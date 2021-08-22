Откуда выражение "Метр с кепкой"?

Кондукторы отмечали забавную деталь: маленькие дети, заходившие в вагон, часто проходили мимо надписи, вставая на цыпочки – видно, «волшебная» отсечка казалась им какой-то чертой во взрослый мир, и им хотя бы на миг хотелось к ней приблизиться.

А экономящие родители детей, которые уже немного переросли бесплатный размер, порой начинали спорить с кондуктором, что в их чаде метра еще нет: «он кажется выше, потому что с кепкой».