Дело Хачатурян: новая экспертиза доказала издевательства отца над дочерьми

388
6
Известны новые подробности по делу сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца-тирана еще в 2018 году. Новые психиатрические экспертизы подтвердили, что отец причинял тяжкий вред здоровью дочерей, и девушки страдали от посттравматического стрессового расстройства.
История о трех сестрах Хачатурян, которые убили своего отца Михаила Хачатуряна после долгих лет издевательств и насилия, длится уже больше трех лет. Ранее 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария были обвинены в убийстве со сговором, но до сих пор появляются новые подробности дела. Недавно следствие провело новую психиатрическую экспертизу с участием экспертов института им. Сербского, которая выявила факт издевательств отца над дочерьми.
Эксперты установили, что с 2014 года каждая из девочек страдала посттравматическим стрессовым расстройством от жестокого обращения. По словам адвоката Мари Давтян, все эти состояния "имеют прямую причинно-следственную связь с действиями Хачатуряна". Сестры находились под жестким контролем отца, и не могли препятствовать его действиям и манипуляциям. Девушки находились в "нестабильном" психологическом состоянии, чувствуя себя "безнадежными" и опасаясь за свою жизнь.
Как защитники сестер пытались доказать с первых дней, действия девушек в отношениях отца были результатом необходимой обороны. На сестрах также сказалась моральная и материальная зависимость от отца и отсутствие какой-либо поддержки. Даже родственники семьи уверяли, что девушки всё придумали. Адвокат Алексей Липцер добавляет: "Родственники Хачатуряна утверждают, что сестры все придумали, потому что страдают сексуальными расстройствами. Однако, эксперты не обнаружили у них подобных расстройств".
Эксперты-психиатры также провели посмертную экспертизу в отношении Хачатуряна, которая выявила у него склонность к агрессии и "особенным сексуальным предпочтениям". Как сообщают адвокаты сестер, следственные процедуры по делу Хачатурян почти выполнены, и в скором времени полученные недавно материалы передадут в столичный суд на рассмотрение.
Напомним, сестры Хачатурян совершили убийство 57-летнего отца 27 июля 2018 года - по данным следствия, сестры зарезали спящего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Сначала девушек обвинили в убийстве по предварительному сговору и поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения и выпустили, но с ограничениями. В марте 2021 года сестер признали потерпевшими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Женщину из Перми посадили за интим с подростком
- Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно
- 13-летняя девочка, за секс с которой осудили 23-летнего курьера, беременна не от него
- Женщина заживо сожгла спящего бомжа
- В Австралии у "виртуальных" педофилов будут конфисковывать имущество
18
Понравилось18
Новости партнёров
Ещё бы, ведь если они избавятся от несчастных сестёр, то всё тем самым родственникам и достанется. Ради квпртиры в Москве и не на такое пойдут.
1. Цитата из вашей статьи *Новые психиатрические экспертизы подтвердили, что отец причинял тяжкий вред здоровью дочерей...*. Остальное вдумчиво читать не стал, и так все понятно. Где шрамы от травм? Где эпикризы? Или они тяжелый вред здоровью залечили подорожником? И шрамов не осталось? Крепкие девчонки. У других то людей тяжкий вред частенько ведет к инвалидности, а то и смерти...
2. Набор фотографий как в статье так и в интернете за промежуток времени соответствующий нечеловеческим издевательствам. Где грустные запуганные лица? Где синяки, шрамы, повязки пропитанные кровью? По вашему так выглядят девочки, фактически дети после многолетних побоев, сексуального и психологического насилия? Так они доверчиво прижимаются к отцу-насильнику,который их регулярно ломает физически и психологически?
видимо на переработку....
======================
Через медиумов проводили экспертизу покойного? (сарказм)
Такое редко но делается.
Но в общеуголовном случае - это перебор.