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Дело Хачатурян: новая экспертиза доказала издевательства отца над дочерьми

Дело Хачатурян: новая экспертиза доказала издевательства отца над дочерьми (6 фото)

Автор:
13 августа 2021 16:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   дело Хачатурян   домашнее насилие   криминал   новости   сестры хачатурян   фото   хачатурян   
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Известны новые подробности по делу сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца-тирана еще в 2018 году. Новые психиатрические экспертизы подтвердили, что отец причинял тяжкий вред здоровью дочерей, и девушки страдали от посттравматического стрессового расстройства.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   дело Хачатурян   домашнее насилие   криминал   новости   сестры хачатурян   фото   хачатурян   
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12  комментариев
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17k
Марина Час назад
"Родственники Хачатуряна утверждают, что сестры все придумали".
Ещё бы, ведь если они избавятся от несчастных сестёр, то всё тем самым родственникам и достанется. Ради квпртиры в Москве и не на такое пойдут.
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8k
*Сергей* 22 минуты назад
Автор, я конечно не специалист, но меня в вашей стать насторожили два момента:
1. Цитата из вашей статьи *Новые психиатрические экспертизы подтвердили, что отец причинял тяжкий вред здоровью дочерей...*. Остальное вдумчиво читать не стал, и так все понятно. Где шрамы от травм? Где эпикризы? Или они тяжелый вред здоровью залечили подорожником? И шрамов не осталось? Крепкие девчонки. У других то людей тяжкий вред частенько ведет к инвалидности, а то и смерти...
2. Набор фотографий как в статье так и в интернете за промежуток времени соответствующий нечеловеческим издевательствам. Где грустные запуганные лица? Где синяки, шрамы, повязки пропитанные кровью? По вашему так выглядят девочки, фактически дети после многолетних побоев, сексуального и психологического насилия? Так они доверчиво прижимаются к отцу-насильнику,который их регулярно ломает физически и психологически?
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11k
Bill Полчаса назад
Как можно через 3 года подтвердить издевательства? Синяки и ссадины так долго не живут.
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482
maikl 53 минуты назад
Всё гов--о из бывших союзных республик стеклось в Москву..
видимо на переработку....
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15k
albedo Час назад
Эксперты-психиатры также провели ПОСМЕРТНУЮ экспертизу в отношении Хачатуряна, которая выявила у него склонность к агрессии и "особенным сексуальным предпочтениям"
======================
Через медиумов проводили экспертизу покойного? (сарказм)
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610
Kanifolkin 2 часа назад
Бла-бла-бла. Где ссылки на оригиналы? Где пруфы? Пока ни верю...
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