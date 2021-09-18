Когда все фиолетово: откуда пошло это выражение

По большому счету, лакмус – это природный краситель, который выделяли из сиреневых цветков растения гелиотроп и некоторых других растений. Было замечено, что в кислой среде сок гелиотропа краснеет, поэтому пропитанная соком бумажка стала использоваться врачами и учеными для выявления кислых по своему балансу составов.



Около 16-го века аналогичного свойства краситель выделили из некоторых видов лишайников, и такой лакмус был намного дешевле цветочного. Сейчас крупнейшим производителем лишайникового лакмуса для пропитывания индикаторных бумажек является Мозамбик.



Так вот, в нейтральном растворе, например, в обычной воде, лакмус дает фиолетовый цвет.