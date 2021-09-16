Позитивные новости о России 16.09.2021

В Санкт-Петербурге запустили завод по производству электроники
В новом помещении площадью 4 тысячи квадратных метров расположились две современные линии поверхностного монтажа, а также переехавшие из соседнего здания две действующие линии. За счет нового оборудования общая производительность выросла в три раза. Ежегодно предприятие будет производить до 500 тысяч вычислительных модулей, до 5 млн контроллеров «умных» счетчиков или до 10 млн модулей памяти в год.
Запущено рабочее движение по 27-километровому участку обхода Курска
Ростех открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130
Новый бассейн открылся в Братске
В г. Заводоуковск (Тюменская область) открылся бассейн
В Москве Киевское и Калужское шоссе связала еще одна дорога
Строительство четырехполосной дороги, связывающей Киевское и Калужское шоссе, — дублера МКАД, ЦКАД и дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — начали в марте 2018 года, а завершили в сентябре 2021-го, на три месяца раньше срока по контракту.
Трасса длиной 12 километров проходит от Киевского шоссе через деревни Середнево, Марьино (пересекается с дорогой Марьино — Саларьево) и Десну до Калужского шоссе. В районе поселка Филимонки построили мост через реку Ликову.
— Производство На заводе «Фармасинтез» в Тюмени началось производство гормональных препаратов
В Самарской области дан старт строительству завода по производству сыра
Новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 тысяч тонн молока в год. На предприятии запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Создание нового завода по переработке молока повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО «Карат — Тольятти», в том числе в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.
Общий объем инвестиций в строительство предприятия в Тольятти превысит 10 млрд рублей, планируется создать 574 современных рабочих места.
Под Тобольском спустили на воду новую баржу-гиганта
В Самарской области открыт крупнейший в России завод по производству входных металлических дверей
Производственная площадка располагается на месте бывшего завода «АвтоВАЗагрегат». Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта составляет 4,4 млрд рублей. На производстве планируется создать около 2 000 рабочих мест.
В Самарской области открыли завод по производству ЖБИ для промышленного строительства
Новый завод будет выпускать до 28,8 тысячи куб. м в год железобетонных изделий из самоуплотняющегося бетона: колонны, балки, лестничные марши и стеновые панели. Они имеют гладкую «глянцевую» поверхность, которая не требует дальнейшей обработки.
Общие инвестиции в строительство завода составили 750 млн рублей.
На предприятии создано 129 новых высокопроизводительных рабочих мест, что способствует диверсификации экономики крупнейшего моногорода в стране.
Ракетой-носителем «Союз-2.1б» на орбиту выведены все 34 спутника OneWeb, запущенные с Байконура
Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой — два, в остальных — по четыре спутника) от российского разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).
Это 15-й орбитальный космический запуск России в 2021 году. Все — успешные.
В Рязанской области открыта вторая очередь молочного комплекса «Вакинское Агро»
Новый животноводческий комплекс рассчитан на 2300 голов, это вторая очередь масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма.
На сегодняшний день предприятие входит в тройку региональных лидеров по валовому надою.
Производство БПЛА в Ростове на Дону
https://sdelanounas.ru/blogs/143312/#cut
Открыто движение по дороге — защитной дамбе Брянск-I-Брянск-II
В Смоленской области отремонтировали 7-километровый участок трассы А-130
Выполнено более половины объема работ по реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону
Компания «Биосмарт» внедрила систему контроля доступа по лицу для отельной сети
В России представили первый серийный чип для мобильных устройств «Скиф»
Сразу несколько компаний заявили, что намерены выпускать планшеты на базе нового российского процессора для мобильных устройств «Скиф» в ходе его презентации в пятницу, 10 сентября.
В Приволжском округе началось строительство крупнейшего ветроэнергетического кластера
Степень локализации оборудования составит более 65%.
Ветроэнергетичнеский кластер, в состав которого войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС, станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе. Станции начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в четвертом квартале 2022 года.
