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Позитивные новости о России 16.09.2021

Позитивные новости о России 16.09.2021 (33 фото)

Автор:
16 сентября 2021 09:39
Метки: Россия   новости   факты   
486
33
Некоторые новости о России за последние дни.
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Метки: Россия   новости   факты   
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28  комментариев
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1k
Андрей Вырвихвист 3 часа назад
Дай бог России процветания и благополучия! Для меня она как была нашей общей Метрополией (независимо от того с Украины, как я, с Латвии или ещё с какой из "стран"-лимитрофов), таковой остаётся и по сей день.
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2k
Sergius SPb 9 минут назад
Сцуки, стройте переправы в Питере. Мосты,туннели,путепроводы....
А то не город, а одна великая пробка.
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⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Счастье то какое.
Для города с населением более 151.000 человек, прислали аж четыре троллейбуса.
:)))))

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⛔ Александр ⛔ poбт 2 минуты назад
Лет через двадцать ещё четыре привезут:))))
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23k
SerGProS 3 часа назад
"Новый бассейн открылся в Братске"

"г. Заводоуковск (Тюменская область) открылся бассейн"

Новости-то какие радостные!!!Все!Плавки в сумку и выезжаю вскупнуться в их славных хлорных водах
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⛔ Александр ⛔ 3 часа назад
Позитивные новости о России.

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⛔ Александр ⛔ Татьяна Юсова Час назад
Это слова Собянина.
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⛔ Александр ⛔ Татьяна Юсова Час назад
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/13/09/2021/613edb4f9a7947a121c98883https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/13/09/2021/613edb4f9a7947a121c98883

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Иван 3 часа назад
Токарный станок лохматого года выпуска. А где ЧПУ?
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Ето власт питаетса замазат глаза избирателя пока го вно сидит в тюрме ?
Шучу . Подумал что опозиция скажет на ети собития а Вам автор + дал . Жал что не возможно болше .
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