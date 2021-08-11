"Пещера ласточек", в которой нет ласточек, но куда очень любят падать люди

Да, форма этой пещеры - ещё одна удивительная её особенность. Если сверху это просто почти круглая дыра в земле диаметром около 60 метров, то внизу - дно размером в 3 футбольных поля. Если быть точными, то в самом широком месте там насчитали 303 на 135 метров.

Глубина тоже впечатляет. Она составляет 512 метров от самой высокой до самой низкой части, то есть, в теории, туда запросто можно поставить башню Лахта-центра, а если поставить туда Останкинскую телебашню, то будет торчать самая верхушка.