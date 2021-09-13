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Люди, у которых день не задался

Люди, у которых день не задался (18 фото)

Автор:
13 сентября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   а вот случай был   день не задался   забавно   невезучие   неприятности   неудачи   смешно   
1366
18
Если вам кажется, что весь мир против нас, полезно будет узнать о чужих неудачах - свои рядом с ними покажутся не стоящей внимания мелочью
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   а вот случай был   день не задался   забавно   невезучие   неприятности   неудачи   смешно   
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9  комментариев
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6k
Евгений Час назад


Без магнита и не снимется. Специально так сделано.
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64
Дмитрий Карнаухов 2 минуты назад
Комментарий к фото
Хорошая история, особенно если открыть эту коробку и просто залить кетчупа туда.
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7k
Elena Ki 12 минут назад
А что не так с микроволновкой? Помада растеклась? Ржавчина явно не в один день появилась.
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29k
ACU900 46 минут назад
Продавец из интернета спи@дил товар из бутика а потом продал...
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38k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
так сам виноват, надо покупать одинаковые носки) вот я беру сразу пар 10, одинаковых черных носков, и такие проблемы исключаются)
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