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14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой

14 людей, которые оказались настолько ленивы, что даже в носу за них чешет кто-то другой (15 фото)

Автор:
05 сентября 2021 07:53
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   ленивые люди   лень   прикол   смешно   фото   
3532
15

Говорят, что лень - двигатель прогресса. Ведь для того, чтобы облегчить свою жизнь, многие придумывают различные способы, как упростить повседневную рутину. Но только не герои нашей подборки!

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А вам бывает лень?

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Метки: забавно   ленивые люди   лень   прикол   смешно   фото   
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28k
АнтонПолднев Час назад
Ну такое себе...
Здесь явно видно, что люки просто поменяли местами ради фото.
Лампочки и у меня бывают разные. Сгорела лампа, вкрутил какая есть. Я что через полгорода в 7 вечера поеду в Леруа, чтобы у меня лампочки одинаковые были? Да что за бред? Куплю при возможности и лень тут вообще не при чём.
Половина вообще разпи$дяйство а не лень.
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36
Nane First NameLast Минуту назад
7. Пришли, а работник, который укладывает пол в нашем доме, спит
=======
Человек не спит, а ожидает пока можно будет приступить к следующему этапу, согласно технологии. Вам же положи пол за пол-часа, так вы потом зае.б.ё.т.е что пол чз пол-года пошел волнами. Вот невежды!
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11k
VM Varga 20 минут назад
Некоторым лень с Днем рожденья написать. Пишут с ДР тебя! Пошли вы в жопу со своим ДР!!!
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2k
VPJ Полчаса назад
Старый анекдот. Спорят три кота, кто из них самый ленивый 1-й: Мне еду в рот кладут пережеванную, а мне лень глотать. 2-й: А мне член в кошку засунули, а мне лень двигаться.3-й: Вы вчера дикий вопль долго долго раздающийся слышали? Так это я себе на яйца сел. Лень было встать.
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197
⛔ Александр ⛔ 41 минуту назад
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2k
a_komolow 54 минуты назад
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12k
Sama Час назад
Пункт 2 спорный: этож надо будет каждый пакетик надрывать, очень много движений.
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2k
andrey morozov Час назад
Мне было лень написать даже это
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