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Люди, которых покусал жук-невезук

Люди, которых покусал жук-невезук (22 фото)

Автор:
17 сентября 2021 12:50
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: забавно   момент из жизни   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудача   смешно   фото   
2250
22
Бывают дни, когда весь мир против тебя. И тут уж не остается ничего, кроме как запечатлеть свое несчастье на фото - и отправить в интернет, ища сочувствия у вселенной. Посочувствуем?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   момент из жизни   не день бэкхема   не повезло   невезучие   неудача   смешно   фото   
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8  комментариев
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Я все понимаю, нельзя знать всё. И я всё понимаю, в цивилизованных странах привыкли, что раз нигде в инструкции не написано, что нельзя кошек в микроволновку, и.т.д. Но, блин, пластиковую крышку в горячую духовку... готовкой обычно занимаются взрослые люди, которые учились в школе, да хрен с ней, со школой, с элементарным жизненным опытом. Неужели ничего не ёкает? Им надо в школе "451 градус по Фаренгейту" в качестве обязательного чтения преподавать явно. Там, правда, о целлюлозе, но, может, натолкнёт.
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1k
Владимир 4 минуты назад
Малого с камерой, очень вероятно, жук-ремень укусит
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82k
Павел 58 минут назад
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Kostick Час назад
в сто раз дороже форточка очков? что за бред.
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