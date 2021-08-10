Мужчина повстречал на дороге трех тигрят

Мужчина снял зверят на видео.

Тигрятам на видео около года, в этом возрасте они уже вполне способны исследовать окружающий мир одни, без сопровождения взрослых.

"Они любопытны, неопытны и беспечны, и от того, бывает, выходят на дорогу". - отметил центр "Амурский тигр" при публикации видео в своем аккаунте.