"Пещера ласточек", в которой нет ласточек, но куда очень любят падать люди

Вертикальные пещеры - явление не уникальное, но всё же достаточно редкое. Так называемая "Пещера ласточек" в Мексике выделяется тем, что стала домом для птиц. Самые яркие моменты - это когда они вылетают из полукилометровой глубины, закручиваясь в спираль, чтобы прорваться в небо сквозь узкое "горлышко" пещеры.
Да, форма этой пещеры - ещё одна удивительная её особенность. Если сверху это просто почти круглая дыра в земле диаметром около 60 метров, то внизу - дно размером в 3 футбольных поля. Если быть точными, то в самом широком месте там насчитали 303 на 135 метров.
Глубина тоже впечатляет. Она составляет 512 метров от самой высокой до самой низкой части, то есть, в теории, туда запросто можно поставить башню Лахта-центра, а если поставить туда Останкинскую телебашню, то будет торчать самая верхушка.
При этом вниз по прямой без всяких препятствий - 376 метров. Это очень ценят любители прыгать с парашютом - лететь секунд 10, потом раскрыть парашют, аккуратно подрулить и приземлиться. Самое сложное в этом случае - вернуться наверх, потому что это уже настоящий альпинизм.
"Пещеру ласточек" для подобных целей используют не так давно, её и "открыли" лишь в конце 60-х годов прошлого века, причём сделали это орнитологи. А спустились на дно пещеры учёные лишь в 1974-м году. Для науки тут было важным оценить, насколько важными подобные жилища птиц являются для их общей популяции в регионе.
Вывод был очевиден: очень важным, поскольку жизнь в таких пещерах для птиц - это идеальный способ укрыться от любых хищников. В таких условиях живут только сами птицы, змеи да насекомые разного плана. Кстати, среди живущих в "Пещере ласточек" птиц нет собственно ласточек. Не очень понятно, как так получилось.
Обычно сообщается, что нынешнее название этой пещере дали не раньше, чем собственно её открыли орнитологи. Возможно, первое знакомство было не очень вдумчивым - живут в пещере не ласточки, а особый вид стрижей, который узнаётся по белой шее.
Впрочем, говорят, эти птицы очень похожи на ласточек, так что даже орнитологам простительно ошибиться. Ещё там живут зелёные попугаи, которых в Мексике, похоже, так и называют - пещерные попугаи. Учёные достаточно активно стали изучать это место, а его известность привлекла и туристов.
Через какое-то время количество птиц, считающих пещеру своим домом, стало уменьшаться и учёные забили тревогу. Результатом стало то, что в территория Сан-Луис-Потоси (сама пещера по-испански называется Sótano de Las Golondrinas) в марте 2001 года была объявлена природным памятником и стала охраняться.
С одной стороны проложили "маршрут" (в других местах спускаться запрещено), и стали выдавать специальные разрешения, что, впрочем, особой проблемой обычно не является.
Понятно, что речь не идёт об обычных туристах, которые вряд ли осилят спуск и подъём вверх чисто физически. Для таких путешественников доступно простое наблюдение "с земли", и им как раз рекомендуется успеть приехать сюда рано утром, чтоб наблюдать, как стаи птиц, закручиваясь штопором, вылетают из горлышка этой подземной "бутылки".
Вечером тоже можно успеть на впечатляющее зрелище - те же птицы обычно пикируют в пещеру, просто падая на глубину, где находятся их гнёзда. Между этими моментами можно смотреть разве что на тех самых любителей бейсджампинга, прыгающих вниз со своими парашютами. Им, кстати, разрешено делать это исключительно днём, пока нет птиц.
Понятно, что столкновение в воздухе может быть опасно для всех участников полётов, скажем так. Поэтому иногда прыгать вообще не получается - скажем, в плохую погоду, когда ласточки из пещеры никуда не улетают.
Много и других особенностей таких "развлечений", скажем, очень небольшой промежуток времени, когда можно открыть парашют - сначала слишком узко и можно зацепиться за деревья, а потом уже вот-вот будет дно. Такие особенности привлекают даже организаторов соответствующих соревнований, куда съезжаются бейсеры со всего мира.
Что ещё интересно, по поводу этой пещеры нет никаких особых мифов или легенд. У неё есть ещё несколько более старых названий - скажем, местные племена называют её Джолол Уклиф (Jolol Uclif).
Туристов обязательно страхуют при помощи верёвки, чтобы не улетели вслед за ласточками
Это название связывает пещеру с богом грома и поэтому пещера вроде как считается священным местом. Но конкретно в "Пещере ласточек" не найдено ничего, связанного с древностью.
А ещё желающих спуститься в эту необычную пещеру предупреждают, что это опасно и неприятно. Речь, конечно, о том, что за долгие века тут накопилось много помёта, поэтому запах стоит не очень приятный плюс на стенах много плесени, а в воздухе - малополезных бактерий. Так что для безопасности при спуске в "Пещеру ласточек" советуют использовать кислородные маски.
А так выглядит прыжок в чёрную бездну "Пещеры ласточек".
Источник:
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