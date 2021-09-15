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Каёмчатый охотник: Крупный паук, который обитает на реках и озёрах по всей России. Он умеет ходить по воде и ловить рыбу!

Каёмчатый охотник: Крупный паук, который обитает на реках и озёрах по всей России. Он умеет ходить по воде и ловить рыбу! (7 фото)

Автор:
15 сентября 2021 16:59
Метки: интересно   насекомые   факты   
468
7

Жизнь у воды имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это типа источник жизни или, переводя с языка хищника на язык человеческий, шведский стол. С другой стороны, ты сам становишься лёгкой добычей как для крупных охотников, так и для самой стихии. Вода ошибок не прощает. Тем не менее жить здесь научились даже пауки. Например, каёмчатый охотник.

Жуткий паук обитает к нам жуть как близко. А именно там, где ты с друзьяшками любишь устраивать дачные шашлычки: озёра, тихие речки и другие важные места, где трава гуще, а добыча жирнее. Выглядит этот чёрт так, что желание приближаться к водоёмам отпадает даже в самый знойный летний день. Внушительные габариты (до 6 сантиметров), волосатое тельце, мощные хелицеры — ужас арахнофоба, не иначе.

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Норы, паутина и укрытия — это всё для слабаков. Пауки-охотники всю жизнь проводят в странствиях. Причём бродят они как по земле, так и по воде. В мессию паука превращает густая шубка из ворсинок — она не даёт животине промокнуть и утонуть. Так что променад по водной глади — не чудо, а рутинные будни.

Кстати, на заметку особо впечатлительным, топить ходящего по воде паукана мы вам не советуем. Во-первых, это бесполезно — он всё равно вылезет сухими из воды. А во-вторых, разозленный каёмчатый охотник, вынырнувший из воды, может нехило цапнуть. Несмертельно, но крайне неприятно. Что делать, чтобы паук вас не укусил? Запомнить правило: «Не лезь, оно тебя сожрёт». Это универсальный этикет для общения с любым диким животным: от медведя до членистоногого.

Гидрофобный костюмчик позволил нашим героям значительно расширить пищевую базу. Если обычные пауки питаются почти одними насекомыми, то каёмчатые охотники могут перекусить и головастиками, и мальками, и даже мелкими рыбёшками, которые неосторожно трутся у поверхности воды. Кушать, однако, они предпочитают на суше, чтобы самим не стать добычей более крупных лягушек и рыб.

В делах амурных восьминогие совершенно бесцеремонны и бестактны. Никаких подарков любимой женщине — у самцов на уме только одно. Но к голодной красотке подходить опасно: схавает без зазрения совести. Поэтому парни бегают за самкой и ждут, когда она начнёт обедать. Пока челюсти барышни заняты едой, самцы безнаказанно устраивают ей залёт. Те отвечают взаимностью: при малейшей возможности употребляют неудачливых мужиков в пищу.

Так или иначе, самкам приходится париться с потомством в одиночку. Яиц они откладывают очень много — до 1000 штук. Для того чтобы их не растерять, молодая мать упаковывает их в большой кокон из плотной белой паутины, который таскает на себе до тех пор, пока из него не начнут вылезать паучата.

Участь большей массы молоди незавидна. С первых дней жизни они борются за выживание. Мешают им в этом не только хищники, но и собственные братья и сёстры. Детишки устраивают недетские голодные игры. Правила просты: проиграл — идёшь на корм победителю. Но и выжившие будут пугать отдыхающих на речке недолго, всего 1,5 года.


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Метки: интересно   насекомые   факты   
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6k
Invertor 3 часа назад
И все это голосом дяди Коли Дроздова. Просто прелесть.
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16k
Александр Сучков 51 минуту назад
"Пока челюсти барышни заняты едой, самцы безнаказанно устраивают ей залёт."- попробую))) Привет, Димон...
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56
Михайло Потапыч 3 часа назад
Какая гадость.
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