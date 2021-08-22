Люди, которым жизнь сказала: "Ну не нравишься ты мне!"

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Герои этой подборки отлично знают, что такое не везет. А вот как с этим бороться, они, похоже, еще не придумали.
"Никогда в жизни я не разбивала телефон. Только сегодня, когда я купила новый крутой смартфон, онрешил выпасть у меня из кармана"
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"Четыре года копил на BMW. Сегодня в первый раз выехал. Из-под колеса передней машины вылетела железка - прямо мне в фару. За ремонт просят $2895"
"Сломался кондиционер. Через день увидела, что от жары и влажности склеились все конверты в большой коробке"
"Ждала цветения этого кактуса пять лет. Уехала в командировку на пять дней, а вернувшись, увидела это"
"По пути в аэропорт случайно посмотрел на свои ноги. Да, я явно очень спешно собирался в командировку"
"Копил пять месяцев и, наконец, купил свой первый мощный ноутбук для игр и работы. А вчера сорвалась висевшая над столом полка и сломала его пополам"
"Когда все утро мечтаешь о том, как откроешь в обед пачку печенья, наконец, открываешь - и видишь в ней червяка"
"Я заказала сэндвич с доставкой - и получила это. Кажется, кому-то, получившему мой сэндвич, сильно не повезло"
"Твое лицо, когда ты играл с семьей в лото, выиграл - и в качестве приза получил фаршированную рыбу"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пусть скажет спасибо, что это не сюрстрёмминг
Бригаду разъяснительную плиз
Человеку c мозгами должно быть понятно, что машину надо покупать такую, которую ты сможешь содержать. А этот тупой понторез пусть страдает.
Автор - если нет 50баксов - сними просто телку - не дрочи-говорят руки волосатые будут :-)))))