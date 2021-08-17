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17 человек, которые каждый день ходят по "лезвию ножа"

17 человек, которые каждый день ходят по "лезвию ножа" (18 фото)

Автор:
17 августа 2021 23:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Лезвие   безопасность   люди   несчастный   нож   работа   случай   
1615
18

Ни для кого не секрет, что многие люди спустя рукава относятся к технике безопасности на рабочем месте. И когда смотришь на это со стороны, отлично понимаешь, по какой причине случается львиная доля несчастных случаев. Полюбуйтесь сами!

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Метки: Лезвие   безопасность   люди   несчастный   нож   работа   случай   
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5  комментариев
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93
Rom 2 часа назад
Кто??? Ктооо ваяет ЭТИ посты??? Что да darsia??? Опять!!! ВСЕ эти фотки были на Фишках много раз! Ооочень много раз! Не стыдно??? УДАЛИ и УДАЛИСЬ сама/сам!
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14k
vikklu 16 минут назад
Хоть и баяны, но не мешает просмотреть ещё разок. Полезно некоторым.
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11k
Дядя Сэм 59 минут назад
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288
Andiks Час назад
Видал я таких шутников ... на их похоронах.
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Не стреляйте в баяниста, он постит как может.
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