Каёмчатый охотник: Крупный паук, который обитает на реках и озёрах по всей России. Он умеет ходить по воде и ловить рыбу!

Жизнь у воды имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это типа источник жизни или, переводя с языка хищника на язык человеческий, шведский стол. С другой стороны, ты сам становишься лёгкой добычей как для крупных охотников, так и для самой стихии. Вода ошибок не прощает. Тем не менее жить здесь научились даже пауки. Например, каёмчатый охотник.