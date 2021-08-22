FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3405 постов • 1759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Люди, которым жизнь сказала: "Ну не нравишься ты мне!"

Люди, которым жизнь сказала: "Ну не нравишься ты мне!" (18 фото)

Автор:
22 августа 2021 17:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавно   не везет   не судьба   невезучие   неудача   облом   смешно   
1397
18
Герои этой подборки отлично знают, что такое не везет. А вот как с этим бороться, они, похоже, еще не придумали.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: забавно   не везет   не судьба   невезучие   неудача   облом   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
690
zeros68 Час назад
Плов, я так понимаю, не получится. Придется гостей шаурмой кормить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Василий Сургайло 15 минут назад


Пусть скажет спасибо, что это не сюрстрёмминг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Василий Сургайло 16 минут назад


Бригаду разъяснительную плиз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Мамина_подруга Василий Сургайло 14 минут назад
Скорее всего, перепутали заказы и вместо одного сандвича привезли вот это вот все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
speaktr-st 17 минут назад
Про BMW вообще не жалко.
Человеку c мозгами должно быть понятно, что машину надо покупать такую, которую ты сможешь содержать. А этот тупой понторез пусть страдает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 20 минут назад
А бывает,когда и повезло и не повезло одновременно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
metrolog Полчаса назад
Унылое гавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
CHNM 59 минут назад
Не стирай пылесосом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
613
Алексей Попов Час назад
Больше ни хрена? Посты на фишках все унылей?
Автор - если нет 50баксов - сними просто телку - не дрочи-говорят руки волосатые будут :-)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
azuver Час назад
Жизнь - боль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч 35 человек, у которых день явно не задался 35 человек, у которых день явно не задался 19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека 19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека Люди, которых Вселенная просто ненавидит Люди, которых Вселенная просто ненавидит 28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом 28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом 19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела 19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

362537



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
3
135
Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
1
79
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
﻿
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч
Аккумуляторный монстр: защищенный телефон 5G с емкостью 15,600 мАч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#история#кино#животные#подборка#новости#война#позитив#ynews#Украина
#фото#Юмор#СССР#картинки#интересное#Разное#афганистан#сарказм#познавательно#актеры
#интересно#люди#Россия#фотографии#gif#жизнь#забавно#прикольные#прикол#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться