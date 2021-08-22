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Откуда выражение "Метр с кепкой"?

Откуда выражение "Метр с кепкой"? (3 фото)

Автор:
22 августа 2021 09:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: выражение   интересно   метр с кепкой   познавательно   факты   фото   
1010
3

Сегодня вычитал откуда произошло это выражение. Интересно, правда, ли это?

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Метки: выражение   интересно   метр с кепкой   познавательно   факты   фото   
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Александр 11 минут назад
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Николай Николаенко 9 минут назад
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