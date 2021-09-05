14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой

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Говорят, что лень - двигатель прогресса. Ведь для того, чтобы облегчить свою жизнь, многие придумывают различные способы, как упростить повседневную рутину. Но только не герои нашей подборки!
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А вам бывает лень?
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Здесь явно видно, что люки просто поменяли местами ради фото.
Лампочки и у меня бывают разные. Сгорела лампа, вкрутил какая есть. Я что через полгорода в 7 вечера поеду в Леруа, чтобы у меня лампочки одинаковые были? Да что за бред? Куплю при возможности и лень тут вообще не при чём.
Половина вообще разпи$дяйство а не лень.
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Человек не спит, а ожидает пока можно будет приступить к следующему этапу, согласно технологии. Вам же положи пол за пол-часа, так вы потом зае.б.ё.т.е что пол чз пол-года пошел волнами. Вот невежды!