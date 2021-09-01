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Наступили на ногу? Опрокинулся кофе? Наорал начальник? Поверьте, бывает и хуже.
"Кажется я буду ходить в футболке до зимы, потому что до смерти боюсь подойти к своим курткам и пальто"
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"Подклеил стул и бросил на него ключи от машины и сумку. Теперь они склеились друг с другом - не оторвешь"
"Мне подарили бесплатный купон на игру в гольф, и я решил сохранить его до особого случая. И вот особый случай настал - пандемия: когда карантин закончился, гольф-клуб закрылся"
"Специально купил дрон, чтобы записать на память свой подъем на гору, но уже в пути понял, что забыл батареки"
"Мой пес, выскакивая из машины, случайно поставил лапу на мой кофе, который я не успел даже попробовать"
"Внезапно лопнула крышка сотейника, и рагу с мясом получило новый ингредиент - закаленное стекло"
"Моя лодка стоит на приколе после того, как ей проткнул борт собственный обломившийся якорь"
"У друзей на садьбе решили запустить фейерверки в большом украшенном ангаре. Он оказался еще и непроветриваемым. В итоге свадьба был сорвана, всем пришлось разъезжаться"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А подсолнухи вроде поворачиваются вслед за солнцем. Так что взойдет солнце и он развернется.