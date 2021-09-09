Жизнь ларечная: артефакты из прошлой жизни, кое-где еще доживающие свой век

В ларьках и киосках нашей страны была своя прелесть - можно было в любое время суток выйти в трениках, купить лапши, пива, сигарет, шоколадку. Потом против них ополчились власти - уродуют города ваши железные коробки. Начали их уничтожать, а теперь снова возвращают, новые и красивые, но уже не такие родные.
Во многих странах мира киоски распространены как точки для мелкой торговли. Однако их история - взлет и падение - наиболее заметна на территории России и ныне СНГ.
Киоски союзпечати, торговли мороженым, цветами и прочим получили свое распространение на всей териториии СССР. Однако пик жизни киосков пришелся на 90-е годы
В июле 1987 Совет Министров СССР принял сразу три постановления, открывших новую эру торговли и сделавших такими узнаваемыми улицы конца 80-начала 90-х: «О создании кооперативов общественного питания», «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления» и «О создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения».
Так в жизнь советских людей "ворвался" коммерческий киоск/ларек. На следующий же день после выхода постановления первый киоск открылся в городе Адижан, а вскоре киоски заполонили все углы и улочки всех городов - началась эра коммерции
Тогда появлялись многочисленные ларьки, торгующими какими угодно товарами: косметикой, продуктами быстрого питания, CD/DVD-дисками, сотовыми телефонами, газетами, сувенирами и прочим.
Киоски на базе автомобильных прицепов или кузовов стали называться тонарами. Тонар это респектабельное предприятие, занимающееся выпуском прицепов, слово стало нарицательным.
С 2012 года их численность стала падать, в связи с изменениями торгового законодательства (тогда столичные власти начали массовую борьбу с киосками).
Например в 2014-2015 годах только в Москве было снесено порядка 7 тысяч ларьков и киосков
В конце 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект о возрождении «малых форм» торговых точек — ларьков, палаток, автолавок, киосков и т. п. В 2017—2019 гг. количество киосков в России выросло на 27 %
С июня 2016-го по июнь 2019-го число киосков, ларьков и прочих нестационарных торговых объектов (НТО) в 15 российских городах-миллионниках выросло на треть — с 22 182 до 28 224 штук
Теперь чиновники, сносившие ларьки и киоски, говорят, что вообще-то это очень хороше дело для поддержки мелкого бизнеса. Возвращаемся в 90-е?
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