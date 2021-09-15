15 счастливых случаев, когда помощь приходила очень вовремя

Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)

Жуткие звонки в 911

"Пещера ласточек", в которой нет ласточек, но куда очень любят падать люди

Монах спас тысячи бродяжек

16 фото о том, как в этом году разгулялась стихия

17 человек, которые каждый день ходят по "лезвию ножа"