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Как сделать фото для блога: вредные советы

Как сделать фото для блога: вредные советы (21 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блогеры   забавно   как делают блоги   маленькая ложь   смешно   фото   фотографии   
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Фотографировать каждый съеденный кусок, фанатично утягивать себе талию фотошопом и залезать в самые немыслимые места ради хайпового снимка - вот из чего состоит день популярного блогера. По крайней мере, так утверждают злые языки. И, судя по всему, они не так уж и неправы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   блогеры   забавно   как делают блоги   маленькая ложь   смешно   фото   фотографии   
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Кружок 53 минуты назад
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Raush 48 минут назад
Первая ошибка при создании фото для блога - создание блога...
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