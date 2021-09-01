Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х

Упавший "железный знавес" принес с собой волну всего заграничного - музыки, еды, моды, журналов, газет, передач и конечно же красавицы бывшего Союза поспешили представить себя на модных конкурсах красоты. И себя показать и на людей посмотреть, а может еще миллионера встретить.
С точки зрения новой идеологии, конкурс должен был показать, что наша страна движется к демократии
Идею конкурса и его продвижение подала и поддерживала партия, т.е. госуровень. Толпа претенденток в Парьке Горького растянулась на 2 километра, а жюри даже не знало кого именно им надо выбирать. Девушки приходили целыми семьями - с мужьями и детьми. В итоге выбрали 36 претенденток
Многие участники того действа вспоминают о нем с теплотой - конкурсы как в пионерском лагере, разномастные, чаще пошитые собственноручно платья, странные купальники - кто во что горазд, колготки в цветочек и модные прически с начесом.
Это конкурс прошел с большим аншлагом - более 10 тысяч зрителей, куча журналистов, все оцеплено милицией, миллионы людей у телевизоров. Жюри конкурса очень боялось его провала и надо отметить, конкурс прошел на удивление хорошо.
Конкурс начался, жюри начало высматривать победительниц, но оказлось, что москвичек среди них мало. Например жюри понравилась Оксана Фандера (да, та самая известная актриса), но она была из Одессы и ее кандидатуру сняли. Сняли также кандидатуру девушки с фамилией Дурнева - куда в стакой фамилией на первые полосы газет.
Кстати, в данном случае выбирали не самую красивую, а самую приемлемую для линии партии - простую, симпатичную, народную девушку. И ей оказалась Маша Калинина, а не самая красивая из претенденток.
Сегодня в Большую четверку конкурсов красоты входят «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». Чаще всего победительницами становятся девушки из Венесуэлы
Первый конкурс красоты, в рамках которого девушки выходили на сцену в бикини, прошел в Штатах в 1926 году
В 1951 году папа римский Пий XII осудил коронацию победительницы «Мисс Мира», назвав церемонию греховной
Единственной победительницей, получившей настоящую королевскую корону, стала финка Арми Куусела
Ей, как победительнице, поднесли настоящую корону Романовых - с бриллиантами, золотом и стоимостью 500.000 долларов.
Источник:
- На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
- Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM
- 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива
Понравилось26
Конечно, участь рабыни была иногда лучше жизни свободной женщины, как повезёт.