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Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х

Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х (20 фото)

Автор:
01 сентября 2021 15:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Железный занавес   Исторические факты   СССР   девушки   история   конкурс красоты   ностальгия   первые   
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Упавший "железный знавес" принес с собой волну всего заграничного - музыки, еды, моды, журналов, газет, передач и конечно же красавицы бывшего Союза поспешили представить себя на модных конкурсах красоты. И себя показать и на людей посмотреть, а может еще миллионера встретить.

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Идею конкурса и его продвижение подала и поддерживала партия, т.е. госуровень. Толпа претенденток в Парьке Горького растянулась на 2 километра, а жюри даже не знало кого именно им надо выбирать. Девушки приходили целыми семьями - с мужьями и детьми. В итоге выбрали 36 претенденток

Многие участники того действа вспоминают о нем с теплотой - конкурсы как в пионерском лагере, разномастные, чаще пошитые собственноручно платья, странные купальники - кто во что горазд, колготки в цветочек и модные прически с начесом.

Это конкурс прошел с большим аншлагом - более 10 тысяч зрителей, куча журналистов, все оцеплено милицией, миллионы людей у телевизоров. Жюри конкурса очень боялось его провала и надо отметить, конкурс прошел на удивление хорошо.

Конкурс начался, жюри начало высматривать победительниц, но оказлось, что москвичек среди них мало. Например жюри понравилась Оксана Фандера (да, та самая известная актриса), но она была из Одессы и ее кандидатуру сняли. Сняли также кандидатуру девушки с фамилией Дурнева - куда в стакой фамилией на первые полосы газет.


Кстати, в данном случае выбирали не самую красивую, а самую приемлемую для линии партии - простую, симпатичную, народную девушку. И ей оказалась Маша Калинина, а не самая красивая из претенденток.

Ей, как победительнице, поднесли настоящую корону Романовых - с бриллиантами, золотом и стоимостью 500.000 долларов.

Источник:

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Метки: Железный занавес   Исторические факты   СССР   девушки   история   конкурс красоты   ностальгия   первые   
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doker 8 минут назад
Прообраз конкурсов красоты. А суть одна...

Конечно, участь рабыни была иногда лучше жизни свободной женщины, как повезёт.

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