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Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за душу и не отпустят

Статистика и 20 фото деревенских интерьеров, которые возьмут за душу и не отпустят (20 фото)

Автор:
16 сентября 2021 12:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   деревня   интерьер   ностальгия   село   статистика   
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Сегодня многие хвастаются новомодныеми интерьерами. красотой своих жилищь, их современной обстановкой. Это прекрасно, но душа ноет при виде таких вот, простых, деревенских, которые унесут в детство и напомнят о прекрасных минутах далекого счастья.


И немного данных о состоянии российских деревень на сегодняшний день

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На 1 октября 2020 года согласно ОКТМО в России 155 649 сельских населённых пунктов.


Согласно проведенному в 2020 году исследованию в России 18 976 заброшенных деревень, наибольшее количество в Вологодской (7230), Ярославской (5355) и Костромской (3011) областях.

Интересный момент - в последние годы в России зафиксирован рост интереса к заброшенным частным домам, расположенным в деревнях.

Граждане начали выяснять, в частности, каким образом можно на законных основаниях занять такие объекты,

Специалисты указывают, что завладеть «заброшкой» можно тремя основными путями: по праву приобретательский давности (если добросовестно и открыто содержать объект в течение 15 лет и более), через законных наследников (купить у них дом за небольшую сумму), а также путем приобретения у местных органов власти (если заброшенный дом уже перешел в собственность государства).

Численность сельского населения в России сегодня почти в 3 раза ниже, чем городского. Но есть регионы, где процентное соотношение составляет 50 на 50, а также места, где селян больше.

До 1950-х годов в России сельского населения было больше, чем городского. Но перепись 1959 года показала, что в городах уже живет больше половины всех граждан страны. В настоящее время селянами считается всего одна четверть россиян

По данным Росстата на 1 января 2021 года, численность сельского населения России составляет 36,919 млн человек.


Доля сельского населения России составляет 25,3 процента от общего числа жителей страны.

Регионом России с самыми большой численностью сельского населения является Краснодарский край. К селянам Росстат отнес 2,52 млн человек.


На второй строчке рейтинга – республика Дагестан, число сельских жителей которой составляет 1,71 млн человек. Третье место в России занимает республика Башкортостан, где Росстат насчитал 1,50 млн селян.

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Метки: Исторические факты   деревня   интерьер   ностальгия   село   статистика   
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hebpat 48 минут назад
некоторые очень похожи на дом бабушки и дедушки, аж сердце защемило..., нет уже ни их, ни дома...
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