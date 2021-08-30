25 человек, у которых день явно не задался

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Герои сегодняшней подборки точно знают, что такое не везет, и почем фунт лиха.
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"Надо в следующий раз проверять, крепкие ли ножки у столика, прежде, чем поставить на него свой обед"
"Работаю по временному контракту. Меня посадили за компьютер сотрудника, ушедшего в отпуск. Менять на нем ничего нельзя"
"ПРиготовил подарок для парня, с которым встречалась, - но в день, когда я его закончила, он исчез, оборвав все связи"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Народ, медики тут есть? Во-первых, что за странная форма ампулы? Во-вторых, что там может быть за такие деньжищи, лекарство от рака?
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