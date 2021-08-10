Мужчина повстречал на дороге трех тигрят

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Приморец Дмитрий ехал по дороге и встретил по дороге молоденьких тигров, гуляющих без мамы.
Мужчина снял зверят на видео.
Тигрятам на видео около года, в этом возрасте они уже вполне способны исследовать окружающий мир одни, без сопровождения взрослых.
"Они любопытны, неопытны и беспечны, и от того, бывает, выходят на дорогу". - отметил центр "Амурский тигр" при публикации видео в своем аккаунте.
Тигрятам на видео около года, в этом возрасте они уже вполне способны исследовать окружающий мир одни, без сопровождения взрослых.
"Они любопытны, неопытны и беспечны, и от того, бывает, выходят на дорогу". - отметил центр "Амурский тигр" при публикации видео в своем аккаунте.
Автор видео вовремя заметил юных тигров на темной дороге и успел сбавить скорость. На кадрах видно, что звери не боятся машину и человека и продолжают гулять по дороге, рассматривая автомобиль.
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Ну хоть не покормил. А так надо было тигрят шугануть. Тигр должен бояться человека, а человек тигра. Иначе кто нибудь обязательно пострадает