Таганрогский авиазавод начал строительство двух самолетов-амфибий Бе-200
«Началось изготовление двух машин (Бе-200) в рамках проекта создания будущей специальной эскадрильи. Планируется, что она будет состоять из десяти самолётов», — заявил Слюсарь, которого процитировали в пресс-службе.
По словам Слюсаря, сейчас Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева строит еще два самолета Бе-200 для пополнения парка МЧС России, а в целом завод загружен заказами до 2026 года.
Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали
Лазерная обработка поверхности металла на финальном этапе производства позволяет снизить удельные магнитные потери на 8-10%. Для клиентов это дает возможность производить энергоэффективные трансформаторы в соответствии с растущими требованиями рынка.
В Миасс Челябинской области прибыли новые троллейбусы
В Свердловской области открыли новую молочную ферму на 1800 голов КРС
Планируется, что на ферме будет производиться около 41 тонны молока в сутки.
Новый наклонно-токарный станок «Саста» российского производства
ВДВ впервые осуществили десантирование парашютно-десантного батальона на БМД-4М в полном составе
В составе оперативно-тактического десанта Воздушно-десантными войсками во взаимодействии с военно-транспортной авиацией впервые осуществлено десантирование парашютным способом парашютно-десантного батальона на новейших боевых машинах десанта БМД-4М парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в полном составе.
Завод «СММ-Тяжелое машиностроение» вышел на полную производственную мощность
13 сентября на заводе «СММ-Тяжелое машиностроение» группы компаний «СММ» состоялась церемония, посвященная выходу предприятия на полную мощность.
Предприятие уже зарекомендовало себя как надежный партнер и поставщик кранов для портов России. Причем здесь ведется не просто сборка кранов, это производство полного цикла — от разработки чертежей до выпуска готового изделия. Сегодня в Ленинградской области заявлен ряд крупных портовых проектов — новых терминалов с различной номенклатурой грузов и продукция из Соснового Бора будет ими востребована.
В Москву прибыл и начал обкатку первый трамвай УКВЗ модели 71-628
В Ульяновске открылся детский технопарк «Кванториум»
КМЗ приступил к выпуску катеров для ФКУ ЦБИТ МЧС России
Катера спроектированы в Специальном конструкторском бюро КМЗ СКБ-1 с учетом требований заказчика и особенностей эксплуатации.
Компания «Постэкс» увеличила производство автоматических формирователей и заклейщиков коробов
В планах на ближайший год — кратный рост компании. Сейчас в производственном цехе собрано почти все оборудование, нужное для производства уникальных автоматизированных линий и серийных гофроформирователей и заклейщиков коробов.
В Москве после проведенного благоустройства открыли набережные острова Балчуг
Комплексное благоустройство острова Балчуг, проведенное в этом году, охватило Репинский сквер (Болотную площадь), Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и прилегающие к ним Садовническую улицу, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.
Технический пуск участка «Мневники» — «Давыдково» Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Состоялся технический пуск нового участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».
Станции метро «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» планируется открыть до конца года. Они войдут в состав участка БКЛ от «Мневников» до «Каховской» длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена одновременно такой крупный участок линии будет введен впервые.
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А то не город, а одна великая пробка.
Для города с населением более 151.000 человек, прислали аж четыре троллейбуса.
:)))))
"г. Заводоуковск (Тюменская область) открылся бассейн"
Новости-то какие радостные!!!Все!Плавки в сумку и выезжаю вскупнуться в их славных хлорных водах
з.ы. и да, во все новые спорт объекты народ ходит валом с 3х лет, вчера ещё "ледовый дворец" открыли, после глобальной перестройки
Если есть желание, ищут возможности, нет желания, ищут оправдания.
Неужели ты хочешь сказать, что какие-то безработные в Москве не могут найти работу потому, что все вакансии заняты мигрантами? Серьёзно?
з.ы. а с чпу при желании(которого нет) ты и сам найдешь
Если кого-то очень раздражают любые позитивные новости из России, так это или хохлы, или наша жопозия и либерастня.
Ты не хохол? А кто?
Шучу . Подумал что опозиция скажет на ети собития а Вам автор + дал . Жал что не возможно болше .