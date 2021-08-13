Дело Хачатурян: новая экспертиза доказала издевательства отца над дочерьми

История о трех сестрах Хачатурян, которые убили своего отца Михаила Хачатуряна после долгих лет издевательств и насилия, длится уже больше трех лет. Ранее 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария были обвинены в убийстве со сговором, но до сих пор появляются новые подробности дела. Недавно следствие провело новую психиатрическую экспертизу с участием экспертов института им. Сербского, которая выявила факт издевательств отца над дочерьми.