Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за душу и не отпустят

Специалисты указывают, что завладеть «заброшкой» можно тремя основными путями: по праву приобретательский давности (если добросовестно и открыто содержать объект в течение 15 лет и более), через законных наследников (купить у них дом за небольшую сумму), а также путем приобретения у местных органов власти (если заброшенный дом уже перешел в собственность государства).