Как сделать фото для блога: вредные советы

Фотографировать каждый съеденный кусок, фанатично утягивать себе талию фотошопом и залезать в самые немыслимые места ради хайпового снимка - вот из чего состоит день популярного блогера. По крайней мере, так утверждают злые языки. И, судя по всему, они не так уж и неправы.

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Красивая грудь - это просто! 0 Источник:

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Бедные парни, и здесь им работать... 0 Источник:

Друзья помогут всегда и во всем! Даже сделать романтическое фото для Нее 0 Источник:

Прицел не сбей! 0 Источник:

Чтобы модель не уплыла, пока фотограф настраивается 0 Источник:

На какие только жертвы не идет лучшая подруга... 0 Источник:

Верная рука 0 Источник:

Я у ваших ног 0 Источник:

Завтрак на траве, вид сверху 0 Источник:

Снимок в лагуне акул не всегда полезен для здоровья 0 Источник:

Ей еще и смешно! 0 Источник:

Я художник, я так вижу 0 Источник:

Прошаренная в технике подруга - это куда лучше, чем просто подруга 0 Источник:

Вот что такое настоящая дружеская поддержка! 0 Источник:

Блогам все возрасты покорны 0 Источник:

Экстремалы 0 Источник:

Сила природы 0 Источник:

На черно-белом 0 Источник:

Для фото в постели постель не обязательна 0 Источник: