Мир советского алкоголя. Часть 3: Вино

мы уже водили Вас на экскурсию по заводам коньяка и пива. Вот насатала очередь вина - это будет длинное повествование, ибо этой продукции в СССР было очень много и о некоторых из них вы наверняка забыли, а то и вовсе не знали
До 1914 г. в России имелось 215 тыс. га виноградников, выпуск вин не превышал 30 млн. дал в год. К 1940 г. площади под виноградными насаждениями были удвоены и составили 424,6 тыс. га. ВОВ внесла свои коррективы и более 25% виноградников было уничтожено, однако вскоре после войны эту отрасль взялись восстанавливать быстрыми темтами и уровень 1940 г. по площади виноградников был превзойден в 1956 г., а по выпуску вин — в 1950 г.
Наряду с виноградными винами в нашей стране выпускается значительное количество плодово-ягодных вин. Ее продукция занимает важное место в общем объеме производства вин. В 1980 г. их выпуск составил 134,8 млн. дал (декалитров).
Второе имя вронградных вин — «слезы Мичурина». Плодово-ягодное (оно же «плодово-выгодное» и «подло-ягодное») делали из всего подряд: слив, малины, черной смородины, яблок, груш, айвы, алычи, рябины, абрикосов. Одно из таких вин, «Ежевичное», как оказалось, содержало токсичную щавелевую кислоту.
В 1958 году, на самом пике государственной винодельческой промышленности, было произведено виноградных вин 46,5 млн. дкл, плодово-ягодных вин - 18,6 млн. дкл п, шампанского - 33 млн. бутылок, коньяка - 1,16 млн. дкл
Начиная с 1956 г. на винзаводах внедряются автоматы для механизированной линии розлива вина производительностью 1500-3000 бутылок в час. В связи со значительным расширением производства полусладких вин заводы будут обеспечены оборудованием для стерильного их розлива.
Азербайджанская ССР выпускает 1,5% виноградного вина, 1,6% шампанского, 12% коньяка. Армянская ССР вырабатывает 1,5% виноградного вина, 0,7% шампанского, 12% коньяка.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика занимает по производству вина 1-е место среди союзных республик СССР. Она вырабатывает 41% виноградного вина, 36% шампанского, 20% коньяка, 47% плодово-ягодного вина (данные 1968 года)
Безусловным королем советских вин можно считать знаменитый портвейн. Исключительным, правда, было не качество, а объемы производства и потребления – ежегодно по всему СССР его выпивали гораздо больше, чем всех других видов вин вместе взятых.
Крупнейшие винодельческие районы РСФСР — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестанская АССР, Чечено-Ингушская АССР и др. Комбинат «Массандра» располагает крупнейшими в СССР винохранилищами для долголетней выдержки вина
Винодельческими районами также являются Одесская, Закарпатская, Херсонская, Запорожская и другие области
Молдавская ССР вырабатывает 10% виноградных вин, 2,6% шампанского, 23% коньяка и 0,5% плодово-ягодного вина
В Ставропольском крае — десертные и столовые виноградные вина
В Краснодарском крае производятся высококачественные столовые вина, шампанское (Абрау-Дюрсо), десертные вина.
Узбекская ССР выпускает 3,3% виноградного вина, 4,1% шампанского и 1,7% коньяка
Таджикская ССР производит 1,6% виноградного вина и 0,8% коньяка. Туркменская ССР вырабатывает 0,7% виноградного вина
Чечено-Ингушская АССР производит десертные и столовые вина. Дагестанская АССР (районы Дербента, Махачкалы, Хасавъюрта и др.) выпускает десертные, столовые виноградные вина и коньяки
Украинская ССР производит 27% виноградного вина, 32% шампанского, 15% коньяка, 20% плодово-ягодного вина. Крупнейший винодельческий район Украинской ССР — Крым — выпускает высококачественные марочные десертные и крепкие вина — мускаты, токаи, портвейны, мадеры и другие, являющиеся лучшими винами в СССР, а также шампанское и столовые виноградные вина.
Он же «Агдамыч», «Как дам», «Крепленыч», «Задурян», «Бухарян». Отдавал горелой резиной — шутили, что его гонят из старых калош. Были в ходу и бутылки по 0,8 л — назывались «фугасом» и «фаустпатроном»
Или «скипидар», «клопомор», «политура», «керосинка», «краска для забора».
Киргизская ССР вырабатывает 1,2% виноградного вина, 3,1% шампанского, 0,7% коньяка и 1,2% плодово-ягодного вина.
Грузинская ССР выпускает 2,7% виноградного вина, 12% шампанского, 14% коньяка и 11% плодово-ягодного вина.
В Ростовской области изготовляются высококачественные сухие белые и красные вина и игристое «цимлянское».
В винодельческой промышленности принято деление советских виноградных вин на следующие категории:
I. Вина столовые: а) сухие.
б) полусладкие.
II. Вина крепленые: 1) крепкие,
2) десертные:
а) полусладкие,
б) сладкие,
в) ликерные.
III. Игристые вина:
а) сухие,
б) полусухие,
в) полусладкие,
г) сладкие.
IV. Шипучие (или газированные) вина.
V. Вина ароматизированные.
Казахская ССР выпускает 5,2% виноградного вина, 4,9% шампанского, 0,4% коньяка и 1,5% плодово-ягодного вина.
Каталог вин Казахстана, 1965
Популярные крепленые вина-бормотухи стоили недорого.
- «Золотая осень» — 1 р. 15 коп.;
- «Портвейн 777» — 3 р. 40 коп.;
- «Вермут» — 1 р. 50 коп.;
- «Осенний сад» — 1 р. 70 коп.;
- «Агдам» — 2 р. 60 коп.;
- «Волжские зори» — 1 р. 15 коп.;
- «Алжирское» — 65 коп.;
- «Солнцедар» — 1 р. 25 коп
В ССР ввозилалась винная продукция и из-зха границы - болгарские вина, румынский вермут и прочие
Для тех, кто интересуется - учебник по виноградарству - там и про сорта винограда, и про бочки, и про вина и много чего еще
История виноградарства и виноделия СССР
Начавшаяся в 1985 году антиалкогольная компания прорядила виноградники страны на почти 50%. Их восстановлением занялись лишь после 1995 года. По информации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в 2019 г. в России произведено 328 млн литров тихих вин и 132 млн литров игристых вин
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