Активная кукурузина, которую совали во все щели

В Западной Сибири посевы кукурузы увеличились с 2,1 тыс. га в 1953 до 1 579 тыс. га в 1960 году.

Более благополучной оказа­лась ситуация с производством зе­леной массы. С 1955 по 1960 ее валовой сбор в Западной Сибири вырос с 2,4 млн до 16,5 млн т, урожайность увеличилась с 26 до 97 ц/га. В 1962 Н.С. Xрущев признал провал зерновой составляющей «кукурузного проекта» и сделал ставку на возделывание кукурузы на си­лос. Вклад «королевы полей» в укрепление кормовой базы животноводства оказался доста­точно весомым и способствовал росту производства жи­вотноводческой продукции.