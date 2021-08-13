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Ведущего российского ученого в области гиперзвука задержали по делу о госизмене сразу после ареста охранника британского посольства в Германии

Ведущего российского ученого в области гиперзвука задержали по делу о госизмене сразу после ареста охранника британского посольства в Германии (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 17:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   александр куранов   арест   госизмена   новости   
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Служба контрразведки ФСБ задержала 73-летнего Александра Куранова по подозрению в госизмене: ученый якобы передавал государственные тайны в одну из стран НАТО. Незадолго до этого в Германии задержали Дэвида Смита, охранника британского посольства, которого подозревают в передаче конфиденциальной информации российскому шпиону.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   александр куранов   арест   госизмена   новости   
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18  комментариев
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pynh Час назад
Видимо, нужно платить ученым столько, сколько хватит для отсутствия соблазна продавать что-то другим.
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☭Cheкаво☭ 10 минут назад
Пиндоские выродки, хотят любым путем получить "мультики Путина", в свои руки.
Неужели этот идиот, не понимал, что ФСБ особенно тщательно, следят за теми, кто связан, и причастен к разработке гиперзвука.
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!
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Snork Snorkoff 22 минуты назад
Хотели же как при Сталине? Получите - распишитесь. Будет теперь в "ящике" работать.)
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