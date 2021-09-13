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Если вам кажется, что весь мир против нас, полезно будет узнать о чужих неудачах - свои рядом с ними покажутся не стоящей внимания мелочью
"У меня в сумке взорвалась бутылка остро-кислого китайского соуса, и теперь у меня самые липкие наушники в мире"
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"Потерял телефон на туристическом фестивале, через пару часов поисков увидел его перед собой в костре. В нашем костре"
"Думал, взял с собой на работу на обед котлеты, а оказалось - старую капусту. Приятного аппетита!"
"Неловкое чувство, когда покупаешь рис на распродаже, а потом обнаруживаешь, что он дополнительно обогащен белком"
"Купил куриный сэндвич, а он оказался с недожаренной курицей. Поздоровался с сальмонеллой"
"Оказывается, в моей квартире живет тайный сосед. Сегодня он оставил мне на полу свою сброшенную кожу"
"Заказала белье онлайн. Когда распаковала, увидела, что они забыли снять эту штуку. И, знаете, она не снимается"
"Поставил ребрышки на гриль, сел поработать и забылся. Вспомнил о них через два часа. Я, конечно, люблю хорошую прожарку, но не настолько"
"Сегодня моя 9-летняя сестра попробовала на нашей микроволновке "лайфхак из тиктока". Хороший лайфхак, действенный. Нет у нас больше микроволновки"
"Сегодня в автобусе кто-то засунул свою использованную маску в вентиляцию. Поездка, прямо скажем, не задалась"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Без магнита и не снимется. Специально так сделано.