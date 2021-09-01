Красота, которая вырвалась из-за железного занавеса: 20 закулисных фото из 90-х

Конкурс начался, жюри начало высматривать победительниц, но оказлось, что москвичек среди них мало. Например жюри понравилась Оксана Фандера (да, та самая известная актриса), но она была из Одессы и ее кандидатуру сняли. Сняли также кандидатуру девушки с фамилией Дурнева - куда в стакой фамилией на первые полосы газет.