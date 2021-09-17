Люди, которых покусал жук-невезук

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Бывают дни, когда весь мир против тебя. И тут уж не остается ничего, кроме как запечатлеть свое несчастье на фото - и отправить в интернет, ища сочувствия у вселенной. Посочувствуем?
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Лучший способ почувствовать, что украденные с торпеды очки - ерунда: ведь замена стекла обойдется раз в сто дороже!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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