) Автор ну ты хоть на картинки смотри :) Или слово ТВ это уже означает что это телевизор а не тумба под него ?:)
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11k
Типа граф 21 минуту назад
Комментарий к фото
Просто она оптом со скидкой где то закупилась :))
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11k
Типа граф 23 минуты назад
Комментарий к фото
Такая же фигня что и с весами , время можно выставить .
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11k
Типа граф Полчаса назад
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Такие показатели весов подделать можно , как нефиг делать , просто беря в руки дополнительный вес .
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