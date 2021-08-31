Они хотели бы жить на Манхеттене: натуральные селянки, ожидающие своих принцев

1971
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Героини этого поста мечтают перебраться из деревень в крупные города, но пока за ними никто не приезжает. Им остается лишь выкладывать свои фотографии в социальные сети, ожидая лайков от потенциальных городских принцев.
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