Мир советского алкоголя. Часть 3: Вино

Безусловным королем советских вин можно считать знаменитый портвейн. Исключительным, правда, было не качество, а объемы производства и потребления – ежегодно по всему СССР его выпивали гораздо больше, чем всех других видов вин вместе взятых.

Крупнейшие винодельческие районы РСФСР — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестанская АССР, Чечено-Ингушская АССР и др. Комбинат « Массандра » располагает крупнейшими в СССР винохранилищами для долголетней выдержки вина