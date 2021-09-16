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19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей

19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей (20 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   познавательно   предметы   разрез   
1646
20

Подборка снимков, показывающих, как выглядят привычные предметы, природные явления и даже животные изнутри. Их богатый внутренний мир предстанет перед вами во всей красе.

У многих из нас хоть раз да чесались руки, чтобы разобрать то, что есть под рукой, и посмотреть, что же прячется там внутри. Но вовсе не обязательно превращать вещи в груду деталек, чтобы удовлетворить своё любопытство.

1. Как выглядит кокпит машины Формулы-1 изнутри

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2. Цветовой сигнал светофора изнутри

3. Салон пассажирского лайнера Боинг-747 в разрезе

4. Внутри надувного матраса

5. Фейерверк

6. Неваляшка, вид изнутри

7. Налёт в трубе водоснабжения

8. Камера в разрезе

9. Из чего состоит стол IKEA

10. Внутри машины для вывоза мусора

11. Метро изнутри

12. Морской ёж

13. Механизм автомата для пинбола

14. Во рту у коровы

15. Как изнутри выглядит водонапорная башня

16. Составные части ингалятора

17. Из чего состоит бомбовая кассета (кассетная бомба)

18. Часть механизма слот-машины


19. Что прячется внутри гитары

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Метки: в мире   вещи   интересно   познавательно   предметы   разрез   
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Похабыч Час назад
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SolomonA Час назад
17 - Бомбовая кассета???? Может Кассетная бомба?.
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