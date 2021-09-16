19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей

У многих из нас хоть раз да чесались руки, чтобы разобрать то, что есть под рукой, и посмотреть, что же прячется там внутри. Но вовсе не обязательно превращать вещи в груду деталек, чтобы удовлетворить своё любопытство.

1. Как выглядит кокпит машины Формулы-1 изнутри