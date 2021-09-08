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Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или никогда не видели

Советские артефакты: 22 документа, которые вы уже забыли или никогда не видели (26 фото)

Автор:
08 сентября 2021 13:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   документы   интересное   ностальгия   прошлое   
804
26

Артефакты страны, которой уже нет, дел которых уже нет, наград, лотерей и прочих бумажных дел, которые уже вряд ли вернутся кнам. Ностальгия по-полной.

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Метки: Исторические факты   СССР   документы   интересное   ностальгия   прошлое   
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684
Сергей Сергеев 50 минут назад
Какие льготы давало удостоверение племенного хряка? Плевать и гадить на улице?
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3k
Билли Бонс 24 минуты назад
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.

Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
Ну и тогда от себя добавлю "три копейки" по теме. Тоже документы из советской эпохи. Извините, но личные данные предков я все же замазал.
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3k
Билли Бонс 37 минут назад
Интересно как приглашение на вручение Сталинской премии известного изобретателя полковника Якова Обухова в свободный доступ попало. Обычно подобные документы тихо "живут" в семейных архивах.
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