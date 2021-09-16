Позитивные новости о России 16.09.2021

Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области компании «Постэкс», удвоившему за последний год производство своей продукции, стало тесно в производственных помещениях технопарка, там, где он успешно развивался с начала 2017 года. «Постэкс» и сейчас резидент парка, но производственные площади у него сейчас в г. Березовский. Предприятие переехал в новое здание на первом этаже которого располагается производство, а на втором конструкторское бюро и административное подразделение.



В планах на ближайший год — кратный рост компании. Сейчас в производственном цехе собрано почти все оборудование, нужное для производства уникальных автоматизированных линий и серийных гофроформирователей и заклейщиков коробов.