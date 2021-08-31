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Они хотели бы жить на Манхеттене: натуральные селянки, ожидающие своих принцев

Они хотели бы жить на Манхеттене: натуральные селянки, ожидающие своих принцев (21 фото)

Автор:
31 августа 2021 14:03
Метки: Россия   девушки   деревня   купальник   пляж   природа   село   
1971
21
Героини этого поста мечтают перебраться из деревень в крупные города, но пока за ними никто не приезжает. Им остается лишь выкладывать свои фотографии в социальные сети, ожидая лайков от потенциальных городских принцев.

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Метки: Россия   девушки   деревня   купальник   пляж   природа   село   
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6k
Мистер Фикс 53 минуты назад
А мне нравятся
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10k
Лехахуторской 21 минуту назад
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5k
Заур 21 минуту назад
Обычные девчонки. Есть красивые, прям отталкивающих нет. Даже полненькая девушка вполне милая. Сарказм в теме неуместен.
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4k
rutt 21 минуту назад
раскрыл тему.
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546
Сергей Ковалев 22 минуты назад
Обычные девчонки, мечтающие о счастье. И пусть и них все сложится удачно!!!
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4k
onebibis Полчаса назад
11, 16 и 17 вполне могут найти принцев
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13k
Александр 42 минуты назад
Ну,не всем "повезло" родиться в Москве, Питере, других городах-миллиониках... Но, девчонки стараются как могут, был бы помоложе - может, какую то и "заприметил"...
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32k
Опаньки 43 минуты назад
Ну очень мало ковров на фото, очень мало "Его Ворсейшества"
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734
sos1960sos 46 минут назад
Ну дайте же помечтать девчулям вволю... Не судите, да не судимы будете...
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12k
Алекс 51 минуту назад
Так манхеттенцев там сейчас негры в опу пользуют. Зачем им наши красавицы?
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843
Fiverknot 59 минут назад
Многие такие фигуристые, что за них не переживаю даже - мужей они себе точно найдут. И даже в большом городе.
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RUSSfan Fiverknot 54 минуты назад
Девушку из села можно вывезти, а вот вывести село из девушки....
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