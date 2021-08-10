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Активная кукурузина, которую совали во все щели

Активная кукурузина, которую совали во все щели (32 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 12:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Хрущев   история   кукуруза   посевы   статистика   
1495
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Кукурузная агитация хрущевских времен захватила страну с силой цунами - под кукурузу выделяли огромное количество площадей, планировалось засеять буквально всю целину. Про это уже много писали, но захотелось вспомнить те славные времена в цифрах и статистике...

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Метки: Исторические факты   Хрущев   история   кукуруза   посевы   статистика   
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15  комментариев
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32k
KiploksAKS Час назад
Э

Ребята, вы что курили?
"Столбики" по улице Веры Хоружей в Минске построены в 80-е годы и после Перестройки. Это уже городские юмористы обозвали их "кукурузами", при чём тут Хрущёв?
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28k
LEPA Полчаса назад
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258
Polotenchick Час назад
Не ходите девки замуж
За Ивана Кузина,
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
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6k
Administrator Час назад
"кто-то утверждает, что кормили нас кормовой кукурузой"
Многие утверждают что нас кормят кормовыми бананами. Правда на чем основано их утверждение они ответить не могут.
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15k
Serg2001 Час назад
Тут еще надо учитывать обычные у нас "перегибы на местах". Главный признался в своей любви к кукурузе и понеслась. Пристяжь как всегда действует по принципу "заставь дурака богу молиться. он и лоб расшибет".
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15k
Serg2001 Час назад
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5k
Борис Карабанов Час назад
Что ни говори, а лучшей пробки для четверти самогона, чем кукурузная кочерыжка, ещё не придумано.
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17k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А знаете почему вынуждены были ограничивать продажу хлеба в одни руки 2,5 кг?
Думаете люди питались только хлебом?
Нет, хлебом кормили скотину, особенно свиней. Помню даже сало на рынке, толстое, белое, без всяких прожилок, так и называлось – хлебное.

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15k
albedo 2 часа назад
В принципе кукуруза действительно ценный продукт.
Особенно в части кормовых для животных.
Другое дело, что исполнение было мерзким.
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9k
Kostick 2 часа назад
никита везде, от авиации до сельского хозяйства, сокращения армии, тупейшей внешней политики, передачи крыма - успел нагадить. как говорится, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. более бестолкового самодура история СССР не знала.
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