Ведущего российского ученого в области гиперзвука задержали по делу о госизмене сразу после ареста охранника британского посольства в Германии

Служба контрразведки ФСБ задержала 73-летнего Александра Куранова по подозрению в госизмене: ученый якобы передавал государственные тайны в одну из стран НАТО. Незадолго до этого в Германии задержали Дэвида Смита, охранника британского посольства, которого подозревают в передаче конфиденциальной информации российскому шпиону.
Вчера Куранов предстал перед Лефортовским судом Москвы, который постановил заключить его под стражу до 9 октября. Куранов является ключевой фигурой в разработке гиперзвуковых технологий в России, и ФСБ считает, что ученый передал секретные данные западной разведке.
Источник в ФСБ сообщил: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столице сотрудники ФСБ задержали генерального директора НИПГС Александра Куранова».
Как известно из открытых источников, Куранов также был профессором кафедры «Системы и технологии управления» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и являлся генеральным директором НИИ гиперзвуковых систем, которое входит в военно-промышленный холдинг "Ленинец". За ним числится более 120 научных работ, в том числе патентов и авторских свидетельств. Куранов на протяжении многих лет выступал организатором Российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике".
Тем временем в Потсдаме, городе недалеко от Берлина, арестовали 57-летнего британца Дэвида Смита. Во вторник ему предъявили обвинение в передаче конфиденциальной информации, касающейся терроризма, «кремлевскому шпиону», за что он якобы получил крупную сумму денег. Смит работал охранником в здании британского посольства в Берлине и предположительно имел доступ к тактике борьбы с терроризмом, которая должна быть применена в случае террористической атаки. Источники сообщают, что до ареста Смита за ним в течение нескольких месяцев следили МИ-5, Скотланд-Ярд и немецкая разведка.
На этой неделе российские власти объявили, что уже в этом году завершатся испытания новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Запуск крылатой ракеты "Циркон" проведут с новой атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 в конце августа. Также в ближайшее время начнутся летные испытания новой гиперзвуковой 208-тонной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После испытаний гиперзвуковое оружие со скоростью 25 555 километров в час станет самым мощным орудием в модернизированном ядерном арсенале страны.
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Неужели этот идиот, не понимал, что ФСБ особенно тщательно, следят за теми, кто связан, и причастен к разработке гиперзвука.
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!