Жизнь ларечная: артефакты из прошлой жизни, кое-где еще доживающие свой век

В ларьках и киосках нашей страны была своя прелесть - можно было в любое время суток выйти в трениках, купить лапши, пива, сигарет, шоколадку. Потом против них ополчились власти - уродуют города ваши железные коробки. Начали их уничтожать, а теперь снова возвращают, новые и красивые, но уже не такие родные.