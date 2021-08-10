Активная кукурузина, которую совали во все щели

Кукурузная агитация хрущевских времен захватила страну с силой цунами - под кукурузу выделяли огромное количество площадей, планировалось засеять буквально всю целину. Про это уже много писали, но захотелось вспомнить те славные времена в цифрах и статистике...
Однако кукурузным вопросом власти озадачились задолго до Хрущева. Еще российский император Александр I, получил в 1802 году от графа Мураьева статью, сделанную студентом Медико-хирургической академии Радецким о свойствах «растения, кокеруза». Статья была изучена тщательно учеными-биологами и был сделан неутешительный вывод - кукуруза растение хорошее, однако произрастать и давать нужный урожай на территории России может лишь в теплых краях и потому ее посевы не внесут значительных положительных моментов в сельское хозяйство.
Однако Хрущев не учел эти выводы и, побывав в Америке и увидев поля, засеянные кукурузой, решил внедрить ее в России "от Казахстана до Таймыра". И началась повальная кукуризация страны - площади ее посевов возросли с 18 млн га (1955 г.) до 37 млн га (1962 г.).
Кукурузу сеяли даже в северных областях, вплоть до Вологодской, хотя эта культура теплолюбива и севернее Москвы зерна практически не дает.
В Западной Сибири посевы кукурузы увеличились с 2,1 тыс. га в 1953 до 1 579 тыс. га в 1960 году.
Более благополучной оказалась ситуация с производством зеленой массы. С 1955 по 1960 ее валовой сбор в Западной Сибири вырос с 2,4 млн до 16,5 млн т, урожайность увеличилась с 26 до 97 ц/га. В 1962 Н.С. Xрущев признал провал зерновой составляющей «кукурузного проекта» и сделал ставку на возделывание кукурузы на силос. Вклад «королевы полей» в укрепление кормовой базы животноводства оказался достаточно весомым и способствовал росту производства животноводческой продукции.
Кукуруза в те годы была повсюду: на почтовых марках, страницах газет, журналов и даже киноэкранах
Кукурузные новогодние костюмы.песни. частушки, колбаса из кукурузы - все это и многое другое было в нашей истории. Это было в буквальном смысле кукурузное сумасшедствие. Председателей колхозов, которые пренебрегали кукурузой, осуждали, снимали с должностей и изгоняли из партии.
Анекдот тех времен
– Товарищ Хрущев, а папа говорит, что вы запустили не только ракету, но и сельское хозяйство.
– Мальчик, передай папе, что я сажаю не только кукурузу!
Никто не спорил, что кукуруза - прекрасный продукт. Специалисты говорят, что кукуруза является наиболее высокоэнергетическим кормом (1,34 корм. ед.) по сравнению с пшеницей (1,2 корм. ед.), ячменем (1,21 корм. ед.) и овсом (1 корм. ед.). Кроме того, она содержит витамины группы В, А, Е и имеет наибольшее содержание витамина С среди всех зерновых культур. Кукуруза – исключительно полезная еда. В ней мало калорий и много витаминов и микроэлементов, она содержит незаменимые для человека аминокислоты.
Но с политикой насаждения ее везде Хрущев просчитался и уже к 1964 году минимум 60% кукурузных посевов, произведенных в 1960-1962 годах, погибли. Хотя эксперимент, проводившийся на Украине и Северном Кавказе дал весьма впечатлающие плоды - производительность кукурузы и развивающееся животноводство било все рекорды.
Самое интересное во всем этом деле - люди начали испытывать дефицит обычного хлеба - ведь многие поля, отведенные под пшеницу были переданы кукурузе. Белый хлеб практически исчез с прилавков, а в черный подмешивали кукурузную муку. Осенью 1962-го ЦК КПСС и Совет министров издали постановление «О наведении порядка в расходовании ресурсов хлеба». Им ограничили продажу хлеба – не более 2,5 кг в одни руки.
Отстранение Хрущева сократило и посевы кукурузы до исторического минимума. Практически посветы остались лишь на Северном Кавказе и частично на Украине.
Интересный момент - все, кто жил в СССР помнят вкус ТОЙ кукурузы - твердая, не сладкая, плотная и с сегодняшней мягкой и сладкой не идет ни в какое сравнение. Кто-то ностальгирует, ищт ту самую желая поесть кукурузы из дества, кто-то утверждает, что кормили нас кормовой кукурузой, т.е. держали как скот, не давая попробовать нормальной кукурузы. Мнения как всегда разделились и каждый решает для себя - какая кууруза вкуснее.
Заметим, что сегодня кукуруза очень важный продукт для промышленности. Кукурузу можно найти в пульте от телевизора и электрических зубных щетках. Дело в том, что кукурузный крахмал в качестве проводника электричества используется при изготовлении батареек. Кукурузу используют для производства ковров, а также в других отраслях текстильной промышленности включая производство специальных красок. Кукурузная мука и крахмал широко применяются в производстве клея и других клейких веществ. И это лишь часть применения кукурузы...
Самое, вероятно, экзотическое применение кукурузы – в наполнителях для кошачьего туалета. Кроме замечательных впитывающих свойств производители хвалят безвредность: кукуруза не повредит кошке, если она случайно использует наполнитель не по назначению.
Мультфильм: Чудесница
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В зависимости от свойств зерна кукуруза подразделяется на семь подвидов. Из них в России наиболее распространены сахарная (овощная), кремнистая и зубовидная. Крахмалистая и лопающаяся кукуруза широко культивируются в США, где они приобрели промышленное значение. Сегодня завод «Ладожский кукурузокалибровочный» дает лишь 10 000 тонн семян кукурузы в год, а общая потребность семян в масштабах страны - 80 000 тонн. Зерно закупается за рубежом. Цена на импортные гибриды - 350-400 рублей за кг. Средняя стоимость «Ладожских» семян - от 110-120 рублей за килограмм.
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Ребята, вы что курили?
"Столбики" по улице Веры Хоружей в Минске построены в 80-е годы и после Перестройки. Это уже городские юмористы обозвали их "кукурузами", при чём тут Хрущёв?
За Ивана Кузина,
У Ивана Кузина
Большая кукурузина.
Многие утверждают что нас кормят кормовыми бананами. Правда на чем основано их утверждение они ответить не могут.
Думаете люди питались только хлебом?
Нет, хлебом кормили скотину, особенно свиней. Помню даже сало на рынке, толстое, белое, без всяких прожилок, так и называлось – хлебное.
Особенно в части кормовых для животных.
Другое дело, что исполнение было мерзким.