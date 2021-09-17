15 случаев, когда люди стали свидетелями забавных совпадений

В жизни каждого из нас случались совпадения. Некоторые из них бывают настолько забавными, что их по праву можно отнести к маленьким чудесам, которые не могут не поднять настроение на весь оставшийся день. Такие случайности происходят не так часто, поэтому неудивительно, что многие из нас хотели бы запечатлеть эти моменты, чтобы сохранить их себе на память.

Моему соседу, с которым я только что познакомился, доставили точно такую же тумбу под телевизор, что и мне, в тот же день