Откуда выражение "Метр с кепкой"?

Сегодня вычитал откуда произошло это выражение. Интересно, правда, ли это?
В довоенном трамвае разрешался бесплатный проезд детям, чей рост не достигал одного метра.
Чтобы кондуктор сразу видел, с кого не требовать оплаты, на входе в трамвай была метровая отметка, с которой сверялся входящий ребенок.
Кондукторы отмечали забавную деталь: маленькие дети, заходившие в вагон, часто проходили мимо надписи, вставая на цыпочки – видно, «волшебная» отсечка казалась им какой-то чертой во взрослый мир, и им хотя бы на миг хотелось к ней приблизиться.
А экономящие родители детей, которые уже немного переросли бесплатный размер, порой начинали спорить с кондуктором, что в их чаде метра еще нет: «он кажется выше, потому что с кепкой».
Так и сохранилась эта острота «метр с кепкой», которой кондукторы называли между собой спорных по росту пассажиров. А потом, когда льгота по росту отменилась, и отсечки перестали наносить на двери транспорта, происхождение выражения забылось, но само оно прижилось и осталось в языке.
И означает уже просто невысоких граждан.
Источник:
- Сказка про Леви Страусса и его джинсы
- Сколько флагов стоит на Северном полюсе
- Зачем носили платья, в которых надо было проходить в дверь боком
- Первый советский аэровагон
- Почему цензура забраковала картину "Письмо с фронта"
Понравилось45