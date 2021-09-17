16 парней, которые решили расстаться с длинными волосами и не прогадали

У каждого из нас бывают моменты, когда мы решаемся на перемены, и самый очевидный способ — отправиться в салон и сделать новую стрижку. Причём часто такой опцией пользуются и мужчины, которые годами отращивают густые гривы, а потом смело садятся в парикмахерское кресло. И, как выясняется, короткая стрижка мигом превращает этих парней в абсолютно новых людей. Посмотрите сами!

Самому удивительно, что можно вот так взять и превратиться в другого человека