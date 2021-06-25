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Мир советского алкоголя. Часть 3: Вино

Мир советского алкоголя. Часть 3: Вино (33 фото)

Автор:
25 июня 2021 11:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   алкоголь   вермут   вина   интересное   ностальгия   статистика   
1178
33

мы уже водили Вас на экскурсию по заводам коньяка и пива. Вот насатала очередь вина - это будет длинное повествование, ибо этой продукции в СССР было очень много и о некоторых из них вы наверняка забыли, а то и вовсе не знали

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Метки: Исторические факты   СССР   алкоголь   вермут   вина   интересное   ностальгия   статистика   
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3  комментария
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297
Andiks 48 минут назад
"Медвежья кровь" к шашлыку было идеально, особенно в жару.
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Nikoha Salym 23 минуты назад
Помимо столового "сухача", "Солнце в бокале" почему-то запомнилось.
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13k
shuma_her Полчаса назад
Эх! Вернуть бы время!
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