17 человек, которые каждый день ходят по "лезвию ножа"

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Ни для кого не секрет, что многие люди спустя рукава относятся к технике безопасности на рабочем месте. И когда смотришь на это со стороны, отлично понимаешь, по какой причине случается львиная доля несчастных случаев. Полюбуйтесь сами!
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Метки: Лезвие безопасность люди несчастный нож работа случай
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