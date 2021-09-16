19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей

1646
20
Подборка снимков, показывающих, как выглядят привычные предметы, природные явления и даже животные изнутри. Их богатый внутренний мир предстанет перед вами во всей красе.
У многих из нас хоть раз да чесались руки, чтобы разобрать то, что есть под рукой, и посмотреть, что же прячется там внутри. Но вовсе не обязательно превращать вещи в груду деталек, чтобы удовлетворить своё любопытство.
1. Как выглядит кокпит машины Формулы-1 изнутри
×
2. Цветовой сигнал светофора изнутри
3. Салон пассажирского лайнера Боинг-747 в разрезе
4. Внутри надувного матраса
5. Фейерверк
6. Неваляшка, вид изнутри
7. Налёт в трубе водоснабжения
8. Камера в разрезе
9. Из чего состоит стол IKEA
10. Внутри машины для вывоза мусора
11. Метро изнутри
12. Морской ёж
13. Механизм автомата для пинбола
14. Во рту у коровы
15. Как изнутри выглядит водонапорная башня
16. Составные части ингалятора
17. Из чего состоит бомбовая кассета (кассетная бомба)
Источник:
Ссылки по теме:
- Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой
- 30 любопытных находок, которым нашлось объяснение
- 18 случаев, когда определить назначение предметов помогли гуру из сети
- 15 таинственных предметов, о предназначении которых вы могли не знать
- Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение
42
Понравилось42
Новости партнёров