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"Пещера ласточек", в которой нет ласточек, но куда очень любят падать люди

"Пещера ласточек", в которой нет ласточек, но куда очень любят падать люди (9 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ласточки   Пещера ласточек   в мире   интересно   люди   пещера   природа   факты   
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Вертикальные пещеры - явление не уникальное, но всё же достаточно редкое. Так называемая "Пещера ласточек" в Мексике выделяется тем, что стала домом для птиц. Самые яркие моменты - это когда они вылетают из полукилометровой глубины, закручиваясь в спираль, чтобы прорваться в небо сквозь узкое "горлышко" пещеры.

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Метки: Ласточки   Пещера ласточек   в мире   интересно   люди   пещера   природа   факты   
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