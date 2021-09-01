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Люди, у которых день не задался

Люди, у которых день не задался (25 фото)

Автор:
01 сентября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   не день бэкхема   не сложились звезды   невезение   невезучие   неудача   смешно   
932
25
Наступили на ногу? Опрокинулся кофе? Наорал начальник? Поверьте, бывает и хуже.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   не день бэкхема   не сложились звезды   невезение   невезучие   неудача   смешно   
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2  комментария
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10k
Кыся 36 минут назад
100 баксов поменяют в банке, там же номер виден, и более половины цело.
А подсолнухи вроде поворачиваются вслед за солнцем. Так что взойдет солнце и он развернется.
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3k
Тупняк Полчаса назад
Комментарий к фото
Это же куркума.
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