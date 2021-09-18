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Когда все фиолетово: откуда пошло это выражение

Когда все фиолетово: откуда пошло это выражение (3 фото)

Автор:
18 сентября 2021 12:20
Метки: выражение   интересно   крылатое выражение   мне фиолетово   фиолетовый   
180
3
Известное выражение, означающее «мне все равно» в ходу уже много лет, хоть и кажется молодежным сленгом. И пошло оно, вероятнее всего, с легкой руки студентов-химиков.
Кто-то имеющий отношение к околохимической среде обозначил свое безразличное к вопросу состояние как «фиолетовое», наверное, для понимающих это звучало забавно и остроумно. Потом выражение «ушло в народ» и потеряло свой изначальный смысл, но сохранило значение «все равно», «нейтрально». И стало считаться молодежным сленгом и звучать даже как-то вызывающе.

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Метки: выражение   интересно   крылатое выражение   мне фиолетово   фиолетовый   
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19k
Вишенка Крокодилова 8 минут назад
А я читала версию, что это связано с названием группы DEEP PURPLE, что косвенно подтверждается выражением "мне ГЛУБОКО фиолетово".
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14k
Поручик Минуту назад
Мало, кто знает/помнит, что "коммерческое" название фенолфталеина, реагирующего изменением цвета на кислоту и щелочь - "пурген". Суровое такое советское слабительное, с воистину "реактивным" эффектом.
С такого ракурса словосочетание "мне фиолетово" - звучит довольно глумливо...
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46k
doker Час назад
О, как!
А я то думал...
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