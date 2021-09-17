16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали

FISHKINET
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты, неожиданным способом В КНДР заявили о своей мощи, показав запуск баллистической ракеты,... 15 вещей, которые нельзя делать в Японии 15 вещей, которые нельзя делать в Японии Новороссийск: мужик летел из окна с 5 этажа, но путь в "долину теней" преградили бельевые верёвки Новороссийск: мужик летел из окна с 5 этажа, но путь в "долину... Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он? Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он? Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо" Антиполицейское шоу, покорившее мир: история создания "Коломбо" 50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно" 50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень... Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи Глава Крыма Аксенов назвал "дном" кумиров молодежи О хитрой женской бухгалтерии… Разоблачаем? О хитрой женской бухгалтерии… Разоблачаем? Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал себя сильнее Американские солдаты покидают: 30 фото как сдаются те, кто считал... Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за душу и не отпустят Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за... Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с... 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались 30 горе-кулинаров, чьи надежды на успех не оправдались Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира В Севастополе мотоциклист влетел в столб: пассажир получил травмы В Севастополе мотоциклист влетел в столб: пассажир получил травмы Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько лет сам ремонтирует дороги Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько... Весёлые картинки часть 16 Весёлые картинки часть 16 1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище 1991 год. Фестиваль "Монстры рока" - тушинское побоище
16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали

16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали (17 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:56
Метки: волосы   интересно   образ   парни   прическа   стррижка   
492
17

Герои подборки однажды решили изменить свою внешность и расстались с длинными волосами. Своим примером они доказали, что обычная стрижка способна превратить нас в других людей.

У каждого из нас бывают моменты, когда мы решаемся на перемены, и самый очевидный способ — отправиться в салон и сделать новую стрижку. Причём часто такой опцией пользуются и мужчины, которые годами отращивают густые гривы, а потом смело садятся в парикмахерское кресло. И, как выясняется, короткая стрижка мигом превращает этих парней в абсолютно новых людей. Посмотрите сами!

Самому удивительно, что можно вот так взять и превратиться в другого человека

×

У меня толстые волосы, так что ходить с ними в жару было невыносимо. Проблема решена!

Пять лет радовался длинным волосам, но захотелось перемен

Растил волосы два года, решил отдать их на благотворительность

А что вы знаете о радикальных переменах?

Прощайте, 45 см волос!

Не был уверен, что и правда стоит подстричься, но быстро привык

Новое — всегда к лучшему

Вышел из салона вообще другим человеком

И «до» хорошо, и «после» красиво

Через неделю поступаю в военное училище

Решил, что стоит подстричься заранее.

Восемь лет был с длинными волосами. Думал, что пожалею после стрижки, но мне очень нравится

Доволен результатом!

Вообще не заботился о том, как я выгляжу, но вот задумался

Загрустил и решил что-нибудь поменять

Прислушался к советам и сделал стрижку

Теперь все обращают внимание на мои глаза, а не на волосы

А вам как кажется  — что этим парням подходит больше?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: волосы   интересно   образ   парни   прическа   стррижка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12
Шурман Час назад
Мне это напомнило полицейскую академию , где 2е пришли их побрили на лысо а другой заходит и говорит мне слегка височки подравняйте , те смотрят на него и на парикмахера и говорят а что так можно было ? тот ну да мы ведь не в Армии :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Минуту назад
Рыжая бестия

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
dima423 Полчаса назад
ну кому как... некоторым лучше бы было не состригать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
242
Людмила 46 минут назад
И только Джаред Лето хорош с длинными волосами))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Игорь Час назад
У меня две дочери старшеклассницы. Самый страшный для меня кошмар - думать постоянно о том, что они когда-нибудь приведут имбецила как на фотках выше и скажут "познакомьтесь - это мой парень"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
601
Mowgley Час назад
16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадалиПосмотреть
16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет 10 советских актёров, сыгравших женские роли 10 советских актёров, сыгравших женские роли Литовский стилист показывает, как прическа меняет всё Литовский стилист показывает, как прическа меняет всё 13 &nbsp;ужасных причесок от&nbsp;горе-парикмахеров 13  ужасных причесок от горе-парикмахеров Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой Очаровательный ребенок родился с шокирующей пышной шевелюрой Зачем самураи сбривали волосы на макушке? Зачем самураи сбривали волосы на макушке?
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379450



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
2
188
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
Интересные фотографии 1990 -х
0
60
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность
Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё
2
50
Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
0
6
15 крутых штуковин, за которые не жалко отдать деньги
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Выборы, выборы: кто баллотируется и что за собой несет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#животные#факты#аварии#авто аварии#Россия#интересное#Украина#сша#природа
#фото#люди#прикол#автомобили#автомир#история#позитив#полиция#новости#Москва
#Юмор#подборка#кино#дтп#ynews#в мире#фотографии#картинки#СССР#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться