Когда все фиолетово: откуда пошло это выражение

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Известное выражение, означающее «мне все равно» в ходу уже много лет, хоть и кажется молодежным сленгом. И пошло оно, вероятнее всего, с легкой руки студентов-химиков.
Есть такой простейший индикатор определения кислотности жидкой среды, лакмусовая бумажка, она известна всем со школьных уроков химии.
Если поместить ее в кислую среду, бумага краснеет, а если в щелочную – синеет. Это действительно очень старинное средство, известное со средних веков, а современная формула была запатентована в 1850-х годах.
Если поместить ее в кислую среду, бумага краснеет, а если в щелочную – синеет. Это действительно очень старинное средство, известное со средних веков, а современная формула была запатентована в 1850-х годах.
По большому счету, лакмус – это природный краситель, который выделяли из сиреневых цветков растения гелиотроп и некоторых других растений. Было замечено, что в кислой среде сок гелиотропа краснеет, поэтому пропитанная соком бумажка стала использоваться врачами и учеными для выявления кислых по своему балансу составов.
Около 16-го века аналогичного свойства краситель выделили из некоторых видов лишайников, и такой лакмус был намного дешевле цветочного. Сейчас крупнейшим производителем лишайникового лакмуса для пропитывания индикаторных бумажек является Мозамбик.
Так вот, в нейтральном растворе, например, в обычной воде, лакмус дает фиолетовый цвет.
Около 16-го века аналогичного свойства краситель выделили из некоторых видов лишайников, и такой лакмус был намного дешевле цветочного. Сейчас крупнейшим производителем лишайникового лакмуса для пропитывания индикаторных бумажек является Мозамбик.
Так вот, в нейтральном растворе, например, в обычной воде, лакмус дает фиолетовый цвет.
Для школьников был даже стишок, чтобы запомнить цвет лакмуса в различных средах:
Индикатор лакмус — красный
Кислоту укажет ясно.
Индикатор лакмус — синий,
Щёлочь здесь — не будь разиней,
Когда ж нейтральная среда,
Он фиолетовый всегда.
Индикатор лакмус — красный
Кислоту укажет ясно.
Индикатор лакмус — синий,
Щёлочь здесь — не будь разиней,
Когда ж нейтральная среда,
Он фиолетовый всегда.
Кто-то имеющий отношение к околохимической среде обозначил свое безразличное к вопросу состояние как «фиолетовое», наверное, для понимающих это звучало забавно и остроумно. Потом выражение «ушло в народ» и потеряло свой изначальный смысл, но сохранило значение «все равно», «нейтрально». И стало считаться молодежным сленгом и звучать даже как-то вызывающе.
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С такого ракурса словосочетание "мне фиолетово" - звучит довольно глумливо...