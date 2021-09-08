Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или никогда не видели

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Артефакты страны, которой уже нет, дел которых уже нет, наград, лотерей и прочих бумажных дел, которые уже вряд ли вернутся кнам. Ностальгия по-полной.
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Свидетельство шофера профессионала. Всесоюзное ордена красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР), 1959 год.
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