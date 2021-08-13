Ведущего российского ученого в области гиперзвука задержали по делу о госизмене сразу после ареста охранника британского посольства в Германии

Вчера Куранов предстал перед Лефортовским судом Москвы, который постановил заключить его под стражу до 9 октября. Куранов является ключевой фигурой в разработке гиперзвуковых технологий в России, и ФСБ считает, что ученый передал секретные данные западной разведке.

Источник в ФСБ сообщил: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столице сотрудники ФСБ задержали генерального директора НИПГС Александра Куранова».

Как известно из открытых источников, Куранов также был профессором кафедры «Системы и технологии управления» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и являлся генеральным директором НИИ гиперзвуковых систем, которое входит в военно-промышленный холдинг "Ленинец". За ним числится более 120 научных работ, в том числе патентов и авторских свидетельств. Куранов на протяжении многих лет выступал организатором Российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".