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Мужчина повстречал на дороге трех тигрят

Мужчина повстречал на дороге трех тигрят (3 фото)

Автор:
10 августа 2021 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   животные   интересное   новости   природа   тигры   
670
3
Приморец Дмитрий ехал по дороге и встретил по дороге молоденьких тигров, гуляющих без мамы.

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Метки: Россия   животные   интересное   новости   природа   тигры   
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Thomsen Час назад
А мне, честно, оператор понравился - парень так непосредственно и искренне радуется полосатикам - "красивые...ой...трое их! Вот это удача..."
))
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−1
apqurhf Полчаса назад
зря такие видео выкладывают, да ещё и с публикацией места. всегда найдутся [мат], охочие до тигриной шкуры.
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−36
Zlaja ptica Час назад
Забавно.

Ну хоть не покормил. А так надо было тигрят шугануть. Тигр должен бояться человека, а человек тигра. Иначе кто нибудь обязательно пострадает
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