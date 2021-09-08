Как сделать фото для блога: вредные советы

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Фотографировать каждый съеденный кусок, фанатично утягивать себе талию фотошопом и залезать в самые немыслимые места ради хайпового снимка - вот из чего состоит день популярного блогера. По крайней мере, так утверждают злые языки. И, судя по всему, они не так уж и неправы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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