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25 человек, у которых день явно не задался

25 человек, у которых день явно не задался (26 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавно   картинки   не везет   невезучие   неудачи   сети   смешно   фото   
2666
26
Герои сегодняшней подборки точно знают, что такое не везет, и почем фунт лиха.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   картинки   не везет   невезучие   неудачи   сети   смешно   фото   
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13  комментариев
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4k
livaneth Час назад
У мужчин бывает больнее.
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51
Юденич Полчаса назад
Комментарий к фото
Зато бомжы обрадовались.
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15k
Пумба 40 минут назад
Уронила на ковер ампулу на $12 000
Народ, медики тут есть? Во-первых, что за странная форма ампулы? Во-вторых, что там может быть за такие деньжищи, лекарство от рака?
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4k
rutt 47 минут назад
Это ампула чего 12000 бакинских стоит?
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17k
KOSTELLO 49 минут назад
"Купили органический виноград - и нашли там живую черную вдову"

Пардоньте, а какой он еще бывает, виноград?
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8k
Cornho 52 минуты назад
А тут что? Что "вот и пообедала"?

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51
Юденич Cornho Полчаса назад
Волосы внутри торчат. Не аппетитно конечно.
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8k
БарНалей 53 минуты назад
"На работе отключили электричество. Пришлось выбросить замороженных продуктов на $50 000"

А генератор купить за штукарь слабо?
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Cornho 53 минуты назад
Долго пытался понять, что не так с кроссовками. Они оба левые что ли?

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