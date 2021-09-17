16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали

Герои подборки однажды решили изменить свою внешность и расстались с длинными волосами. Своим примером они доказали, что обычная стрижка способна превратить нас в других людей.
У каждого из нас бывают моменты, когда мы решаемся на перемены, и самый очевидный способ — отправиться в салон и сделать новую стрижку. Причём часто такой опцией пользуются и мужчины, которые годами отращивают густые гривы, а потом смело садятся в парикмахерское кресло. И, как выясняется, короткая стрижка мигом превращает этих парней в абсолютно новых людей. Посмотрите сами!
Самому удивительно, что можно вот так взять и превратиться в другого человека
У меня толстые волосы, так что ходить с ними в жару было невыносимо. Проблема решена!
Пять лет радовался длинным волосам, но захотелось перемен
Растил волосы два года, решил отдать их на благотворительность
А что вы знаете о радикальных переменах?
Прощайте, 45 см волос!
Не был уверен, что и правда стоит подстричься, но быстро привык
Новое — всегда к лучшему
Вышел из салона вообще другим человеком
И «до» хорошо, и «после» красиво
Через неделю поступаю в военное училище
Решил, что стоит подстричься заранее.
Восемь лет был с длинными волосами. Думал, что пожалею после стрижки, но мне очень нравится
Доволен результатом!
Вообще не заботился о том, как я выгляжу, но вот задумался
Загрустил и решил что-нибудь поменять
Прислушался к советам и сделал стрижку
Теперь все обращают внимание на мои глаза, а не на волосы
А вам как кажется — что этим парням подходит больше?
Источник:
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Понравилось14
з.ы. сам волосат до жопы, утром расчесался за 20 секунд и все.
Ну это примерно из той же оперы, что и ваш первоначальный пост. Но уже лучше - без откровенных оскорблений совершенно незнакомому человеку.