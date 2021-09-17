Люди, которых покусал жук-невезук

Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)

Люди, у которых день не задался

Люди, которым жизнь сказала: "Ну не нравишься ты мне!"

14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой

Когда сегодня явно не твой день

25 человек, у которых день явно не задался