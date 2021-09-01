Пляжная версия футбола: что это такое и кто в нее играет

19 случаев, когда неуклюжесть до добра не довела

19 случаев, когда на работу явно взяли не того человека

Люди, которые хотели сделать стильное селфи, но получили подлянку, откуда не ждали

35 человек, у которых день явно не задался

28 случаев, когда люди отправились в путешествие и здорово пожалели об этом