FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 947 постов • 212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Жизнь ларечная: артефакты из прошлой жизни, кое-где еще доживающие свой век

Жизнь ларечная: артефакты из прошлой жизни, кое-где еще доживающие свой век (20 фото)

Автор:
09 сентября 2021 17:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   возрождение   история   киоск   ларек   ностальгия   факт   
1627
20

В ларьках и киосках нашей страны была своя прелесть - можно было в любое время суток выйти в трениках, купить лапши, пива, сигарет, шоколадку. Потом против них ополчились власти - уродуют города ваши железные коробки. Начали их уничтожать, а теперь снова возвращают, новые и красивые, но уже не такие родные.

×

Во многих странах мира киоски распространены как точки для мелкой торговли. Однако их история - взлет и падение - наиболее заметна на территории России и ныне СНГ.

Киоски союзпечати, торговли мороженым, цветами и прочим получили свое распространение на всей териториии СССР. Однако пик жизни киосков пришелся на 90-е годы

В июле 1987 Совет Министров СССР принял сразу три постановления, открывших новую эру торговли и сделавших такими узнаваемыми улицы конца 80-начала 90-х: «О создании кооперативов общественного питания», «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления» и «О создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения».

Так в жизнь советских людей "ворвался" коммерческий киоск/ларек. На следующий же день после выхода постановления первый киоск открылся в городе Адижан, а вскоре киоски заполонили все углы и улочки всех городов - началась эра коммерции

Тогда появлялись многочисленные ларьки, торгующими какими угодно товарами: косметикой, продуктами быстрого питания, CD/DVD-дисками, сотовыми телефонами, газетами, сувенирами и прочим.

Киоски на базе автомобильных прицепов или кузовов стали называться тонарами. Тонар это респектабельное предприятие, занимающееся выпуском прицепов, слово стало нарицательным.

С 2012 года их численность стала падать, в связи с изменениями торгового законодательства (тогда столичные власти начали массовую борьбу с киосками).

Например в 2014-2015 годах только в Москве было снесено порядка 7 тысяч ларьков и киосков

В конце 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о возрождении «малых форм» торговых точек — ларьков, палаток, автолавок, киосков и т. п. В 2017—2019 гг. количество киосков в России выросло на 27 %

С июня 2016-го по июнь 2019-го число киосков, ларьков и прочих нестационарных торговых объектов (НТО) в 15 российских городах-миллионниках выросло на треть — с 22 182 до 28 224 штук

Теперь чиновники, сносившие ларьки и киоски, говорят, что вообще-то это очень хороше дело для поддержки мелкого бизнеса. Возвращаемся в 90-е?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   возрождение   история   киоск   ларек   ностальгия   факт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
a_komolow Час назад
Нормальные были киоски! Зачем убирали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
Вася 20 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Растрелли В.В. 59 минут назад
У нас в Питере в 2021 году (!) разрешили овощно-фруктово-ягодные киоски. Как по мне, так фу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ваня Час назад
у нас батискафы кое-где еще живы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
★Lucifer★ Час назад
Что за город такой - Адижан???
Или "н" пропущена?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
noName 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Мистическое» природное явление - брокенский призрак (3 фото) «Мистическое» природное явление - брокенский призрак (3 фото) Слоны во время войны: как они помогали солдатам Слоны во время войны: как они помогали солдатам Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Сокровища нации: 8 самых роскошных тиар королевской семьи Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

642410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что стало с детьми-вундеркиндами СССР
3
99
Что стало с детьми-вундеркиндами СССР
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
8
141
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
Набирающие популярность в сообществах
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
1
2
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
Самодельный Subaru Forester с открытым багажником: он продается вместе с подходящим прицепом
0
5
Самодельный Subaru Forester с открытым багажником: он продается вместе с подходящим...
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#животные#люди#Россия#новости#дтп#авто аварии#красота#авария дня
#Юмор#прикол#ynews#автомир#картинки#в мире#аварии#подборка#неудача#милота
#интересно#автомобили#история#СССР#кино#интересное#фотографии#Разное#фейл#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться