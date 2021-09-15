15 счастливых случаев, когда помощь приходила очень вовремя

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Мать - природа мудра, но иногда жестока, поэтому некоторые люди и животные бывают слишком уязвимы. Раненые бездомные кошки или потерянные птенцы часто нуждаются в помощи. К счастью для них, есть неравнодушные люди, которые оказались в нужном месте, в нужное время. В этом посте вы увидите истории счастливого спасения.
Мой друг закричал: "Сейчас упадет!" Я просто посмотрел и поймал этого маленького парня, и мы вернули его в гнездо
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Сегодня спас кошку на автостраде. Без колебаний! Немедленно съехал на обочину и выхватил её из потока машин
Группа соседских детей, которые помогли вывезти книги моего 82-летнего отца из комнаты, которая была затоплена
Этот спасенный сурикат счастлив. Он теперь живёт в нашем заповеднике дикой природы, и часто прибегает обниматься
У нас есть несколько кошек, которые бегают вокруг дома. Эта колибри лежала без движения, и я подоспел вовремя
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